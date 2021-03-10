10 манет жаль ӧвӧл…

Кыӵе выль амалъёсты куто мошенникъёс?

Кызьы валано, кин тӥледлы жингыртэ — банкын зэмос ужась яке лушкаськись? Кызьы утиськоно телефонады пуктэм приложениос яке сайтъёс пыр уксёез лушкан учыръёслэсь? Кыӵе амалъёсты куто мошенникъёс, валэктэ Финансовой просвещениея центрын ужась Елена Запольских.

Туала вакытэ коньдон качан понна телефон но карта гинэ кулэ.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ

Кредит

Телефонэ жингырто но шуо: тӥледлы жингыртэ банкын ужась, мошенникъёс тӥ вылэ кредит басьтыны выро. Медаз быгатэ шуыса, тӥледлы банке мыноно но зэмос кредит басьтоно. Но сое басьтыкуды, банкын ужасьёслы номыр эн вералэ — соослэсь ивор вуыны быгатоз тӥ вылэ пунэмаськыны вырись мошенникъёслы.

Адями куалектэ, оске, кредит басьтэ. Банкын ужась адямилы жингыръямысь уг дугды: табере мошенникъёс уз быгатэ тӥ вылэ выльзэ кредитэз басьтыны. Но табере со коньдонэз нимысьтыз счётэ пононо: отчы лушкаськисьёслэн кизы уз вуы. Яке шуо: тӥ вылэ кредит басьтыны вуттӥллям ни, выленыз тӥ созэ пытсалоды, сыӵе-таӵе счётэ келяса.

Куалектэм кабеныз адями уксёзэ банкомат пыр келя. Со малпа: смс-ивортонъёс банклэн номеръёсызъя вуо ук, кызьы оскытэк! Нош лушкаськисьёс телефонэ жингыртыны я смс келяны быгато Интернет пыр дуннелэн котькыӵе сэрегысьтыз банкъёслэн кадь номеръёсысь. Озьы адямилэн коньдонэз лушкаськисьёс кие вуэ, банкын ужась но жингыръямысь дугдэ. Со номеръя жингыртыны выриды на ке но, вазись уз луы ни.

Кредитъёсын герӟаськем мукетыз пӧяськон амал — пӧртэм банкъёсын кредит ӵектӥсь сервисъёс-сайтъёс. Отын одӥг пол анкета гожтӥськод — куриськонэд вуэ уно дасо банкъёсы. Адямилы жингырто кыӵе ке банкысь, шуо: куриськондыя положительной решение кутэмын, кредитэз келян понна картадылэн даннойёсыз кулэ. Уксёлы кулэяськись мурт картаезлэсь вань лыдпусъёссэ ивортэ. Валамон, нокыӵе кредит отчы уг вуы, отын утиськись уксё шупче.

Эн вунэтэ: банкъёсын зэмос ужасьёс ноку но уг куро адямилэн счётъёсыз сярысь ивортыны. Тӥ вылэ кредит басьтыны выро шуыса жингыртӥсьёс луизы ке, соосын вераськоно ӧвӧл — жингыртоно банклэн «пӧсь» телефонъёсызъя: соос пусъемын карта вылын.

Кун услугаосъя портал

Улонамы паськытгес но паськытгес кутӥськомы ни кун услугаосъя огъя порталэз. Со пыр пӧртэм юрттэт басьтыны луэ, дорысь потатэк. Мошенникъёслы та ик кулэ — кизэс отчы но вуттӥзы ни.

Адямилы электрон почтаяз яке телефоназ Viber, WhatsApp сетьёс пыр но, смс-эн но вуэ огъя порталысь ссылкаен ивортон: тӥляд, пе, пытсамтэ тыриськонды вань. Учконо ке, порталлэн адресэз но, реквизитъёсыз но шонер пусъемын — gosuslugi.ru, ссылкая пыриськод ке, порталын сямен ик, пусъёс, гожъямъёс, суредъёс усьтӥсько. Но маиз тӥледыз паймытоз — со пытсамтэ тыриськонлэн быдӟалаез: 10-20 манет. Адями малпа: тыриськонъёссэ азьвыл пытсакуз, тамында уксёез, иське, ӧз тырмы вал. Малы бен тамындазэ гинэ тыронтэм? Озьы усьтӥськем бамын пусъе картаезлэсь лыдпусъёссэ, мышпалысьтыз CVC-кодзэ, телефоназ вуэм паролез. Лушкаськисьёслы усьтӥсько адямилэн вань даннойёсыз, счётъёсыз.

Та учырын кызьы утиськоно? Ноку но усьяно ӧвӧл телефонады яке электрон почтаяды вуись ссылкаосты — соос вуэмын ке огъя порталысь, тыриськонъёсты вань шуыса. Пыроно кун услугаосъя огъя порталлэн зэмос сайтаз: экран вылын, кытын пусйиське сайтлэн адресэз, одно ик луыны кулэ замок кадь пусэз. Нош эшшо ӟечгес: вань тыриськонъёстэс чакласа возёно.

Кешбэк

Адямилы жингыртэ банкын ужась, шуэ: картаеныды, безналичной амалэн басьяськемды понна бонусъёсты люкаськемын. Соосты уксёен басьтыны мылкыд уд каре-а? Таӵе ӵектон уноезлэсь йырзэс поромытоз, вылды. Но визьмо веранын сямен, та учырын но шуыны луоз: дунтэмез гонтэм.

Адями уксё басьтыны соглаш кариське. Банкын ужась вераны куре телефоназ вуэм кодъёсты но парольёсты — озьы кулэ, пе, сотэк уксё уз вуы. Адями оске, ваньзэ, мар куро, вера-шарая. Валамон, банкысь ужась — мошенник. Кодъёсты, парольёсты тодыса, адямилэн счётъёсысьтыз-картаосысьтыз уксёзэ син куспын лушка. Осконо ӧвӧл бадӟым скидкаос, бонусъёс сярысь ивортонъёслы. Усьяно ӧвӧл ссылкаосты.

Пӧртмаськись приложениос

Смартфонъёсы пуктылӥськом пӧртэм приложениосты: я социальной сетьёслэсь, я магазинъёслэсь, я банкъёслэсь. Телефонэ клавиатура яке фотокамера пуктон понна гинэ но нимысьтыз приложениосты скачать карыны луэ. Мошенникъёслы та иназ: сыӵе-таӵе приложениосты ӵектыса, ивортонъёс келяло. Со ссылкаосты усьтӥськод, скачать кариськод ке, телефонэ пуксё пӧяськись приложениос. Соос пыр мошенникъёс адӟыны кутско телефонэн герӟам картаосты, счётъёсты. Озьы кредитъёс но тӥ вылэ басьтыны быгато.

Тодмотэм ссылкаосты зӥбылоно ӧвӧл. Озьы ик осконо ӧвӧл пӧртэм конкурсъёсын вормисе потэмды сярысь ивортонъёслы, пыриськоно ӧвӧл юалляськонъёсы (опрос). Кыӵе ке приложение пуктоно луиз ке, осконо зэмос сервисъёслы гинэ. Эн вунэтэ телефонысьтыды антивирусной программазэ выльдылыны.

Картаосысь-счётъёсысь лушкаськон учыръёсы ӝегатскытэк жингыртоно нырысь ик банке (карта вылэ пусъем номеръёсъя), та бӧрсьы югдурез утисьёслы 02 яке 102 (мобильнойёсысь) номеръёсъя.

Елена Тугашова