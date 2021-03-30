Ужъя кодекс юрттоз… ужтэк кылемъёслы

Калыкез уже интыян сярысь закон кутэмын вал 30 ар талэсь азьло. Улон воштӥськиз, дыр вуиз сое выльдыны.

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Таӵе кичӧлтонэн потӥзы Кун Думаысь «Огъя Россия» фракциысь депутатъёс. Та нуналъёсы «Огъя Россия» партилэн Генеральной Советаз ортчиз воштонъёсты эскерон — отчы онлайн амалэн пыриськизы улосъёсысь кивалтӥсьёс.

— Пандемиен йырин шараяськизы Ужъя кодексысь но калыкез уже интыян сярысь законысь тырмымтэос, — вераз партилэн Генеральной Советэзлэн секретарез Андрей Турчак. — Нырысь ик соос герӟаськемын калыклы онлайн амалэн юрттэт сётонэн. Куд-ог улосъёсын, кылсярысь, ужтэк кылем адямилы биржае султон понна ог 30 пала справкаос бичано луылӥз. Соосты люкано, аслыз ик калыкез уже интыянъя службае вуттоно. Бен, кылем арын коронавирус вӧлмемен та ласянь капчиятонъёс пыӵазы ик — дистанционной амал кутӥськиз. Но таиз законъёсын юнматэмын ӧвӧл на.

Шуг-секытъёс кылдо адямилэн кытын пусйиськемез ласянь но. Туала куронъёсъя адями биржае султыны быгатэ регистрациезъя гинэ.

— Шуом, Ижысь адями Москваын ужаз, — вера Кун Думаысь «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Андрей Исаев. — Ужтэк кылиз ке, биржае султон но пособие басьтон понна адямилы бертоно луоз Иже. Таӵе ик югдур декретын пукись нылкышноос ласянь но: биржа пыр дышетскемзы потӥз ке, улон интызыя тодон-валанзэс будэтэмзы уз луы. Ведомствоос дистанционной амалэн ӟечгес ужаны кулэ — адямилэсь вань даннойёссэ асьсэос мед утчалозы.

Воштонъёс герӟаськемын улосъёсысь калыкез уже интыянъя службаослэсь куд-ог полномочиоссэс федерал центре выжтонэн но. Москваын, кылсярысь, 3,6 процентэз калык ужтэк пуке, Ненец автономной округын — 2,5 процентэз, Алтай крайын — 16 процентэз, Ингушетиын — 30 процентэз. Калыкез уже интыянъя центръёслы кылдытыны ӵектэмын огъя цифровой платформа: отчы пыртэмын луозы кунысьтымы вань вакансиос.

— Кыӵе ке улосъёсын лэсьтӥськисьлэсь ужзэ уд шедьты, нош мукетаз городын таӵе инты лачак.

Удмуртилэн Тӧроез, «Огъя Россия» партилэн Удмурт ёзэзлэн секретарез Александр Бречалов ӵектӥз: биржае кыӵе амалэн султыны — дистанционно яке аслыз мыныса — адями ачиз мед быръёз. Тазэ законын нимаз пусъёно.

Кун Кенешлэн Тӧроезлэн воштӥсез Надежда Михайлова, воштонъёсты пыртыку, нимысьтыз саклык висъяны куриз вузъёсты но шоро-куспо заведениосты йылпумъямъёслы.

— Кылем арын 754 выпускник пӧлысь 273-ез уж шедьтӥз уже интыянъя служба пыр, — шуиз со. — Юалляськонъёс возьмато:

выпускниклы ужезлы дышыны кулэ 26 арня — 6 толэзь. Валамон, та дыр куспын солэн уждунэз пичи луэ ай. Соин ик умой луысал соослы пособие тырыны.

Кенешонын чузъяськизы мукет ӵектонъёс но. Кылсярысь, каникулъёссы дыръя ужась нылпиос ласянь. Утисьтэк кылем пинал уждун басьтэ ке, сюдӥсьсэ ыштэмез понна пенсия вуэмысь дугдэ. Тазьы луыны кулэ ӧвӧл, тазэ но ужпумез воштонъёсын чаклалом, шуиз Андрей Турчак.

Ужъя кодексэ но калыкез уже интыян сярысь законэ ӵектэм воштонъёсты эскерон борды Кун Думаысь депутатъёс басьтӥськозы матысь сессиосазы.

Елена Никитина