18-тӥ мартэ Йӧскалык музейын ортчоз «Удмурт матриархат: вань-а со, ӧвӧл-а?» лекторий

Мар со — удмурт матриархат? Вань-а со, ӧвӧл-а? Кыӵе инты басьтэ вал удмурт нылкышно семьяяз но обществоын? Мар воштӥськиз туннэ нуналлы? Та юанъёслы валэктонъёс утчаны дэмла удмурт нылкышноослэн «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонзы.

18-тӥ мартэ 18.00 часын Ижысь Йӧскалык музейын ортчоз «Удмурт матриархат»: вань-а со, ӧвӧл-а? / «Удмуртский матриархат»: мифы и реальность» лекторий-эчешон.

Солэн ужаз пыриськозы тодмо тодосчиос-историкъёс Мария Сухих, Алексей Загребин, Павел Орлов, фольклористъёс Татьяна Владыкина, Галина Глухова, литературовед Любовь Фёдорова, нылкышно-фермер Галина Белозёрова , 10 нылпиослэн анайзы Елена Соловьёва, тодмо нылкышно кивалтӥсьёс — Лариса Буранова, Татьяна Ишматова, Зинаида Рябинина, журналистъёс, писательёс, общественной деятельёс но вань мылкыд карисьёс.

Ужрадэз ортчытэ удмурт нылкышноослэн «Удмурт нылкышно кенеш» огазеяськонзы. Кивалтӥсез — Елена Миннигараева. Юанъёсты вань ке, жингыртэ 73-33-42.

Ужрад ортче «Удмурт дунне» газетлэн, Йӧскалык музейлэн, «Удмурт кенеш» огазеяськонлэн, Йӧскалык политикая министерстволэн мылкыд сётэмезъя.

Люкаськемъёс трос тунсыкозэ тодозы удмурт нылкышнолэн историын, фольколорын, литератураын интыез сярысь.

Елена Васильева