Удобрение дасяло
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Гуртоос бусы ужъёслы дасяськонзэс мытӥзы ни.
— Лымы туэ трос, соин ик ӟырт кезьытъёс озимойёсты быдтозы шуыса кышканэз ӧвӧл, — пусъе Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь музъем кусыпъёсъя но будосъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина. — Лымы но музъем вискын йӧкурамын гинэ медаз луы: узьым шокатэк пурысьтаны быгатоз.
Ӟырт кезьытъёс ю тысь шертон комплексъёсты ужамысь дугдытӥзы. Корт но кезьытэз уг чида уго. Алевтина Бурдина ивортэмъя, 8 ёрос кидыслэсь ӟечлыксэ эскерыса вуттӥз ни. Алнаш но Вавож палъёсын кизьыны дасям тысь пӧлысь 90-96 процентэз ӟеч. Агрономъёслэн сюлэмзы каньыл: сӥзьыл ог 62,8 сюрс тонна кидыс дасяса вуттӥзы, со кизьыны тырмымон. Зэм, жагесьсэ умоеныз воштон, элитной кидыс басьтон бордын али выро.
Нуналысь нуналэ дуноя удобрение. Соин ик гурт предприятиос сое басьтыны дырто. Шаерамы котькуд гектаре шорлыдын 10 килограмм удобрение понымон вань ни. Миым та вакытэ 12 килограмм люкаськиз вал ни. 1 грамм но басьтымтэ на Красногорск, Камбарка, Каракулино ёросъёсын. Тужгес трос дасямын ни Вавож ёросын — гектарлы быдэ ог 49 килограмм. 21 килограммлэсь уно удобрение басьтыны быгатӥзы алнашъёс, соослэсь кӧнялы ке гинэ бере кылё можгаос. Удобрение дунъёсты кутон вылысь али антимонопольной службаын ужасьёс поставщикъёсты эскерыса возёзы.
1 сюрс 966 сеялкаос пӧлысь 90 процентэз тупатэмын. Бусые али ик потыны дасесь якшур-бӧдьяос, сарапулъёс, каракулиноос, камбаркаос, воткаос.
Елена Сараматова
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