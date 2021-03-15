15-тӥ мартысен Воткалэсь но Дэриысь ковид-центръёс пытсамын луозы
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Ёрос больницаос огшоры вакытэ кадь ужаны кутскозы.
Та сярысь Кун Кенешлэн сессияз ивортӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов.
— Коронавирусэн черламъёслэн лыдзы кулэсмыны ӧдъяз, — шуиз со. — Соин ик югдур таӵе ик луиз ке, 22-тӥ мартысен ковид-центр уз ужа ни Можгалась ёрос больницаын но.
Озьыен, 1-тӥ апрельысен элькунамы коронавирсэн черламъёсты йӧнатозы на 3 интыын — Паласькись висёнъёсъя элькун больницаын, Ижысь 6 номеро город больницаын но Глазовысь ёросъёс куспын ужась больницаын.
УД
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