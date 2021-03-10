Шунды кадь котырес

8-тӥ-14-тӥ феврале — Вӧйдыр, толэз келян, тулысэз пумитан. Ижын паркын шутэтскыны яратӥсьёсты пӧсь табанен, мильымен но перепечен пумита Марина Санникова.

М. Санникова

Пичи Пурга ёросысь Уча черкогуртын будэм нылаш табань пыже ке, ыльняньзэ одно ик маялэн котэ яке шӧм бервылэ пуктэ. Огшоры табань гинэ уг пыжы, вылаз одно ик маке вӧлдэ: курегпузэн сӥль я сыр. Таоссэ, гур азьын пыжыку, одно ик берыкъяно, шуэ.

Сырен табань

Ыльняньлы кулэ: 2 стакан шуныт ву, 2-3 стакан пызь, 25 грамм маял, ӝыны чечы пуньы сылал, 2-3 пуньы кӧсвӧй, ческыт сиыны яратӥсьёс 1-2 пуньы сакыр ватсаны быгатозы.

Суретлы кулэ: 250 грамм вуштэм сыр (чурытэз), 1 курегпуз, юдэм вож сугон но ӝыны стакан мында (ичигес но яра) йӧл.

Нырысь ик табаньлэсь огпалзэ пыжоно, берыктоно но дасям суретэз дурыен кисьтыса, эшшо кӧня ке пыжоно на.

Сӥлен табань

Суретлы кулэ: 200 грамм фарш, 2-3 йыр сугон яке вож сугон,

1 курегпуз, ӝыны стакан йӧл.

Пыжиське сырен табань сямен ик.

Пужыё

Ыльняньлы кулэ: 200 грамм йӧл, 2 курегпуз, 2 пуньы кӧсвӧй, чепыльтэт сылал, 1 стакан мында пызь.

Курегпузэз тусьтыын шукконо, сылал, йӧл, вӧй но пызь ватсано. Ыльнянь луыны кулэ комокъёстэк, нап йӧлвыл кадь.

Мильымез пыжон понна кулэ пластик бутылка. Ӵоктэтсэ пуртэн пасяно, бутылкае ыльнянь кисьтоно. Мильым пыжоно ӟырдатэм таба вылын, вӧй ватсатэк. Бутылкаысь ыльнянез табае, пужы лэсьтыса, пызъёно.

Ӝӧк вылэ пуктон азьын пушказ салат выллем сиён бинялтыны луоз, кылсярысь, вуштэм сырез чеснокен сураса.

Роллы

Ыльняньлы кулэ: 500 грамм кефир, 1 курегпуз, 1 пуньы сакыр, 1 пуньы какао порошок, пызь, сылал.

Бинялтыны кулэ: 100 грамм шоколад, 2-3 банан.

Ыльнянь понна кефирез, курегпузэз, сакырез, какао порошокез огазеяно, шӧмызъя сылал ватсаса, пызь будэтоно но ваньзэ шукконо. Со кизер йӧлвыл кадь луыны кулэ.

Шоколадэз микроволновкаын шунтоно но пыжем мильым вылэ пуньыен зырано. Бӧрысь вылаз банан пононо но бинялтоно. Пушкысьтыз шоколадэз кынмиз ке, бинялтэм сиёнэз кругъёслы, 2-3 сантиметр кузьдаен, вандылоно. Мильымлэсь дасям «роллыосты» ӝӧк вылэ пуктон азьын сакыр пудраен яке корицаен пызьнано.

Мешокъёс

Ыльняньлы кулэ: 250 грамм йӧл, 2 курегпуз, 100 грамм пызь, 1 чечы пуньы сакыр, 2 пуньы кӧсвӧй, сылал, укроп, вож сугон.

Нырысь ик курегпузэз шукконо, 125 грамм йӧл, пызь но сылал ватсаса. Бӧрысь отчы будэтоно кылемзэ йӧлэз, юдэм укроп но кӧсвӧй. Эшшо одӥг пол ӟеч-ӟеч шукконо. Та ыльнянез 7-10 минут шуныт интыын возем бере гинэ пыжоно.

Ӝӧк вылэ пуктэмлэсь азьло мильымъёслэсь мешокъёс лэсьтоно. Пушказ поныны луоз кыӵе ке салат, пырсатыса дасям фарш яке губи. Мильымен мешокез думоно вож сугон шильыен.

Шоколадэн

Ыльняньлы кулэ: 80 грамм курыт шоколад, ӝыны литр йӧл, 200 грамм пызь, 3 курегпуз, 2 пуньы сакыр, 40 грамм нӧкы вӧй, 1 пуньы какао порошок, 3 пуньы коньяк, 1 чепыльтэт сылал.

Одӥгаз тусьтые дасяно шунтэм шоколад, 250 грамм шуныт йӧл, вӧй. Мукетаз тусьтые ыльнянь лэсьтоно, пызез, какао порошокез но кылем йӧлэз (шунтоно ӧвӧл) сураса.

Курегпузэз нимаз тусьтыын нырысь ик зол-зол шукконо, сылал но сакыр поныса. Собере сое ыльняне кисьтоно. Отчы ик ватсано шунтэм шоколадэн суретэз. Ваньзэ ӟеч-ӟеч сураса, 2 час пукетоно. Мильым пыжон азьын ыльняне ватсаны луоз коньяк яке ром.

Укропен

Ыльняньлы кулэ: 100 грамм укроп, 3 курегпуз, 1 пуньы сакыр, 500 грамм йӧл, 180 грамм пызь, 150 грамм йӧлвыл, сылал.

Укропез векчи юдоно. Курегпузэз шукконо, сакыр, сылал ватсаса. 100 грамм йӧл но пызь будэтыса, ӟеч-ӟеч сурано. Бӧрысь отчы кылемзэ йӧлэз, юдэм укропез будэтоно но сурано. Мильым ческытгес кошкоз йӧлвылэн.

Минералкаен

Ыльняньлы кулэ: 2,5 стакан газэн минералка, 2 стакан пызь, 5 пуньы кӧсвӧй, 2 пуньы сакыр, ӝыны чечы пуньы сылал.

Таиз мильым чакламын кӧсутисьёс понна. Нырысь ик кӧс тусьтыын пызез, сакырез но сылалэз сурано. Мискае ыльнянь лэсьтоно: минералка кисьтоно, вылаз, ялан сураса, каллен гинэ пызен дасям суретэз ватсано. Быдэссэ суменак кисьтӥды ке, ыльняньды комоклы пӧрмоз. Ыльнянь кизер йӧлвыл кадь пӧрмыны кулэ. Сое плёнкаен шобыртоно но ӝыны час пукетоно на.

Собере пичи посудаын кӧсвӧез шунтоно но, миксерен шуккыса, ыльняне кисьтоно.

Дасяз Валентина Емельянова