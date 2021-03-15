15-тӥ мартысен Воткалэсь но Дэриысь ковид-центръёс пытсамын луозы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 2 марта, 2021 12:10
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/other.php on line 93

Related Articles

Ёрос больницаос огшоры вакытэ кадь ужаны кутскозы.

Туспуктэм: Яндекс.Карты

Та сярысь Кун Кенешлэн сессияз ивортӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.

— Коронавирусэн черламъёслэн лыдзы кулэсмыны ӧдъяз, — шуиз со. — Соин ик югдур таӵе ик луиз ке, 22-тӥ мартысен ковид-центр уз ужа ни Можгалась ёрос больницаын но.

Озьыен, 1-тӥ апрельысен элькунамы коронавирсэн черламъёсты йӧнатозы на 3 интыын — Паласькись висёнъёсъя элькун больницаын, Ижысь 6 номеро город больницаын но Глазовысь ёросъёс куспын ужась больницаын.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 2 марта, 2021 12:10
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<