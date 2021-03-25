Ужбергатӥсьёслы пичиятэм процентэн кредит басьтонъя ФОТ 2.0 программа йылпумъяське 2021-тӥ арын 1-тӥ апреле
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Та программа мытэмын вал Удмуртиез азинттонъя корпорация кичӧлтэмъя кылем арын, ужбергатӥсьёслы ужзэс азинтон понна 2 процентъем кредит басьтыны луонлыкъёс кылдытэмын вал.
Банклэсь пунэмаськыны яраз ужасьёслы уждун тырон, долгез ворсан понна. Программа ужбергатӥсьёслы пӧртэм капчиятонъёс сётӥз. Кылсярысь, кивалтӥсь ужасьёсызлэсь лыдзэс 2021-тӥ арын 1-тӥ апрельлы 90 процентлы утиз ке, пунэмъёссэ, пичиятэм кредит басьтыса, быдэсак ворсаны быгатэ. 80 процентлы ке, ӝыны долгзэ гинэ ворсаны быгатэ. Кинлы таӵе луонлыкъёс сётӥськозы на, банк решенизэ вералоз 31-тӥ мартэ 2021-тӥ арын.
Пунэмъёсты ворсаны луонлыкъёс таӵе учыръёсы луоно:
— Заёмщик банкротэн ялэмын ӧвӧл;
— ИП ужзэ азинтэ;
— 2020-тӥ арын 1-тӥ июньлы пусъем ужасьёслэн лыдзы 2020-тӥ арын декабрьлы, 2021-тӥ арын январь-февральлы 80 процентлэсь ичи медаз луэ;
Та программа интые 9-тӥ мартысен ФОТ 3.0 выль программа ужаны кутскиз. Соя ужбергатӥсьёслы 3 процентъем пичиятэм кредит сётӥське.
Сергей Захаров
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