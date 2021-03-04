Удмурт кышномуртэз данъям потэ!

Алевтина Макарова

Туспуктӥз Григорий Степанов

100 ар талэсь азьло Трофим Борисов шуиз вал: удмурт кышномурт гур сьӧрысьтыз кыдёке уг пота, номыре тодытэк улэ. Туала удмурт нылкышноос шоры со данъяськыса учкысал: дӥсьтӥсесь, котькыӵе удысын ужаны пӧрмыто, котьмалы кибашлыесь. Ӵапак сыӵе Ува ёросысь Жужгес гуртысь клубен кивалтӥсь Алевтина Макарова. Кылем арын со «Чеберай» марафонын 35–55 аресъемъёс пӧлын вормиз. Сцена вылэ со гироскутерен потӥз но удмурт стендап вераз.

— Алевтина Матвеевна, «Чеберайын» асьтэдыз Алик шуиды. Та нимын табере тӥледыз быдэс шаерысь калык тодэ. Кытысь-марысь сыӵе йӧспӧртэм ним?

— Алик ним мыным нокыӵе сыӵе-таӵе уг поты, огшоры ним. Жужгесысь ӵош будэм эшъёсмы пӧлын котьку ог-огмылы вазиськылӥм, Олик, Галик, Катик шуыса. Мон Алик вал, та ним мон борды бурмемын.

Дядямы колхозын тракторист, комбайнёр вал, мамамы скал кыскиз. Ми 5 кузя нылъёс вордскимы, папамы весь пи возьмаз, но ӧз удалты. Мон 4-тӥез пинал, монэ но мынэсьтым азьвыл вордскем Оля апайме дядямы пиосты сямен будэтыны турттӥз. Сьӧраз комбайнэн ужаны, тэле, чорыганы нуллӥз. Нёръяммес трос ӧз кылзы, мае ке лэсьтыны кышкаськод – мын берт, чурыт шуылӥз. Тодам лыктэ одӥгез учыр: тулыс 3 кузя чорыганы мынӥм, шур вамен выжмес нуэм, 2 пулэз гинэ кылем на. Соос туж гылытэсь. Дядямы сопал ярдуре потӥз но кызъёс сьӧры кошкиз, ми сузэреным тапалаз сылӥськом. Ма карод, огнамы отчы ум кыле ук… Уг тодкы ни кызьы, но потӥмы. Али ке но малпасько: дядямы ватӥськыса возьмаз, учкиз меда потэммес?

Ми вань апай-сузэръёс егит дыръямы ик мотоцикл нуллыны дышетским. Ма, али но картъёсмес золъяса ум улӥське, асьмеос руль сьӧры пуксьыса, тэле бичаськыны кошкиськом. Гужембыт борыямысь, губиямысь ум ваньмылӥське.

Егит дыр

— Маскаръяськон мылкыд ваньмызлы сётэмын ӧвӧл, кытысь сыӵе быгатонлык?

— Ваньмы пичи дырысенымы маскаръяськыны яратӥськом вал. Бордамы ялан сомында эшъёсмы люкаськылӥзы. Мар гинэ ӧм турттылэ. Апайёсыным гуртысь вань куяськон (жуг-жаг люкан — авт.) интыостӥ ортчиськом вал, уката яратылӥм дышетӥсьёслэн коркаос вӧзтӥзы гожеръяны. Мар гинэ ӧм шедьтылэ отысь – каблукен туфлиос, мукет шоголляськонъёс. Ну кызьы гинэ ӧм дӥсяськылэ, ӧм шаянтылэ… Мон быдӟымъёсызгес котыре кариськылӥ. Оля апае сьӧры калъяськисько вал, но солэн монэ сьӧразы кутэмез ӧзгес потылы. Шуылӥз: Глаша апай кариськид ке, куто. Мон уг ни тодӥськы, но верало, сыӵе кышномурт зэм но гуртамы вылэм шуыса. Азьвыл калык быдэс гуртэн шулдыръяськылӥз, пӧлазы кыӵеез гинэ ӧй вал, дыр. Озьы гуртоослэн вань юон, шулдыръяськон вакытъёссы пичи пиналъёслэн син азязы ортчылӥзы. Ми адӟылӥм, кин кызьы ассэ возе. Берло шудон куспамы, соослэсь адӟем карыса, шудылӥм. Озьы мон, апайёсы азьын кырӟаса, виназэс курыса, шонаськыса ветлылӥ. Озьы йӧндырон вискамы кӧня гурт пиналъёс котырамы люкаськылӥзы. Ӧжыт визьмогес луэме бере эшъёсынымы асьме куспамы концертъёс пуктылӥм, мон режиссёр сямен котькудӥзлы роль сётъялляй: тон нуись луод, тон грузин, тон — эшшо кин ке… Атай юртмы колхоз столовой бордын ик вал, концертмес учкыны поваръёс ужан висказы поталлязы, ваньмызлы туж кельшылӥз.

Собере котьмалэсь ӟеч мылкыд басьтыны, улон шоры пальпотыса учкыны дышетӥз нырысетӥ кузпалы. Со ачиз Жужгесысь ик вал, лесникын ужаз. Огпол озьы кор дасян висказ пограм писпу улэ сюриз но сюрлызэ сӧсыртӥз, инвалид кылиз. 10 ар султылтэк кыллиз. Ӝот-ӝот вераськыны но, вырыны но уг быгаты вал ке но, ноку куректыса, бӧрдыса, улонэз тышкаськыса верамзэ кылэме ӧй вал. Ужысь ӝыт жадьыса бертэме бере соин часъёсын вераськыса пукылӥм, соку ик вань жадеме ортчылӥз, мылкыды ӝутскылӥз. Со котькуд учырез, верамез сереме берыктыны быгатылӥз. Коркамы ноку буш ӧй вал: ялан дораз эшъёсыз вуылӥзы, вераськыса, маскаръяскыса дырзэс шулдыр ортчытъязы. Картэ улонысь кошкиз ни, но гуртоос сое туж шуныт кылъёсын тодазы ваё.

— Клубе ужаны сокем кемалась ӧд лыктэ. Ма солэсь азьвыл кариды?

— Школаын мон кепырась вал кадь потӥсько, но дышетски умой. Быдэ вуон вакытэ ӵапак 1990-тӥ аръёслы тупаз. Соку кооперативъёс кылдылӥзы, азинскиз вуз карон удыс, грут калык заводъёсы ужаны кошкылӥз. Ми 3 кузя эшъёсыным вераським но Ижкаре шонтӥм. Механикая заводэ интыяським, пыӵал лэсьтонын ужам. Озьы дышетскытэк кыли. Одӥг ар заводын ужаса вуттӥ но, гуртэлэсь мӧзмыса, бертӥ. Кема ик дыр ӧз ортчы, бызи. Гуртын кытын гинэ ӧй ужа: скал кыски, магазинын, нылпи садын но школаын завхоз вал. Кузпалыным шудтэм учыр луиз бере, дышетскыны ӧй ни мыны. Бӧрысь гинэ заочно амалэн Удмурт кун университетын экологлы дышетски, Глазовысь дышетӥсьёсты дасянъя колледжлэсь филиалзэ воспитатель луыса йылпумъяй. Но ачим одӥг нунал но та удысъёсъя ӧй ужа. Пичи дырысеным концерт радъяны яратӥсько вал бере, клубын ужасьёслы ужрадъёслы дасяськыны юрттылӥ, ӵемысь ачим ик соосты нуисько вал. Со вакытэ клубен кивалтӥсьмы пенсие потыны вуэмын вал ини, соин ик поселениен кивалтӥсьмы Зинаида Глушкова ёросысь культура удысын кивалтӥсьёслы монэ ӵектэм. Валаськод-а кытчы кутскемдэ, пӧрмытод мед-а шуисьёс но вал. Но мон соку кытчы сюремме рос-прос ӧй ик валалля кадь, кышкаса-сюлмаськыса ӧй вутты. Со ик нырысетӥ вамышъёс лэсьтыны юрттӥз, малпасько. Кивалтӥсьын ужаны кутски 2016-тӥ арын февраль толэзе, нош соку ӵапак вылысьтыз-вылаз праздникъёс: 23-тӥ февраль, 8-тӥ Март. Ужаны кутскеме бере ик кылдытӥ «Гудырисяська» коллектив, отчы гуртысь арлыдоосты бичай. Кырӟасьёсы вашкала гуръёсты быдэсъяло. Аслым туж сюлмыя калык творчество, соин ик мар аслым кельше, отчы котырысьтым адямиосты но кыскыны тыршисько. Шаерамы соку фольклорной коллективъёс пӧлын «Дор выжы» фестиваль-конкурс ялэмын вал, отчы куриськон гожтӥ. Коллективенымы 3-тӥ инты басьтӥм. Озьы гуртоослэн гинэ ӧвӧл, ёрос кивалтӥсьёслэн но мыным осконзы юнмаз.

— Кыӵе проектъёсыныды али ушъяськыны быгатӥськоды ни?

— «Культура» нацпроект улсын 2019-тӥ арын гурт клубъёс куспын ортчылӥсь конкурсын 100 сюрс манет коньдон премия утӥм. Та уксёен аппаратура, крезьгуро инструментъёс — кубыз но гитара — басьтӥм. Клубе ужаны ӧти гуртысьтымы егит пиосмуртэз Денис Ермолаевез. Со арганэн но, гитараен но эшъяське, тани кубызэн но шудыны кутскиз ни. Юромо Чудья Жени (кубызчи, суредась — авт.) доры дышетскыны ветлӥз. Табере киысьтыз кубызэз уг но усьылыны ни. Малпаськом вашкала крезьгуръёсты калык пӧлы вӧлмытыны.

Сюлэм висе, ёросмы ӟучоме, нылпиос анай кылынызы шер верасько ни шуыса. Соин ик кылем арын библиотекаен ӵош «Визьмо пелё» визь сынан ужрад малпамы. Шудон ёросысьтымы 9 поселениосын ортчиз. Со егитъёслыгес чакламын вал, но пыриськизы арлыдоос но. Ваньмызлы туж кельшиз, азинтыны куро. Малпаськомы табере та шудонэн мукет ёросъёсы но потаны.

Арлы быдэ тулыспалэ ортчытъяськом батыр шудонмес. Жужгесысь но артысь гуртъёсысь воргорон командаос нюръясько, вал дӧдьыез кыскало, пу пильыло, карнанэн бызьыло, пукыӵен ыбылӥсько. Та шудонъёсмес учкыны быдэс шаерысьтымы калыкез ӧтиськом, ӝукен утялтӥськом.

— Малы «Чеберай» марафонэ пыриськиды?

— Ёросысь кивалтӥсьёсмы, конкурсэ пыриськыны ӵектыса, жингыртӥзы. Отын ассэ возьматыны тупа кадь потӥз ӵош ужась эше Роза Петрова. Куараез чебер, киосыз зарни – лэсьтэм мунёосызлы синмаськыса бырод. Пыриськы, шуисько. Нош со ваменскиз: тонтэк, пе, уг мыны. Озьы эш чотын, мылкыдзэ бурдъян понна пыриськоно кариськи. Кырӟасько но, эктӥсько но кадь, но огез но туж умой, возьматымон уг пӧрмы. Соин малпай аспӧртэм номер дасяны – стендап. Ёросын таӵезэ нокин ӧз на возьматъя вал. Мар вералом кадь? Ас сярысьтым, улэм-вылэме, гуртоосы сярысь вераме потӥз. Озьы конкурслэн отборочной люкетаз мон ворми. Малпасько, дунъясьёс ӵапак мар ке выльзэ утчазы, соин стендап возьматэмме синйылтӥзы.

Быдэс гурт калык, ӵыжы-выжыосы туж оскизы, весь мылкыдме бурдъязы: тон вормод. Мыным собыдӟа оскон, нош ӧй вормы ке… «Чеберае» туж золэсь, адӟем карымонэсь нылкышноос люкаськизы: липет йылын экто, чебер кырӟало, чильпасько, вурисько… Соин финал азьын генеральной репетициослэсь ортчемзэс одӥгзэ но ӧй учкы, медам куалекъя шуыса. Малпай: кызьы пӧрмоз, пӧрмоз. Элькун сцена вылын учкисез ик маин ке паймытоно, туала учкись мур пуштрослэсь золгес вите хайпез — маин ке паймытэмез. Визиткаям мотоциклэн ворттылӥ, нош сцена вылэ собыдӟа машинен уд поты ук. Соин ёросысь кивалтӥсьёс гироскутерен потыны ӵектӥзы. Ноку но со вылын сылэме, ворттылэме ӧй вал. Юри кытчы ке дышетскыны ветлытозь, кутски но басьтӥ сое (али пичи нылы коркатӥмы ворттылэ). Сцена вылэ кышкаса ик потӥ, гироскутерысьтым медам гинэ пешты шуыса.

Стендап вера

Туспуктӥз Игорь Тюлькин

Дӥськутэн дефиле люкетаз котькудӥз ас вурем, малпам дӥсьсэ адӟытӥз. Мынам дэреме шепъёслэсь пӧрмытэмын вал. Сое ачим малпай, вурыны юрттӥз ӵош ужась эше, кибашлы кышномурт Надежда Шутова. Август толэзе, колхоз председательмылэсь юаськыса, шеп дасяй. Но со юбкаезлы гинэ тырмиз. Ма карод, конкурс ныр улын ини, нош педлон лымы усемын. Мынӥ хозяйствоысь агроном доры, оло, кытын ке шепъёсыз кельтэмын шуыса. Нош со ӵапак сокугес гинэ соосты куштэм. Председательлэн кабинетаз вазаяз, пе, вань. Кивалтӥсь доры мынытэк ӧйлась. Ӵапак со вазаысь шепъёс дэремелэсь гадь котырзэ ворсаны тырмизы. Дэремлы ог 5 сюрс шеп кошкиз, секталаез ог 10 килограмм. Трос сюлмаськон вайиз милемлы со дӥсь, куасьмем шепъёсы йӧтскылыны ик уг луы вал — соку ик куашкало, соин ик соосты вуэн пазяса возим.

Финалэз али уйвӧтын сямен тодам вайисько, кызьы ворми, ӧй но валалля кадь. Дорам бертыса, картэ шуиз: возьматы, пе, кузьымъёстэ-сертификатъёстэ. Мон пайми, кыӵе-мар сертификатъёс? Мылкыд сыӵе бугырскемын вал, валатэк но кылиськем, мыным мар ке кузьмазы шуыса.

— Конкурс бере улонды кызьы ке воштӥськиз-а?

— Ӧй малпалля, сомында тодмо но тодмотэм адямиос ужрад бере ӟечкыласа, синмаськемзэс вераса гожъялозы, жингыръялозы шуыса. Радиое но, телевидение но ӧтьыло, газетэ гожтыны курыса, жингыръяло. Но оскисько, ӝоген со быроз, марафонэ пыриськеменым дан поттэме уг поты.

Мылкыд, конечно, бугырскиз эшшо но золгес ужаны. Александр Бикузин монэ ӧтчалляз Ижкарын ортчылӥсь «Удмурт стендапе». Урод ӧй вераськы кадь, мукетъёсыз шоры но учки. Озьы гурт клубам но та маскара ӧрез азинтыны мылкыды юнмаз. Кемалась ик ӧвӧл кылдытӥм «Жужгес перепечъёс» команда, со «Уральские пельмени» коллектив пӧрма. Отчы ветло гуртысьтымы колхозын ужась огшоры егит воргоронъёс. Соос котьмалы устоесь: чебер кырӟало, экто, арганэн, гитараен шудо, маскаръясько. 2 кырӟан гожтӥмы ни. 1-тӥ апрельлы сӥзьыса, гуртоосмы куспын стендап ортчытыны малпаськом – мед жужгесъёс но асьсэдыз эскерозы кадь потэ.

— Стендапъёсты удмурт кышномуртлы сӥземын. Асьтэлэсь, гуртоостылэсь шекъёссэс кыре поттыны уд-а кышкаське?

— Стендапын кыӵе ке учыр сярысь, ас вылтӥд погыльтыса, вераськод, аслэсьтыд улондэ, мукет адямиосын ӵошатыса, серекъяськод. Нырысетӥ стендапеным туж кышкаса сцена вылэ потӥ, мар вералозы, мар малпалозы?! Асме серекъяны но умой ӧвӧл кадь. Но мыным 16 арес ӧвӧл ни ук, буйгатӥсько асме, возьдаськыны номырлэсь. Верано учыръёсы улонысь басьтэмын, кытӥ-отӥ кӧня ке чебертыса, ватсаса, будэтыса.

Пиеныз, картэныз но нылъёсыныз

«Чеберайлэн» отборочной тураз семьяе сярысь стендап вераны медӥсько вал. Картме но концертэ ӧти, уг мыны, шуиз. Сцена вылэ потӥ но адӟисько учкисьёс пӧлын со но пуке сяськаен. Конечно, номерысьтым со сярысь люкетсэ куштоно луиз, калык азьын солы ачиз сярысь кылыны умой уз луы шуыса. Но гурт сцена вылысен стендапъёсме вераны уг на дӥсьтӥськы.

Серемес веранъёсыным нокинэ вӧсь кареме уг поты – солы пумит, удмурт кышномуртэз данъясько потэ. Солэсь чеберез, ӟечез дуннеын ӧвӧл.

— Учкисьёслэн тодазы тӥ кылиды мотоциклэн яке гироскутерен ворттылӥсь, ку курткаен дӥсяськем кышномурт сямен. Зэмос рокерша кадь. Нош улонын тӥ кыӵе?

— «Чеберай» бере, зэм но, трос гожъясьёс вал, туж кужмо кышномурт, «железная леди» шуыса. Нош мон аслым сыӵе воксё уг потӥськы, огшоры кышномурт. Но семья куспамы мон, зэм но, куддыръя аслым ку курткаен потӥсько, берпуметӥ кылэз мон верасько, кызьы шуо, озьы ик луоз. Клубын кивалтӥсь луыса ужасько бере, нуналмысь улонын но кивалтыны кутскисько, дыр.

— Гуртысь туала удмурт кышномурт, кыӵе со?

— Удмурт нылкышно туж ужась, со вылын быдэс удмурт дунне, удмурт культура возиське. Вашкала дыръёсы пересьёсмы шуылӥзы, быгатӥськод-а, уд-а, одно скал вордоно, пудоед ӧвӧл ке, мар кышномурт луод.

Туннэ улон зол воштӥськиз, но вашкалаослэн верамъёссы вире пыӵамын. Зэм, ум вордӥське ни скал, бакчаосмы но сокем бадӟымесь ӧвӧл ни, но гурт кышномурт соин валче азьтэмгес ӧз луы. Со ассэ мукет ужын шедьтэ, сиён пӧраны но, телевизор учкыны но, сяська будэтыны но, керттӥськыны но, мукет гуртэ концертэн потыны но вуттӥське. Гуртын гижы буяны, аспӧртэм причёска лэсьтыны луонлык ӧвӧл, но чебер луыны мукет амалъёс шедьтыны луэ.

Сузэръёсыныз

Жужгес гуртэным, калыкеным данъяськисько. Оло, мукет гуртъёслэсь пӧртэм ӧвӧл со: сыӵе ик возьёс, тэльёс, но мон понна ӵапак со нюкъёслэсь, возьёслэсь чеберез, дуноез ӧвӧл кадь. Мон уг адӟиськы улонме мукет азьын, Жужгеслэсь палэнын. Гуртмы Пельга выжыысь. Соин гуртамы кутскимы быдэс шаерысьтымы Пельга выжыосты люканы, фестиваль ортчытъяны. Гуртэлы пус по малпай – пелёкучыран: бурдъёсыз вӧлъямын, выллапалаз шунды ӝужа. Со возьматэ гуртмы будэ, азинске шуыса.

Мон куддыръя серекъяса шуисько: Дедюхинъёс (ныл дыр фамилиез — авт.) золгес Жужгесэз нокин уг яраты. Ваньмы, 5 кузя ынлъёс, татчы бызимы, татын семья кылдӥмы, татын улӥськом, гуртмес ас быгатэммыя азинтӥськом.

Кыкетӥ кузпалэным Ижкарын тодматским. Ӧте вал шоркаре кыльыны, но мон пумитъяськи. Озьы ачиз сьӧрам лыктӥз. Нылмы будэ. Нырысетӥ кузпалылэсь 2 кылем пиналъёсмес но сюлмысь яратэ.

Ангелина Снигирёва