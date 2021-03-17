Шимес гуысь шумпотон

18-тӥ-19-тӥ южтолэзе Удмурт театрын ортче премьера: егит артист Максим Григорьев «Чёртова яма» моноспектакль (16+) пуктӥз Виктор Астафьевлэн «Прокляты и убиты» романэзъя.

Фото: udmteatr.ru

Постановкаез театрлэн пичи залаз возьмато. Пырыку ик мукет дуннее шедиськод: художник-постановщик Елена Корепанова учкисез вуттэ Быдӟым Отечественной ож вакытэ. Борддоръёс лякылэмын ож вакытысь газетъёсын, гожтэтъёсын. Соос вирен, сюен саптаськемын, ӵуштаськемын кадь — зэм но кырсь, ӟоскыт гуэ сюриськод, йӧтэ. Пичи сцена вылын — кӧня ке кӧлан ӟус. Астэ землянкаын, тюрьмаын, казармаын, поездын огдыре шӧдӥськод. Огаз ӟус вылын кыллись солдат сайка но вераськыны кутске…

Виктор Астафьевлэн «Прокляты и убиты» романэз войналэсь шимес палъёссэ усьтэ. 1942-тӥ ар, Новосибирск улосысь лагерь. Татын солдатъёсты фронтлы «дасяло»: землянкаосы, эстӥськисьтэм баракъёсы люкам таза егит пиос пумен начармыны, жуммыны кутско кезьытлэсь, сютэм улонлэсь. Дышетскон интые — кыӵе ке кулэтэм ужъёс. Радио пыр вождь вера Горд Армилэн вормонъёсыз, совето солдатлэн геройлыко луэмез сярысь. Но тани син азямы зэмос армия — сютэм уллё, ог-огзэс йырйыны дась пиос. Малы та ваньмыз кулэ? Кин малпаз та кулэтэм, адлы тупась дуннеез? Валэктон ӧвӧл. Ӝоканы ик кутсконо, малпаськонэ усьыса, кӧня адями юнме шорысь быриз, кӧня таза пиос ӧлексы кылизы та выллем гуосын.

«Чёртова яма» войналэн шимес луэмез сярысь гинэ уг малпаськыты. Со возьматэ, макем капчиен адями ыштэ адямилыксэ, кыӵе ӝог калык пӧрме уллёлы. Выжыосызлэсь, семьяезлэсь ишкалтэм, эриксэ ыштэм, ялан сютэм, кынмись, урбоослэсь курадӟись муртлы кӧня кужым-чидан кулэ адями кыльыны. Но мукет дыре паймоно адямилэн мукет сямызлы но — номыр шоры учкытэк улонлы шумпотыны быгатэмезлы. Солдатъёс понна шуд — пичи нянь юдэс, пыдъёсъя тупась ката, выль дӥсь, горд кизилиен изьы, колхозын уж но трос мукетыз. «Чёртова яма» тодэ вайытэ мадьяр писательлэсь Имре Кёртислэсь «Без судьбы» романзэ — отын возьматэмын концлагере шедем еврей пияш. Освенцим но Бухенвальды пыр потыса но, со улонысьтыз шудо минутъёсты тодаз вайыны быгатэ… Шимес гу но, тылӝу но, концлагерь но — котькыӵе секыт улон мед луоз, солэсь дуноез номыр ӧвӧл.





Паймытэ Максим Григорьевлэн шудэмез. 2 действиен моноспектакль ӵоже со кӧня гинэ рольёсты шудыса уг вутты… Со ик Инмарлы оскись, таза мугоро Коля Рындин, со ик сьӧд сюлэмо лейтенант Пшённый, укылтэм солдат Лёха Булдаков, политлекциос лыдӟись капитан Мельников но мукет геройёс — ӟеч но урод, йыртэмась но кылзӥськись, чигиськем но лӧптэм… М. Григорьевлы нокыӵе грим кулэ ӧвӧл — со, куараеныз шудылыса, йырзэ озьы я тазьы берыкъяса, пӧртэмгес сямен учкылыса, чылкак мукет адямилы пӧрме. Урмем Пшённыез возьматыкуз, кӧшкемаса юзыр-кезьыр луоно. Сюдэм-дӥсям, соин лӧптэм (мар кулэ на солдатлы?) пияшлэсь эктэмзэ-кырӟамзэ возьматыкуз, артист пальпотэ но, синъёсыз тылгизьыосын тырмо… Снегирёв кыктоосты быдтэмзэс (соосты ыбо ротаысь гуртазы сиён-юонлы кӧня ке нуналлы кошемзы понна) возьматыкуз, сюлэм позырске.

Романъя пуктэм спектакльын литературалэн кузёяськемез шӧдӥськылэ: действиез повествование амал валтэ, кылыз но литературной. Тае тырмымтэен но лыдъяно ӧвӧл, дыр: ӵем-а кылыны луэ чебер литературной ӟуч кыллэсь чузъяськемзэ? Со сяна, ог 2 час кыстӥськись моноспектакль ӵоже огминутлы но мӧзмыт уг луылы.

М. Григорьев, Е. Корепанова сяна, спектакль бордын тыршизы мукет егитъёс — тыл пуктӥсь Денис Тубылов, крезьгур понна кыл кутӥсь Алексей Пикулев. Спектаклез пуктӥсьёсты ӟеч премьераен ӟечкылам потэ. Учкисез кӧшкемыт дуннее вуттӥсь спектакльлэн сюлмез-йырсазез чылкытатӥсь кужымез вань, со ӟечезлы оскон сётэ. Со понна ик театре ум-а ветлӥське?

Анастасия Шумилова