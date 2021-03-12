Шуныт мылкыд кузьмало

«Гурт адями» конкурсамы «Ӟеч сюлэм» номинацие ӵектэмын Эгра ёросысь Лозолюк клубен кивалтӥсь Галина Митрофанова. Со одӥг проектэныз кӧня ке кечез кутыны быгатӥз.

Г. Митрофанова

Галина Витальевна вордӥськемын Кизнер ёросысь Вуж Бӧдья гуртын. Тодон-валан люказ Удмурт кун университетын, ӟуч но удмурт кылъёсъя дышетӥсь луиз. Лозолюке бызиз, гуртлэсь 4 иськемысь Максимовка школаын 26 ар ӟуч кыллы но литературалы дышетӥз. Завуч но вал, 7 ар школаен кивалтӥз. Пусъемын Россиысь дышетон удысысь дано ужась нимын. Отӥяз нылпиос ӧжыт луэмен валче школаез пытсазы но, Галина Витальевна культура удысэ кошкиз — Лозолюк клубын кивалтӥсь луиз. Табере со 8 ар гурт калык-

лэсь улонзэ шулдыртон понна сюлмаське ни.

Г. Митрофанова ужаны кутскемез бере клубез чебер карон бордын тыршиз: пушкыз но вылыз выльдэмын вал, котырыз утялскиз, нылпиослы шудон площадка кылдӥз. Нош ог 2 ар талэсь азьло клубын ужасьёс кутскизы ыж гонлэсь пӧртэм киужъёс быдэсъяны. Со огазеяз гуртысь арлыдоосты но пиналъёсты.

— Гуртамы скалъёсты уг вордо ни, нош ыжъёсмы трос ай. Сӥль-

лы возё, нош гонзэ, выронэз кырсь но акылес шуыса, куяны кутскизы. Огпол клубын ужасьёсын адӟим: гуртомы быдэс мешокен ыж гонзэ кытчы ке нуэ — свалкае, пе. Туж жаль потӥз, киысьтыз ик кутыса кельтӥм. Со бордысь ик малпан вордӥськиз проект гожтыны — ыж гон но медаз сэрпалтӥськы, киуж но мед улӟоз, адямилы пайда но мед луоз, — шуэ Г. Митрофанова.

Озьы кылем арын Галина Витальевна «Щедрая овечка» проект гожтӥз но «Культурная мозаика малых городов и сёл» конкурсын грант утӥз. Со коньдонэн клубе ӝӧкъёс, шкафъёс, ыж гонэн вырон пӧртэм арбериос басьтэмын вал. Гуртоос дунтэк ыж гонзэс мешокъ-

ёсын вайыны кутскизы. Ӟеч уж сярысь тодыса, итӥськизы артысь гуртъёсысь, Зураысь, Эгралась адямиос но. Проект улсын клубын ужасьёс но арлыдоос гуртоослы, пиналъёслы ыж гонэз лӧдонъя, черсонъя, солэсь шудонъёс, суредъёс лэсьтонъя мастер-классъёс возьматъяны кутскизы. Пандемия вакытэ пумиськонъёс радъяны уггес яра вал, озьы ке но клубын ужасьёс амал шедьтӥзы: видео гожтыса, ужамзэс Интернетэ поттылӥзы. Кибашлыос кутскизы пӧзьёс, носкиос гындыны, таосыз, пе, керттэмъёсызлэсь трослы шунытэсьгес. Киужъёссэс трос курисьёс вань ни. Со сяна, калыклы яразы ни гындэм пыдесвылъёс (наколенникъёс), миндэръёс, шобретъёс.

— Проект малпамын вал, гуртоосмы асьсэ уженызы пичи ке но коньдон поттыны мед быгатозы шуыса, — вера мыло-кыдо кышномурт. — Но ми киужмес вузаны керпотӥськомы на, тросгес кузьмаськом. Эгра ёросын ортчем Гербере вуэм вань ёрос йыръёслы носкиос люкылӥмы. Со сяна, калыклы улон-вылонын юрттэт сётонъя центръёс пыр трос нылпиё но ёрмыса улӥсь семьяослы носкиос, пӧзьёс керттӥськом. Озьы ик Малягуртысь пересьёслэн юртазы улӥсьёслы, Эгралась черке но келяськомы. Маке ӟечсэ лэсьтӥськом ке, сюлмын капчи луэ.

Калык понна пайдаё луись проектэз синйылтӥзы элькун кивалтӥсьёс но. Озьы Галина Митрофанова Удмуртилэн Тӧроезлэн «Ӟеч ужъёс» премиеныз пусъемын вал, клублы бадӟым экранэн телевизор сётӥзы.

Лозолюкъёслэн проектсы туэ феврале йылпумъяськиз ни. Но Галина Витальевналэн сое азинтыны мылкыдыз бадӟым. Туж потэ, пе, ыж гонэн вырон ужез капчиятэме. Со понна ыж гонэз тугон, черсон машинаос кулэ. Соин ик кышномурт нош ик пуксиз компьютерез сьӧры выль проект гожтыны.

Ангелина Снигирёва