Ӵекты адӟем карымон гуртодэ!
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Лыдӟисьёсмылэн куремзыя «Гурт адями» конкурсэ адӟем карымон муртъёсты ӵектон люкетсэ нуйтыны малпам 1-тӥ апрелёзь (?). та нуналлы вожвылъяськонэ таӵе ӵектонъёс вуизы:
«Устоез кивалтӥсь»
«Зура» агрокомплекслэн кивалтӥсез Елена Чиркова;
Вавож ёросысь Гурезь-Пудга поселенилэн кивалтӥсез Дмитрий Медведев;
Пичи Пурга ёросысь Эдейгуртысь «Молния» хозяйстволэн кивалтӥсез Владимир Селивестров;
«Ӟеч сюлэм»
Эгра ёросысь Гыбдам Шорни гуртысь соцработник Вера Перевощикова;
Пичи Пурга ёросысь Кечол гуртын улӥсь Олег Дабыров;
Кез ёросысь Олыпысь арлыдоослэн огазеяськонзы;
Вавож ёросысь Ӟамбай гуртысь музейын ужась Нина Капеева;
Эгра ёросысь Лозо-Люк клубен кивалтӥсь Галина Митрофанова;
«Выжыоссэ утись»
Кез ёросысь Олыпысь шаерчи Александр Иванов;
Вавож ёросысь Ӟамбай школаысь удмурт кылъя но литературая дышетӥсь Вера Шихова;
«Кивоштӥсь»
Алнаш ёросысь Туймыйылысь «Прогресс» хозяйствоысь ветеринар Денис Иванов;
Вавож ёросысь Ӟамбайгуртысь Мичурин нимо колхозысь инженер-механик Алексей Орехов;
Шаркан ёросысь «Восход» хозяйствоысь валтӥсь бухгалтер Григорий Хохряков;
«Устоез гурт»
Балезино ёросысь Алышгурт (Юлдырь);
Дэбес ёросысь Тыловай гурт;
Данъяно адямиос ӵектыны кулэ асьсэос гуртоос, редакцие жингыртыса яке вотэсысь группаосамы ивортыса. Адӟем карымон адямиосты сярысь зарисовка гожтоно, уд ке пӧрмытӥське, жингыртэ гожтыны юрттомы.
Туэ, паласькись висёнэн югдурез чакласа, куара сётон Интернетын гинэ радъяськоз. Юалляськоно 8-951-195-37-66 телефон номеръя.
УД
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