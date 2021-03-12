Шаерысьтымы 600-лэсь ятыр адями лемтэй энцефалитлы пумит прививка пуктӥз ни
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Та сярысь ивортон сёто Гигиеная но эпидемиологияя элькун центрысь специалистъёс.
Кылем арын, лемтэй куртчиськыса, шаерысьтымы 13 сюрслэсь ятыр адями шуге-леке вуиз вал. Угось Удмуртиын та кибыос тырмыт алямын. Соос бордысь потӥсь кышкыт висёнлэсь уте прививка. Озьы кылем арын вакцина пуктӥз 74 сюрс 880 мурт, 50 сюрс 592-ез — нылпиос.
Специалистъёс верамъя, прививкаез пуктыны луэ 2 амалъя:
Нырысетӥез — сӥзьыл но тулыс. Прививка пуктӥське октябре-ноябре, собере феврале-мартэ. Вуоно араз 1 пол гинэ пуктоно луоз на, бӧрысь — 3 арлы 1 пол.
Кыкетӥез — тулыс гинэ. Но пуктӥське 2 пол ик, 1 толэзь вис карыса. Вуоно араз озьы ик 1 пол гинэ пуктоно луоз на, отӥяз — 3 арлы 1 пол.
Кыказ ик учыръёсы вакцина пуктыны кулэ лемтэйёс сайкамлэсь азьло, тэле кышкатэк потыны луоз, прививка пуктэм бере 2 арня ортчыса гинэ.
Элина Кумачева
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