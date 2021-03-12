Ульчаоссэс чередьыса возё

Балезино ёросын Люк (Дядьпи) муниципал кылдытэтэ пыро 5 гуртъёс. Одӥгез — Алыжгурт (Юлдырь), отысь калык эшъяськыса улэ, гуртсэс чылкыт возе.

Вашкала дыръя Алыжгурт бадӟым но узыр вылэм. Нош 1980-тӥ аръёсы 42 хозяйство гинэ кылемын вал. 1990-тӥ аръёсы гуртын улӥсьёс палэнэ кошкыны кутскизы. Угось клуб но, школа но, нылпи сад но ӧй вал. Зор-котъёс дыръя татысь нокыӵе машинаен потыны уг луы вал — мувӧй поттӥсьёс сюресэз ветлонтэм каризы.

Но 2012-тӥ арын гуртэ сюрес лэсьтӥзы. Ветлыны кутскиз школьной автобус но — со нылпиосты Дядьпие дышетскыны нуллэ. Дышетскисьёссы 7 кузя, 3-ез нылпиос садэ ветло.

Туннэ гуртын 21 хозяйство, 53 улӥсез. Гурт шорын ик сылэ магазин, ӝутӥсько чебересь йыг-йыг коркаос, вордӥсько нылпиос. Пулэсь чеберъяса лэсьтэм укно янакъёс, яркыт палисадникъёс кузёоссылэсь кибашлы луэмзэс возьмато.

Колхоз контора — алыжъёслэн люкаськон интызы. Корка пушкы пырыса, паймод: макем ваньмыз яратыса лэсьтэмын. Чылкак улон корка кадь. Тӧр шорын — гур. Со тӧдь-тӧдь «дӥсен», укноосын чебер штораос, борддоръёс, вӧлдэт ӝикытак лякылэмын. Ку гинэ эн лыкты — коркан котьку шуныт но чылкыт. Клубзы ӧвӧл бере, татын ик концертъёс ортчыло, калыкез шулдыртыны вуыло Дядьпи черкогуртысь клубын ужасьёс, «Мылысь-кыдысь» ансамбльысь арлыдоос.

Мукет гуртъёсын сяменгес ик, гурт улонэз бугырто

пенсионеръёс, соос 17 кузя. Тросэз гурт удысын тыршемын. Быдэс улонзэс секыт ужамын ке но, али но тэк улонэз уг валало. Сюлмысь пырисько гуртазы но поселениын ортчылӥсь ужрадъёсы, киужен выро, сад-бакчазэс утялто, пудо вордо. Тросэз скандинав амалэн ветлыны дышизы — жур гинэ ульчаетӥ бодыосын поръяло. Мӧйыосын огкыл шедьтыса, котькыӵе ужез берыктыны юрттэ Любовь Максимова. Со 16 ар кивалтэ ини гуртысь колхоз бригадаен. Со сярысь гуртоосыз шуо: кузьыли кадь тыршись. Гурт старостаен Фёдор Шиляевен мар гинэ валче соос уг берыкто. Та пиосмурт ӟуч выжыысь ке но, котьку сюлмаське удмурт культураез азинтон понна.

Та кык адямиос сюлмаськемъя 2 ар талэсь азьло гуртысь шайвылын кылдӥз пӧртэм ожъёсын бырем солдатъёсты буре ваён синпелет. Сое гуртоос, ёросысь юрттэт витьытэк, асьсэ кужымен, Алыжгуртын али улӥсь, татысь потэм калыклэсь коньдонзэс люкаса, пуктӥзы. 2019-тӥ арын шайвылзылы 100 ар тырмиз. 1919-тӥ арын татӥ Граждан ож ортчем. Уйин кышноос Пызеп шур дурын бырем солдатъёсты гурт пумысь зӧк кыз улэ ватылӥллям. Со дырысен гуртоос но отчы ватӥськыны кутскиллям. Алыжгуртъёс та интыез туж утялтыса возё. Гужемзэ котырысьтыз турынзэ утялтыса фермаысь пудолы сюдо. Шай котырез быдэс кенеразы, палэзьпуосын, льӧмпуосын шулдыртӥзы.

Вераны кулэ, гуртоос туж сюлмасько котырзэс чылкыт возьыны. Тулыс вуэ гинэ, ваньмыз пото ульчаосты чередьыны. Утялтыса возё ошмесъёссэс. Тыметъёссы 6, ваньзэ ӵыпизы ас кужыменызы, ваньмаз трос чорыг. Гуртоос хозяйство котырысь ужъёссэс но ӵош лэсьто. Гужемзэ ӵошен турын чередё, толалтэ, огазе люкаськыса, пу вандо, пильыло.

Синмаськыса учкисько алыжгуртъёс шоры, кызьы соос пичи гуртазы чиньыен пӧлыен кадь эшъяськыса уло, котькыӵе ужез берыктыны быгато.

Анна НАГОВИЦЫНА. Балезино ёросысь Дядьпи гурт