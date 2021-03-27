Удмуртиысь калык люкаськон интыосты адямиослэсь мылкыдзэс юаса тупатъяло

Калыклэсь мылкыдъёссэс люкан бордын тырше Интыосты азинтонъя центр. Центр пусъемъя, адямиослэн огкадьгес малпанъёссы: пыдын ветлон сюресъёсты тупатон, ульчаосты югдытон, нылпиослы шутэтскон интыос кылдытон.

Выльдоно объектъёсты быръён ужрад мытэмын «Жильё и городская среда» нацпроектлэн «Формирование комфортной городской среды» проектэз улсын.

Кылем арын Кезын «Юбилейный» парк кылдӥз. Сое лэсьтыку ик калык та интые люкаськылыны кутскиз, вуылӥзы каргуртысь сяна, мукет гуртъёсын улӥсьёс но. Парк быдэстэмын ке но, сое тырмытон, выльдон понна ужъёс татын азинскозы на.

Туэ та проект улсын воштӥськонъёс ортчозы Ува ёросысь Каркалай гуртын, Дэбесын, Эгралась Нефтянникъёслэн микрорайоназы, Кияса черкогуртын. Та интыосты азинтонъя кылдытэмын нимысьтыз схема, калыклэсь шутэтскон, спортэн вырон интыос сярысь мылкыдзэ юаса.

2022-тӥ арын выльдӥськон интыосты быръён понна али ки сюлмаськыны кулэ ни. Со понна 26—тӥ апрельысен 30-тӥ маёзь https://18.gorodsreda.ru/ сайтын котькуд мылкыд карись аслэсьтыз малпанзэ вераны быгатоз. Куара сётонэ пыриськыны быгато Ижевск, Воткинск, Сарапул, Глазов, Можга городъёс, Эгра но Ува ёросъёс.

Сергей Захаров