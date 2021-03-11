11-тӥ мартэ ар тырмиз ковидэн сэрен пандемия ялэм дырысен
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Ар талэсь азьло, 2020-тӥ арын 11-тӥ мартэ, Дуннеысь тазалыкез утёнъя огазеяськон (ВОЗ) ковидэн сэрен пандемия сярысь ялӥз.
Шаерамы коронавирусэн нырысетӥосыз 2 черламъёс шараяськизы 22-тӥ мартэ — одӥгез вуиз вал Швейцариысь, мукетыз — Венгриысь. Со дырысен выль сямен ужаны кутскиз Паласькись висёнъёсъя элькун больница — отчы интыяллязы коронавирусэн черламъёсты. Висисьёс уката трос луэм бере, кылем арын сӥзьыл, усьтӥськизы ни 2 сюрс 752 койкаен 14 ковид-центръёс. 2 сюрс 369 эмъясьёс но мукет ужасьёс соосты йӧнатон бордын тыршизы.
Та вакытлы шаерамы ковидэн черламъёс 29 сюрс 200 пала ни, со пӧлысь 25 сюрс 800-лэсь ятырез бурмизы.
Элина Кумачёва
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