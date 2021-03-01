1-тӥ апрельысен 1-тӥ классэ мынон понна куриськон гожтыны луэ ни

Туэ шаерысьтымы 21 сюрслэсь трос пиналъёс 1-тӥ классэ вамыштозы. Кылем арен ӵошатыса, нылпиослэн лыдзы 220-лы тросгес. Парта сьӧры пуксён понна 1-тӥ апрельысен школае куриськон гожтыны кулэ.

Туспуктэм: Максим Егоров

— Таяз арын нылпиез дышетон организацие гожтон понна 4 амал чакламын. Луэ азьло сямен, школае лыктыса, заявление гожтыны. Яра РПГУ (кун услугаос сётӥсь улос портал) пыр куриськон ыстыны. Туэ та амалъёс вӧзы ватсаськизы выльёсыз: куриськонэз келяны луэ школалэн электрон почтаяз яке заказной гожтэтэн Россиысь почта пыр, — выльдӥськонъёс сярысь ивортӥз дышетонъя но наукая министрлэн воштӥсез Ирина Крохина.

Та дырлы котькуд школалэн сайтаз луыны кулэ приказъёс — соя анай-атайёс тодо, кыӵе ульчаос но коркаос юнматэмын дышетон юрт борды. Нош Ижысь 29, 41, 14 номеро лицейёс но Кузебай Герд нимо гимназие быдэс республикаысь куриськонъёсты ыстыны луэ.

25-тӥ мартозь вань школаосын радъяськоз 1-тӥ классэ мынӥсьёсты кутонъя график. Сюлмаськонъёсты, шуге-леке вуонъёсты сэрттон понна кылдытэмын 8-800-302-00-18 номеро пӧсь телефон. Со али ик ужа ни.

Школае гожтӥськонэн тужгес ӟырдыт югдур кылдэмын Ижын. Город администрациысь Дышетонъя управленилэн кивалтӥсез Наталья Гвоздкова верамъя, туэ Ижысь 10 сюрс пала пиналъёс школае дасясько. Шоркарын соос понна 375 классъёс радъялозы.

— Сюлмаськись мумы-бубыос али ик пӧсь телефонэ жингыръяло. Нырысетӥ нуналаз ик 49 мурт юалляськиз, — пусйиз Наталья Гвоздкова.

Ижысь анай-атайёслэн нылпиоссэс ӵемгес сётэмзы потэ 24, 25, 30, 32, 86 номеро но «Липовая роща» школаосы. Вань покчиосты парта сьӧры пуктон понна Ижын выльдӥзы 8 висъетъёсты, озьыен эшшо 150 муртлы интыос кылдытэмын. Шоркарысь вань нылпиосты 1-тӥ сменае гинэ выжтон понна пуктыны кулэ 14 выль школаос. Ярам, туэ 2 выль юрт усьтӥськоз. Пиналъёсты возьмало Ильфат Закиров нимо ульчаысь но Архитектор Берш микрорайонысь выль школаос.

Ижын школае мынӥсьёслэн лыдзы йылэ ке, ёросъёсын пӧртэм югдур. Та дырлы Удмуртиын ичи дышетскисьёсын (малокомплектной) 100 школаос. Куддыръя гуртын школа вань вылысь но, анай-атайёс пиналзэс гожтыны быгато бускель дышетон юртэ. Озьыен, оло, куд-ог интыосын 1-тӥ классэ мынӥсьёс но уз луэ.

Удмуртиысь связья но информатизацияя министр Тимур Меджитов ватсаз: 25-тӥ мартэ анай-атайёс тест амалэн эскерыны быгатозы РПГУ порталлэсь ужамзэ. Сайтын луоз ни заявление гожтыны. Озьы ке но сое келяны кулэ 1-тӥ апреле гинэ.

— 1 нылпи понна РПГУ пыр куриськон гожтыны быгатозы анай но, атай но. Мукет ӵыжы-выжыослэн, эшъёслэн, юрттӥсьёслэн таӵе луонлыксы ӧвӧл. Огъя системаын куашкан учыръёс медаз луэ шуыса, заявление сётон дыр пӧртэм сямен тупатэмын. Шуом, кытын ке 9 часын, мукетаз 10 часын, — ватсаз Тимур Меджитов.

Оглом Удмуртиын туэ сӥзьыл 876 нырысетӥ классъёс люкаськозы. 1-тӥ апрелез сюлмаськыса возьмало анай-атайёс. Тэшкылиос гинэ, номыре тодытэк, нылпи садэ шудыны но ӝук сиыны вамыштозы.

Елена Скворцова

Федерал законъёсты лыдэ басьтыса, черодэз чаклатэк, школае шедьыны быгато кӧня ке категориысь гражданъёслэн нылпиоссы:

прокуроръёслэн, судьяослэн, Следствиея комитетын ужасьёслэн;

полициын но югдурез утён удысын ужасьёслэн;

УФСИН-ын, МЧС-ын, таможняын, Нацгвардиын ужасьёслэн;

военнослужащийёслэн.

Озьы ик льгота чакламын та школаын 1-тӥ классэ мынӥсь пиналлэн апай-агайёсыз дышетско ке.