Уйвӧтазы но кырӟало

Маин паймытозы учкисьёсты «Выль куара» проектысь егит артистъёс?

Куаразы юнма, мугорзы сценалы дыше — одӥг толэзь ортчыса, 9-тӥ оштолэзе, «Выль куара» проектэ пыриськись артистъёс быгатонлыксэс возьматозы филармонилэн сцена вылаз (0+).

Кез ёросысь А. Белослудцевез кырӟаны дышетэ

«Шулдыр ӝыт» ансамбльысь Э. Панченко.

Туспуктӥз Максим ЕГОРОВ



Ар ӵоже возьмазы

«Шулдыр ӝыт» ансамбль кичӧлтэмен, «Выль куара» нырысьсэ радъяськиз 2013-тӥ арын. Со дырысен проект 3 пол ортчиз, солы луыса удмурт эстрада выль кизилиосын узырмиз, пӧлазы Андрей Камалтдинов (али «Шулдыр ӝыт» ансамбльын кырӟа), Ксения Ахметханова, Анастасия Иванова но мукетъёсыз. «Выль куара» кылем арын ортчыны кулэ вал, «шулдыр ӝытъёс» кырӟаны быгатӥсь егитъёс понна кастинг радъязы. Но люкетӥз пандемия — концертэз туэ арлы выжтоно луиз. Ар ӵоже кужым люкаса, егитъёс учкисьёсты яркыт шоуэн паймытыны дасясько.

«Шулдыр ӝыт» ансамбльлэн чеберлыкъя кивалтӥсез Наталья Ушакова верамъя, кылем арын кастинге ог 30 егитъёс вуизы. Тросэз паймытӥзы кужмо, чебер куараосынызы. Жюри ӟудӥз: сомында усто егитъёс пӧлысь 10 муртэ гинэ бырйыны ӧз быгатэ, проектэ тросгес егитъёсты басьтӥзы. Туэ сцена вылын ворекъяны дасясько Светлана Тимершина, Мария Ефремова, Антон Белослудцев, Светлана Зянкулова, Виталий Белков, Яна Широбокова, Светлана Зайцева, Денис Максимов, Данил Герасимов, Анастасия Воронцова но Данил Бусыгин.

Пӧлысьтызы куд-огез сценаен кемаласен эшъясько ини. Кылсярысь, Кузебай Герд нимо гимназиысь 15 аресъем Анастасия Воронцова пичи дырысеныз кырӟа: кырӟанъя «Камали» студие ветлэмын, пӧртэм вожвылъяськонъёсы пыриськылэ. 19 аресъем студентка Мария Ефремова но сценалэсь уг кышка: искусствоосъя школаын кырӟаны дышетскиз, трос вожвылъяськонъёсын лауреат луылӥз. Нош Ижысь медициная кун академиысь 6-тӥ курсын дышетскись Виталий Белков ваньмон дыръяз гитаразэ кияз кутылэ, академиысь вокалъя кружоке

ветлэ. Но кизили луон понна та ваньмыз тырмыт ӧвӧл. Соин кырӟасьлэн ужезлэсь пуш палзэ егитъёслы усьто «Шулдыр ӝыт» ансамбльысь артистъёс — дышето кырӟаны, сцена вылын чебер вырыны, учкисен кусып возьыны.

— Азьвыл аръёсын ӵошатыса, туэ егитъёс туж аспӧртэм, выль шӧмо кырӟанъёсты бырйизы, — вера Наталья Ушакова. — Мон соослы эрик сётӥсько: мар потэ, сое кырӟалэ, но проектмы удмурт бере, кунгожсьӧр кырӟанъёсты удмурт кылэ берыктэ, шуисько. Куд-огез асьсэлэсь кырӟанъёссэс быдэстозы. Мыным туж кельше, егитъёс пӧртэм крезьгуро стильёсты, ӟеч кырӟанъёсты быръё шуыса. Та но возьматэ, будӥсь артистъёслэн дунне шоры учконзы паськыта шуыса. Туж тыршыса, мыло-кыдо дасясько, куараоссы но кужмоесь. Жюрилы вормисез бырйыны секыт йӧтоз.

«Выль куара» концерт 2 люкетлэсь пӧрмоз. Нырысетӥ люкетаз кырӟалозы будӥсь артистъёс. Антракт дыръя устозэ кырӟасез бырйыны быгатозы учкисьёс но, кельшымон «выль куара» понна куаразэс сётыса. Нош концертлэн 2-тӥ люкетаз сцена вылэ потозы «Шулдыр ӝыт» ансамбльысь артистъёс асьсэлэн дышетскисьёсынызы ӵош.

Ӧтё ке, мыноно

Та дыре филармониын репетициос ортчыло, егитъёс дышетӥсьёсынызы ӵош концертлы резь-куаж дасясько. Финаллэсь вуэмзэ шӧдыса, кин ке тулкымъяськыны ӧдъяз ини, нош кин ке вожвылъяськонэз гань-гань возьма. Кышкатэк финалэз вите Пичи Пурга ёросысь Светлана Зайцева. Нылаш ёросысь Регистрационной палатаын ужа, ваньмон дыръяз гитараен шудэ, ачиз кырӟанъёс гожъялля. Крезьгурен пичи дырысеныз эшъяське — анаез но, атаез но палысен ӵыжы-выжыосыз кырӟасесь. Али нылаш пӧртэм концертъёсы пыриськылэ, аслыз Svetlana Sutero кушем ним басьтӥз.

Кез ёросысь Антон Белослудцев кыстӥське «Шулдыр ӝыт» ансамбльын кырӟась Иван агаез сьӧры. Пияш оске вал, сое бурд улаз Иван басьтоз шуыса, но Антонлы Эльвира Панченкоен ужано луиз.

— Ваня монэ умой тодэ, мынэсьтым юатэк но, вераны быгатысал, мар мыным яра, мае мон быгато, соин «босс» интыын сое адӟеме потэ вал, — шуэ Антон. — Но табере Эльвираен ужаммылы шумпотӥсько, сое 100 ар тодӥсько ини кадь потэ. Солэн дышетэмез туж яра. Занятиос дыръя мон аслэсьтым мугорме, куараме шӧдыны дышетски, вакчи дыр куспын валай, кызьы шонер шокано. Валай, инсьӧрысь кизилиез кутон понна туж трос ужано на шуыса. Котькуд репетициын быгатонлыке будэ кадь, соин чидатэк возьмасько выль пумиськонмес. Уйвӧтъёсам но кырӟасько ини табере.

Дэбес ёросысь Денис Максимовез егит удмуртъёс shoozymade нимын тодо — со удмурт кылын рэп быдэстэ, та дырлы кӧня ке кырӟанэз гожтэмын ини, клипез но вань. Кастинге пыриськыны пияшез Наталья Ушакова чортэм. Ӧтё ке, малы уд ветлы, шуэ Денис.

— Кастинг бере шуизы: дышетӥсед Иван Белослудцев луоз. Мон абдрай. Малпасько: вау, Белослудцев! Нырысетӥ репетициын ик валай, со туж крутой шуыса. Тужгес бадӟым шуг-секытэ — сцена вылын астэ возён. «Рэперской» киы мынэсьтым уг кылзӥськы, ялан отчы-татчы ветлэ. Со бордын но ужаськом. Али репетициос дыръя мукет егитъёсын ум пумиськылӥське, соин вожвылъяськон мылкыдэз уг на шӧдӥськы. Малпасько, концертын со пурӟоз ини, — маде Денис.

Сцена вылэ ӵем поталля Ижысь культурая колледжын дышетскись Данил Герасимов — кырӟа, арганэн шудэ, колледжысь эшъёсыныз ӵош трио но люказ. Но, пияш верамъя, «Выль куарае» пыриськонэз быдэс Удмуртия азе потыса кырӟамен ӵошатыны луоз. Быгатонлыксэ юнматыны Даниллы юрттэ Анна Плотникова. Концертын пияш аслэсьтыз кырӟанзэ быдэстоз но калык артисткаен ӵош кырӟалоз.

«Выль куараысь» мукет егитъёслэн но вуоно концерт йырысьтызы уг поталля. Шӧдыса но уд вуы — сцена вылын йыггетӥсь сюлмын, киын микрофонэн сылоно луозы. Нош со дыре ик, кин тодэ, оло, удмурт эстрадаын выль кизили вордӥськоз.

Анастасия Шумилова