Ёрослэн капитанэз

Дэри ёросысь полиатлонъя спортъя мастер Александр Дмитриев тол но гужем Гурт шудонъёсы 1996-тӥ арысен пыриськылэ. Вавожын ортчем ӵошатсконын со 7-тӥ инты басьтӥз.

Дэри ёросысь полиатлонист А. Дмитриев.

Туспуктэм: «Физическая культура и спорт Завьяловского района» огинлэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Октябрьский черкогуртысь спортсмен пичи дырысеныз куаслы синмаськемын вал, бадӟым классъёсын дышетскыкуз, биатлонэн тодматскиз. Россиысь пинал биатлонистъёслэн ӵошатсконазы 10 кужмоосыз пӧлы сюремез бере кӧня ке арзэ биатлонэн гинэ выриз. Аръёс ортчыса, биатлонзэ аналтӥз ке но, куасэн бызьылонэн ӧз люкиськы. Нош Гурт шудонъёсы полиатлонэз пыртэмзы бере Александр Николаевич соку ик ыбылӥськыны быгатэмзэ тодаз вайиз, турникын ӝуткаськыны кутскиз.

— Нырысьсэ Алнашын ортчем шудонъёсы пыриськи, та ёросын трос тодмоосы но ӵыжы-выжыосы уло, кышное но Алнашысь, соин ик ляб бызьылыны уг яра вал, — шуэ Александр Дмитриев. — Гужем шудонъёсын 4 пол чемпион вал, тол шудонъёсын — 6 пол вице-чемпион, 3-тӥ интыосы — лыдъяса быдтонтэм.

Тросгес вормонъёсыз луизы арлыдъя ветеранъёс пӧлы шедемез бере, нош спортын ветеранъёс лыдъясько 40 арес бере. Шаерамы ортчем ӵошатсконъёсын вормыса, Россие но ветлылӥз. Кылсярысь, 2004-тӥ арын Курганын ортчем полиатлонъя Россилэн чемпионатаз быдэстӥз спортъя мастерлэсь куронзэ. Озьы ик ветлӥз на 2017-тӥ арын Коми Республикаысь Ухта городын полиатлонъя дуннелэн кубокез понна ӵошатсконэ, 2018-тӥ арын Рязаньысь Сасово городын дуннеысь ветеранъёслэн чемпионатазы, «Трудовые резервы» ӵошатсконъёсы. Пусйыны кулэ, вань вожвылъяськонъёсысь со азвесь медальёсын бертылӥз, зарни дорозь сузьтӥськыны, пе, ялан маке люкетылӥз.

— Со понна кылем арын Дэри ёросысь Италмас каргуртын ортчем Гурт шудонъёсын ас ёзо эшъёсы пӧлын полиатлонъя чемпион луи, — шуэ Александр Николаевич. — Ыбылӥськонэ вӧй вылтӥ кадь мынӥз, турникын капчиен ӝуткаськи. Нош туэ Вавожын ортчем ӵошатскон дыръя ваньмыз секытэн сётскиз: ыбылӥськонын 86 очко гинэ люкай, азьвыл аръёсы 90-лэсь трос луэ вал, турникын 52 пол ӝуткаськи, азьло 60-лэсь трос луэ вал. Жаляса верано, куасэн бызьылон арысь аре секытэнгес сётске, арлыд но аслэсьтыз басьтэ. 40 ареслэсь бадӟымъёс пӧлын ӵошатскисько, нош мыным 61 арес ни. Азьвыл куасэн бызьылонын арлыд понна коэффициент ватсаськылӥз, туэ со куштэмын вал. 40 аресъемъёс сьӧры уйиськыны секытгес ни. Вормисьёс пӧлы ӧй шедьы ке но, трос эшъёсыным пумиськыны кылдӥз.

Александр Николаевич 40 ар пала водитель луыса тырше. Ӵошатсконлы кызьы дасяськиськоды шуыса юамысьтым, серемез ик потӥз: питранъёс вылын, пе. Суй кужымзэ кыдатэ ӵукналы быдэ дораз — турникын, нош ыбылӥськонзэ волятэ Ижысь манежын. Ӵошатсконъёс азьын 1 толэзьзэ арняяз 2-3 пол тренировкаосы ветлэ. Пыдын бызьылонэз уггес яраты. Толалтэзэ куасэн бызьылэ ке, лымы шунам бере питрано куасъёссэ кутча. Ваньмемезъя мугорзэ кыдатэ А. Демидов нимо спорткомплексын но.

Гурт шудонъёс дыръя Александр Дмитриев ӵемысь луылэ ёрос командазылэн капитанэз. Тазалыко улон понна нюръяське, урод сямъёсын уг эшъяськы, ёросысьтызы но шаерысьтымы егитъёслы адӟем карымон луэ.

Валентина Емельянова