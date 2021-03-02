Удобрение дасяло

Гуртоос бусы ужъёслы дасяськонзэс мытӥзы ни.

Няь мед удалтоз шуыса удобрение кулэ

Туспуктӥз Максим Егоров

— Лымы туэ трос, соин ик ӟырт кезьытъёс ози­­мойёсты быдтозы шуыса кышканэз ӧвӧл, — пусъе Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоысь музъем кусыпъёсъя но будосъёсъя ёзэн кивалтӥсь Алевтина Бурдина. — Лымы но музъем вискын йӧ­ку­рамын гинэ медаз луы: узьым шокатэк пурысьтаны быгатоз.

Ӟырт кезьытъёс ю тысь шертон комплексъёсты ужамысь дугдытӥзы. Корт но кезьытэз уг чи­да уго. Алевтина Бур­дина ивортэмъя, 8 ёрос кидыслэсь ӟечлыксэ эскерыса вуттӥз ни. Ал­наш но Вавож палъ­ёсын кизьыны дасям тысь пӧлысь 90-96 процентэз ӟеч. Агрономъёслэн сюлэмзы каньыл: сӥзьыл ог 62,8 сюрс тонна кидыс дасяса вуттӥзы, со кизьыны тырмымон. Зэм, жагесьсэ умоеныз воштон, элитной кидыс басьтон бордын али выро.

Нуналысь нуналэ дуноя удобрение. Соин ик гурт предприятиос сое басьтыны дырто. Шаерамы котькуд гектаре шорлыдын 10 килограмм удобрение понымон вань ни. Миым та вакытэ 12 ки­лограмм люкаськиз вал ни. 1 грамм но басьтымтэ на Красногорск, Камбарка, Каракулино ёросъёсын. Тужгес трос дасямын ни Вавож ёросын — гектарлы быдэ ог 49 килограмм. 21 килограммлэсь уно удобрение басьтыны быгатӥзы алнашъёс, соослэсь кӧнялы ке гинэ бере кылё можгаос. Удобрение дунъёсты кутон вылысь али ан­ти­монопольной службаын ужасьёс пос­тавщикъёсты эскерыса возёзы.

1 сюрс 966 сеялкаос пӧлысь 90 процентэз тупатэмын. Бусые али ик потыны дасесь якшур-бӧдь­яос, сарапулъёс, ка­ракулиноос, камбар­каос, воткаос.

Елена Сараматова