18-тӥ мартэ Йӧскалык музейын ортчоз «Удмурт матриархат: вань-а со, ӧвӧл-а?» лекторий
Related Articles
Мар со — удмурт матриархат? Вань-а со, ӧвӧл-а? Кыӵе инты басьтэ вал удмурт нылкышно семьяяз но обществоын? Мар воштӥськиз туннэ нуналлы? Та юанъёслы валэктонъёс утчаны дэмла удмурт нылкышноослэн «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонзы.
18-тӥ мартэ 18.00 часын Ижысь Йӧскалык музейын ортчоз «Удмурт матриархат»: вань-а со, ӧвӧл-а? / «Удмуртский матриархат»: мифы и реальность» лекторий-эчешон.
Солэн ужаз пыриськозы тодмо тодосчиос-историкъёс Мария Сухих, Алексей Загребин, Павел Орлов, фольклористъёс Татьяна Владыкина, Галина Глухова, литературовед Любовь Фёдорова, нылкышно-фермер Галина Белозёрова , 10 нылпиослэн анайзы Елена Соловьёва, тодмо нылкышно кивалтӥсьёс — Лариса Буранова, Татьяна Ишматова, Зинаида Рябинина, журналистъёс, писательёс, общественной деятельёс но вань мылкыд карисьёс.
Ужрадэз ортчытэ удмурт нылкышноослэн «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонзы. Кивалтӥсез — Елена Миннигараева. Юанъёсты вань ке, жингыртэ 73-33-42.
Ужрад ортче «Удмурт дунне» газетлэн, Йӧскалык музейлэн, «Удмурт кенеш» огазеяськонлэн, Йӧскалык политикая министерстволэн мылкыд сётэмезъя.
Люкаськемъёс трос тунсыкозэ тодозы удмурт нылкышнолэн историын, фольколорын, литератураын интыез сярысь.
Елена Васильева
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment