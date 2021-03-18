Фермае — чеберъяськыса

Ува ёросысь «Красный труженик» огазеяськон адӟем карымон тырше. Кылсярысь, туэ Красное черкогуртысь фермаязы бадӟым выльдӥськон ортчиз ни.

Ува ёросысь «Красный труженик» хозяйствоысь скал кыскисьёс

Т. Стародубцева но А. Буторина

Туспуктӥз: В. Емельянова

400 йырлы чаклам гидын пудоосты думыса уг возё ни. Фермаын «Ёлочка» скал кыскон залэз, кунян вайыны дасяськись скалъёслы нимысьтыз интыез вань, ужасьёс понна шутэтскон сэрег кылдытэмын. Гурт хозяйствоен кивалтӥсьёс ялан сюлмасько ужан условиосты умоятон сярысь. Соин валче, 2019-тӥ арен ӵошатыса, 2020-тӥ арын 358 тонналы тросгес йӧл кыскизы. Та лыдпусъя хозяйство ёросын 3-тӥ инты басьтэ.

Хозяйстволэн одӥгез фермаез интыяськемын Штангуртэ. Татын 4 скал кыскисьёс ужало: Фаина Белова, Марина Долгова, Татьяна Стародубцева, Алёна Буторина, вань на подменнойёссы: Галина Савинова но Анастасия Максимова. 2-ез Красное черкогуртын уло, соосты колхоз машина нуналлы быдэ ужаны вайылэ.

Татьяна Стародубцева но Алёна Буторина Штангуртын уло, кыкназы но фермае ужаны лыктэмын 2010-тӥ арын. Татьяна Геннадьевна кунян кӧня ке сюдэм, собере скал кыскисе выжем. Алёна Львовна, школазэ йылпумъяса, ӝамдэлы городэ кошкылэм, отын улон кельшымтэ — вордскем палъёсаз бертэм. Со дырысен ялан пудо котырын берга. Та удыс солы чылкак выль ӧвӧл, анаез Елена Андреева трос аръёс ӵоже та фермаын осеменатор луыса ужамын. Ӵем дыръя, пе, со ветеринар но, скал кыскись но, заведующий но вал. Туж кысык вакытъёсаз Алёна солы юрттӥськыны ветлытэм.

— Ӵукна вазь султонлы дышемын ни, 6 часлы фермае вуиськомы, скал сюдӥськомы но кыскыны кутскиськомы, — шуэ Алёна Буторина. — 10 час котырын пудоосмес 1 часлы загонэ поттаськомы. 11 час бере дорамы вуиськомы. Ӝытазезэ нош ик 16 часлы уже мынӥськомы. Озьы нуналлы быдэ. 6 нунал ужаммы бере 2 нуналзэ шутэтскиськомы. Котькуд доярка 50 йыр пудоез кыске-утялтэ.

19-тӥ мартэ ёросысь пудо утисьёс кылем арын ужамзылы йылпумъян лэсьтозы. Егит скал кыскисьёс пӧлын азьветлӥсь — Алёна Буторина. Ар ӵоже котькуд скаллэсь 10 сюрс килограммлэсь тросгес йӧл люказ. Одӥг аре пыриськиз шаерамы ортчылӥсь скал кыскисьёслэн ӵошатсконазы. Трос калыклэсь возьдаське ке но, Алёна соку 10 устоосыз пӧлы шедиз.

Егит нылкышно ужаз чеберъяськыса ветлэ. Хозяйствоен кивалтӥсьсы Эдуард Ишкузин но нылкышноослэсь мылкыдзэс бурдъя: ужады чебер ветлӥськоды ке, скалъёс тросгес йӧл сёто, шуэ.

Валентина Емельянова