Толалтэ гуртын трос уж ӧвӧл шуыса, кумае доры городэ куное мыныны малпай. Нырысь ик жингыртӥ. Кумае шумпотӥз: Миколэ, пе, кема возьмам кузьымме сётӥз, лыктэ, «миськом». Кыӵе кузьым — ӧз вера. Соин уката мынэм потӥз.

Пудо-животмес утялтыса, городэ потӥм. Вуытозямы куазь пеймытгес луиз. Машинамес сюрес урдсы пуктӥм но кумаелэн коркаез доры меӵак вамыштӥм. Укно ултӥзы лымыетӥ гушъяса ик вамышъяськом. Кытӥ ке ӧвӧл йыр вылам наӵ! гинэ маке но усиз. Шапкае ик палдӥз. Семонэ серекъя:

— Снег башка упадёт, голова дырявой будет.

О-о, та ӝужыт коркаос вӧзтӥ чакласькыса ветлоно, лэся. Куд-огез городскойёс тазьы жуг-жагзэс куяло, дыр. Озьы малпаса, усем пуйыэз ӵыжи. Отысь шуба потӥз. Ӝутӥ — этикеткаез но бордаз. Сопала, тапала, выллань учки — урамын нокин ӧвӧл.

— Ойдо тае кумалы пыртом. «Салам» солэн коркасьтыз усиз ук. Оло, берлогес юась луоз, — ӵектӥ Семонэлы.

Озьы ик карим. Кумае 5-тӥ этажын улэ, лифтсы уг ужа. Мырдэм вуим 3-тӥ этаже. Семонэным шокась луим ни. Шутэтскыны дугдӥм. Шокан пасьмес утчан вискын вӧзтӥмы кышномурт пуля кадь лобыса ортчиз: пыдаз носки коже бызьылэ, ява.

— Семон, та кумамы кадь ук! — шуисько.

Куараме кылыса, кумае йырзэ берыктӥз но вазиз:

— Тӥ мынэ тубе, мон али ик вуо.

Паймыса 5-тӥ этаже тубим. Ӧс дорын йыгаськыса сылӥсь­ком. Усьтӥсь ӧвӧл, нош кума кытчы ке йыромиз. Ӧс борды тыбырыным пыкъяськи но, со ачиз усьтӥськиз. Квартирае пырим но эшшо паймымон суредэз адӟим: Микол кум укноез усьтэм но кускозяз отчы донгиськем ни, маке кесяське.

— Что за ералаш? — паймиз Семон.

Микол кум укнозэ ворсаз но ми шоры долкаса учке. Со вискын кумае но вуиз. Картэз борды ӝабырскиз но зар кеськыса бӧрдэ:

— Малы шубаме отчы ошид? Малы ошид!

Милемыз кабзэ уг адӟо кадь. Ми Семонэн ог-огмы шоры учкиськом, номырзэ валатэк, сылӥськом. Весь «шуба, шуба» шуыса викышъямысьтыз, урамысь шедьтэм шубаен пуйыэз кумаелэн ныр улаз донги.

— Тае-а утчаськод? — юасько.

Кумае шубаен пуйыэз ӝиптӥз, милемыз Семонэн я чупа, я ӟыгыръя. Пумен бӧрдэ, пумен серекъя. Буйгамез бере валэктӥз ни. Микол кум кышноезлэсь шубазэ исаськыса ватыны малпам. Куноос лыктозы, кышноез кузьыменыз ушъяськыны малпалоз. А шуба тю-тю! луэм. Ну, куалектоз, утчалоз ни кышноез. Нош Микол гань-гань поттоз сое ватосысь. Воргорон форточкаез усьтэм но, пакет калъёсты пачкатыса, укнозэ ворсам. Нош кышноез кухняын берган сяменыз форточкаез усьтоно кариськем. Микол тае адӟем но ачиз шулӟектэм:

— Форточкадэ усьтыкуд, шубадэ басьтӥд-а?

Соин кузпалыз носки коже ик ураме бызьыса потӥз.

Кинлэн ке шудэз, пе, пиньзэ тӥяса пыре. Нош кумаелэн шудэз мынам йыр вылам усиз. Со дырысен уката тупаса улӥськом.

Захар Гали