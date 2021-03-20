20-тӥ мартэ Ижысь Киров нимо паркын Россия Крымен огазеяськем дырысен 7 ар тырмонлы сӥзем фестиваль ортчиз
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«Крымская весна» фестивале пыриськизы 1 сюрслэсь ятыр адями.
Люкаськемъёслы шулдыр мылкыд кузьмаз кырӟанъя но эконъя «Италмас» ансамбль, быдэстӥзы «Россия», «Ах, судьба», «Пумиськон вальс», «Шудме» кырӟанъёсты, такмакъёсты.
🌼Сцена вылэ «италмасъёс» юнме шорысь ӧз потэ, та сяська Удмуртилэн пусэз луэ, нош Крымлэн — кечсинсяська.
Люкаськем калык мыло-кыдо пыриськиз Крым сярысь юалляськонэ. Кылсярысь, кыӵе киноос пуктэмын отын, отысь потэм рок-группа но мукет.
🎵Озьы ик кырӟаз «Шпроты» коллектив, концертэз йылпумъяз «Эктоника» группа.
Паркын нунал ӵоже радъямын вал эктонъя ӵошатскон, лымы вылын суредаськон, нылпи хоккей но мукет.
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