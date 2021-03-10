Эшшо чебергес
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Февраль толэзе «Удмуртия» издательство выльдыса поттӥз «Удмуртская народная кухня» книгаез. Кылем арын сярысь, таиз эшшо но тузӥгес луэмын.
«Удмуртия» издательстволэн кивалтӥсез Юрий Кузнецов верамъя, талэсь азьвылэз книга 1 сюрс тиражен поттэмын вал, сое калык ӝог басьяз. Выльдэм книгалэн но тиражез 1 сюрс. Таиз дизайн ласянь чебергес каремын. Удмурт сиён-юонъёс туспуктэмын «Лудорвай» музей-комплексысь, калык киужъёсъя но ёросъёсысь кибашлыослэн юртъёсысьтызы
вашкала тӥрлыкен, тусьты-пуньыен.
— Книгаез киязы кутыса, тросэз адямиос тодмало асьсэ палась юртъер котырын кутӥськись арбериосты: ӵушконъёсты, ӝӧккышетъёсты, тусьты-пуньыез, — шуэ Юрий Кузнецов. — Туспуктэмъёс вылын, кылсярысь, Пичи Пурга ёросысь Аксакшур гуртын лэсьтэм виртырем, Алнаш ёросысь Байтэрек гуртын пыжем шунянь, Эгра ёросысь Сундурын пыжем перепеч, Вотка ёросысь Пихтовкаысь карпъёс. Пӧраськонлы сӥзем книгаез лэсьтыны трос адямиос юрттӥськизы. Таӵе книга Россиын нырысетӥез луэ.
Книгаез чеберъян сярысь сюлмаськизы Эгра черкогуртысь кузпалъёс Олеся но Валентин Семёновъёс. Соос троссэ сиёнъёсты асьсэос пӧразы но ӝӧк вылэ чебер пуктон сярысь сюлмаськизы.
Валентина Емельянова
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