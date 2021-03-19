Эшъяськытӥз ӟеч уж
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«Огъя Россия» партилэн улосвыл ёзэзлэн конференцияз сӥлы каремын вал пандемия дыръя калыклы, эмъясьёслы юрттэм волонтёръёс — партилэн «ПоддЕРжка» но «МедподдЕРжка» проектъёсазы пыриськемъёс.
Ижысь егитъёс Анна Кошкина но Ефим Губенский кылем арын сӥзьыл эмъясьёслы юрттӥзы шоркарысь поликлиникаосын. Но тодматскизы Эшъяськон юртын — партилэн улос ёзэзлэн конференциез ортчыку. Секретарьлэсь А. Бречаловлэсь Таукаронзэ егитъёслы сётӥз Кун Думаысь «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Андрей Исаев.
— Мон пыриськисько «Боевое братство» огазеяськонлэн улос ёзысьтыз волонтёръёслэн отрядазы, — вера Анна Кошкина. — Милям девизмы: котькин юрттэт курыны быгатоз, нош ми одно юрттыны кулэ! Мон итӥськи на партилэн «МедподдЕРжка» проектэз борды. Ижысь Ленин урамысь нылпи поликлиникае лыктӥсь анай-атайёслэсь, пиналъёслэсь температуразэс мертай. Нош бӧрысь выжи 5 номеро поликлиникае, калыклы картаоссэс сётъяй. Сояз но, таяз но мон воштӥ арлыдо нылкышноосты. Соос понна кышкай, шуыны луоз: арлыдоос борды коронавирус ӝоггес лякиське.
Нош Ефим Губенскийлы, «МедподдЕРжка» проект пыӵаны кутскыку, 18 арес тырмемын ӧй вал на. Киосы ик лыдо вал ни, волонтёр кариськеме потыса, шуэ пияш. 18 арес шуккиз но, со «МедподдЕРжкае» «выйиз». Эмъясьёслы нырысь юрттӥз Ижысь 6 номеро больницаын, собере Свобода урамысь стоматологиын — калыклэсь температуразэ мерталляз, ачиз кадь ик волонтёръёслы сиён вуттылӥз. Шумпотӥськомы, калыклы, эмъясьёслы пайда вайыны быгатӥм шуыса, верало егитъёс.
Елена Никитина
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