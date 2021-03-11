«Шундылы» выль тӧро бырйизы
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«Шунды» огазеяськонлэн ортчиз 16-тӥ йылпумъян лэсьтон, выль тӧро быръён конференциез. Элькунысь «шундыос» люкаськизы 10-тӥ мартэ Ижысь Эшъяськон юртэ.
Конференциез мытыса, 2018-тӥ-2021-тӥ аръёсы огазеяськонлэн улон-вылонэз сярысь вераз солэн тӧроез Алина Чернова. Уж нуиськиз, 2018-тӥ арын кутэм резолюция вылэ пыкъяськыса. Озьы «Шунды» тыршиз ужаны ёросъёсын: потаз гуртъёсы «Лаборатория Шунды» проектэныз, Шаркан ёросысь Зар-Вишур гуртын ортчылӥз «Эру» шулдыръяськон, Гербер улсын шулдыртӥз «Шундэктон» площадка, Воткинск котырын ужась егитъёс понна радъяськиз «Юр-яр» турслёт. Со сяна егитъёс палэнын улӥсь удмуртъёсын, финн-угор ӵыжы-выжыосын кусыпъёссэс тупатӥзы: Башкириын ортчись «Усточикар» лагерьлэсь ужзэ азьланьтӥзы, Киров улосвылысь удмурт семьяосысь пиналъёсын пумиськонъёс радъяллязы, Фин-угор студентъёслэн калыккуспо ИФУСКО конференциязы пыриськизы.
Можга ёросын улонэ пыӵаз удмурт модалы сӥзем «Чильтыр-вальтыр» проект. Арлы быдэ радъяськись проектъёс но ӧз ыше, ортчылӥзы «Шундыкар», «Тулкым», «Вамыш», «Егит Тулкым» лагерьёс, «Шудком» визьбур шудон, «Шундыкуара» вожвылъяськон. Троссэ проектъёссэ «Шунды» улонэ пыӵатӥз Йӧскалык политикая министерствоен, «Удмурт кенеш» огазеяськонэн ӵош.
Асьсэлэн ужамзы сярысь веразы Эгра но Алнаш ёросысь ёзэтъёс но.
Конференциен валтӥсь люкетэз — выль тӧро, правление но совет быръён. Озьы матысь дыре «Шунды» огазеяськонэн кивалтоз Вадим Крестьянинов. Кема аръёс ӵоже со мыло-кыдо пыриськиз огазеяськонлэн ужаз, пӧртэм проектъёсты улонэ пыӵатӥз, люкаськем калык со понна дурбасьтӥз. Вадимлэн правленияз пыризы пӧртэм ёросъёсысь, вузъёсысь но сузъёсысь егитъёс.
Мар бордын ужалоз «Шунды» матысь дыре? Та сярысь кенешизы конференцилэн 2-тӥ люкетаз. Удмурт егитъёслэсь шуг-секытъёссэс сэрттӥзы-пертчизы Йӧскалык политикая министерствоысь ӧнерчиен Юлия Шахтинаен ӵош. Татын вордӥськем малпанъёсты лыдэ басьтыса, правление программа кылдытоз, ёросъёсысь ёзэтъёсын ӵош сое улонэ пыӵатоз.
Мария Емельянова
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