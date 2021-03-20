20-тӥ мартэ Ижысь Киров нимо паркын Россия Крымен огазеяськем дырысен 7 ар тырмонлы сӥзем фестиваль ортчиз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 20 марта, 2021 19:15

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«Крымская весна» фестивале пыриськизы 1 сюрслэсь ятыр адями.

Люкаськемъёслы шулдыр мылкыд кузьмаз кырӟанъя но эконъя «Италмас» ансамбль, быдэстӥзы «Россия», «Ах, судьба», «Пумиськон вальс», «Шудме» кырӟанъёсты, такмакъёсты.

🌼Сцена вылэ «италмасъёс» юнме шорысь ӧз потэ, та сяська Удмуртилэн пусэз луэ, нош Крымлэн — кечсинсяська.

Люкаськем калык мыло-кыдо пыриськиз Крым сярысь юалляськонэ. Кылсярысь, кыӵе киноос пуктэмын отын, отысь потэм рок-группа но мукет.

🎵Озьы ик кырӟаз «Шпроты» коллектив, концертэз йылпумъяз «Эктоника» группа.

Паркын нунал ӵоже радъямын вал эктонъя ӵошатскон, лымы вылын суредаськон, нылпи хоккей но мукет.

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 20 марта, 2021 19:15
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