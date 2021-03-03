Шаерысьтымы 10 ёросъёсысь муниципал кылдытэтъёс огазеяськизы округъёсы

Туспуктэм басьтэмын pro-personal.ru сайтысь

Соос пӧлын — Алнаш, Можга, Кез, Дэбес, Эгра, Вотка, Сарапул, Сьӧлта, Сюмси, Юкаменск.

Тодады вайытом: 2019-тӥ арын Кун Дума интыосысь аскивалтон ёзъёсын герӟаськем закон юнматӥз, со ар пумын ик Кун Кенешысь депутатъёс элькун законэз соя тупатӥзы. Озьы кылдӥз выль валан — муниципал округ, сое радъяны луоно, муниципал кылдытэтъёсты одӥге огазеяса.

— Муниципалитетъёсты огазеянлэсь пайдазэ шӧдӥм ни 2016-тӥ арын, — шуиз Можга ёросысь Депутатъёслэн Кенешсылэн йырыз Галина Королькова, — Соку ми 19 пӧлысь 13 муниципалитет кельтӥм. Та чотын 4 миллион манет шыръяськиз, со уксёез районамы ик благоустройстволы кутӥм. Вуоно быръёсъёс дыръя ёросамы ёрос Кенеше но муниципалитетъёсы оглом 133 депутат быръёно луысалмы, нош табере муниципал округе 20-зэ гинэ быръём на. Коньдон одно шыръяськоз, туж умой, сое районмылэн казнаяз ик кылиз ке.

Интыысь аскивалтон ёзъёслэсь ужзэс выль сямен радъянлэсь пайдазэ гурт поселениосысь но, ёрос Кенешъёсысь но депутатъёс умой шӧдо — сессиын та сярысь вераз ёросъёслэн йыръёссы.

— Муниципал округез огазеяськыса, пӧртэм ужпумъёсты шаплыгес сэрттыны-пертчыны луоз, — вераз Алнаш ёрослэн йырыз Алексей Семенов. — Одӥг киын луоз бюджет, соин ик закупкаосты но радъян капчиялоз. Воштӥськонъёс гуртоослэн улон-вылонзэс нокызьы уродгес уз каре.

Сессиын шуэмын вал: гуртоослэн вань правоосы утемын луозы, льготаоссы кылёзы, гурт администрациосын ужасьёс кылёзы. Но огазеяськыса, документъёсын выронэз сомында уз луы ни, одӥг ужез ик кӧня ке мурт уз быдэсъя.

Элина Кумачева