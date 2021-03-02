Улон выльдӥськыны косэ

Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоын чаклазы, макем ӝутӥськиз производство январь толэзе.

Туала фермаос югытэсь, чылкытэсь.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ



Пуктӥськон

Ар кутсконын ик выль ферма усьтӥськиз Ува ёросысь «Красный труженик» хозяйствоын. Туэ понна со нырысетӥез выль гид. Чакламын 400 скаллы. Бордаз ик вань йӧл кыскон площадкаез, татчы «Ёлочка» установка пуктэмын. Таӵе югыт но чылкыт азьын ӧм на ужалэ, шуо гуртоос. Специалистъёслы, дояркаослы шутэтскон, дӥсьсэс воштон сэрег но лэсьтэмын.

Хозяйстволэн кивалтӥсез Эдуард Ишкузин верамъя, алигес басьтӥзы ӟеч выжыысь ветылъёсты, азьланяз уллёзэс эшшо йылтыны медо.

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова пусъемъя, шаерысьтымы хозяйствоос туэ ог 50 выль гид ӝутыны ӧдъяло. Кылсярысь, Пичи Пурга ёросын 10 ферма пуктыны чаклало, Шаркан ёросын — 7, Ува ёросын — 4. Матысь дыре Грак ёросысь «Родина» но Можга ёросысь «Родина» хозяйствоосын усьтыны медо кунян ваён гидъёс.

Пичи фермаос сяна, гурт предприятиос лэсьтыны кутскизы бадӟым комплексъёс но. Кылсярысь, сыӵе объектъёс ӝужалозы Вавож ёросысь Мичурин нимо СХПК-ын, Дэри ёросысь Азин нимо эштосын, Шаркан ёросысь «Ошмес» но «Кипун» хозяйствоосын. Котькудӥз ичизэ 600 йырлы чакламын.

Гурт предприятиосын ӵем­гес но ӵемгес учкылыны кутскизы роботъёс шоры. Угось скал кыскисьёссы тырмымтэен, производствозы йылэмен, ужан амалъёссэс воштоно луо. Туэ Грак ёросысь «Вылнуд», Пичи Пурга ёросысь «Родина» но Алнаш ёросысь «Решительный» хозяйствоосысь фермаосын ро­бот пуктыны медо. Озьы шаерамы 7 хозяйствоын скалъёсты роботъёс кыскозы ни.

Пуктӥськемзы понна кись­тэм уксёзылэсь оглюкетсэ берыктыны хозяйствоослы кылем арын 73,8 миллион манет субсидия висъяськиз. Туэ но юрттэт сётӥськоз. Ферма ӝутӥсьёслы сяна, коньдон чакламын

родильной отделение но кормоцентр лэсьтӥсьёслы.

Йӧл поттон

Кылем арысь та вакытэн ӵошатыса, туэ январь толэзе гуртоос 12 процентлы тросгес йӧл кыскизы. Фермеръёс но гурт предприятиос кыскизы 72,7 сюрс тонна. Озьыен, нуналлы быдэ ог 2,5 килограммлы йылтӥзы. Эштосъёсын ӵошатыса, фермеръёс чырмытгес ужазы — йӧл поттонзэс 13,8 процентлы будэтӥзы, 43 йырлы йылтӥзы пудозэс но.

Январе тужгес трос йӧл сётӥзы вавожъёс — 7,3 сюрс тонна. 2-тӥ интыын мыно шарканъёс — 5,9 сюрс тонна. 3-тӥ интыын можгаос — 5,2 сюрс тонна. Та 3 районъёсын ик тужгес трос кысконо скалъёссы.

Производствозэс йылтон хозяйствоос понна ӟечен берытске. Йӧл бордысь угось барышсы потэ. Али 1 килограмм йӧлзэс заводъёс 25 манетэн басьто, миым та вакытэ 24 манетэн дунъяллязы. Ольга Абрамова пусъемъя, йӧл поттонын быдтэм коньдонзылэсь оглюкетсэ берыктон вылысь гуртоослы чакламын 936,3 миллион манет субсидия.

Бадӟым саклык висъяське кеч вордонлы но. Ольга Абрамова верамъя, фермеръёслэн гидъёсазы 3 сюрс 381 кеч лыдъяське. Соослэсь толэзь куспын заводъёсы 47 тонна йӧл келязы. Азьланяз лыдпус будоз.

Елена Сараматова