Ужбергатӥсьёслы пичиятэм процентэн кредит басьтонъя ФОТ 2.0 программа йылпумъяське 2021-тӥ арын 1-тӥ апреле

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 25 марта, 2021 13:52
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Фото:espanarusa.com

Та программа мытэмын вал Удмуртиез азинттонъя корпорация кичӧлтэмъя кылем арын, ужбергатӥсьёслы ужзэс азинтон понна 2 процентъем  кредит басьтыны луонлыкъёс кылдытэмын вал.

Банклэсь пунэмаськыны яраз ужасьёслы уждун тырон, долгез ворсан понна. Программа ужбергатӥсьёслы пӧртэм капчиятонъёс сётӥз. Кылсярысь, кивалтӥсь ужасьёсызлэсь лыдзэс 2021-тӥ арын 1-тӥ апрельлы 90 процентлы утиз ке, пунэмъёссэ, пичиятэм кредит  басьтыса, быдэсак ворсаны быгатэ. 80 процентлы ке, ӝыны долгзэ гинэ  ворсаны быгатэ. Кинлы таӵе луонлыкъёс сётӥськозы на, банк решенизэ вералоз 31-тӥ мартэ 2021-тӥ арын.

Пунэмъёсты ворсаны луонлыкъёс таӵе учыръёсы луоно:

— Заёмщик банкротэн ялэмын ӧвӧл;

— ИП ужзэ азинтэ;

— 2020-тӥ арын 1-тӥ июньлы пусъем ужасьёслэн лыдзы 2020-тӥ арын декабрьлы, 2021-тӥ арын январь-февральлы 80 процентлэсь ичи медаз луэ;

Та программа интые 9-тӥ мартысен ФОТ 3.0 выль программа ужаны кутскиз. Соя ужбергатӥсьёслы 3 процентъем пичиятэм кредит сётӥське.

Сергей Захаров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 25 марта, 2021 13:52
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