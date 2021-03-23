Эктӥсь йырси пунэтъёс историе кылизы

«Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» литературной вож­вылъяськонэ вуэм устоосыныз произведениосын бичет потӥз Мордовиын.

Конкурсэз радъяз Россиысь Фин-угор калыкъёслэн ассоциацизы. Озьы гожтэмын вал пӧртэм выжыосысь потэм 336 геройёс сярысь очеркъёс. «Подвиг его бессмертен» номинациын вормисьёс пӧлы пыриз Ижкарысь Владимир Воронцов, «Родная культура и война» номинациын — Алнашысь журналист, «Удмурт дунне» газетлэн авторез Людмила Сурчакова. Книгае оглом пыртэмын вормонэз ожын но ужын дурем 14 удмуртъёслы сӥзем очеркъёс. Бичет ыстэмын Россиысь библиотекаосы но произведениослэн авторъёссылы.

Шумпотонзэ вера Можга ёросысь Александрово гуртысь кылбурчи Римма Рылова:

— Та нуналъёсы мыным туж дуно кузьым — «Герои финно-угорских народов России в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» книга — вуиз. Книгаын печатлам «Две косы, танцующие в пляске» очерке сӥземын нэнӥелы, Александра Васильевна Платоновалы. Мар быдӟа шумпотон со ми понна! 1926-тӥ арын вордӥськыса, нэнӥе Быдӟым тыложлэсь вань секытсэ адӟемын-чидамын. Ми понна со — зэмос герой. Табере нэнӥмылэн нимыз дауръёслы историе кылёз!

Виктория Крамова