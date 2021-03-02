Удмуртиысь Адямилэн правоосызъя уполномоченной луиз Виктор Кушко

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 2 марта, 2021 13:00

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В. Кушко
Туспуктэм: ИА «Удмуртия»

В. Кушколэсь кандидатуразэ дэмлаз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Кун Кенешысь депутатъёс соин соглаш луэмзэс веразы туннэ, 2-тӥ мартэ, ортчем сессиязы: дурбасьтэмзэ вераз 45 депутат, пумит кариськиз 5-ез.

— Виктор Михайлович Кун Кенеше 2-тӥ, 3-тӥ но 4-тӥ ӧтчамъёсы депутатэ бырйиськылӥз. Кыказ ӧтчамъёсы кивалтӥз промышленность, вуз карон, услугаос понна кыл кутӥсь ялан ужась комиссиен, 2007-тӥ арын бырйылэмын вал Кун Кенешлэн Тӧроезлы воштӥсе, — пусйиз Кун Кенешлэн Тӧроез Владимир Невоструев. — Со возьматӥз зэмос профессионал, калыкез валась, ужез понна кыл кутӥсь луэмзэ.

2012-тӥ арысен Виктор Кушко Удмуртиысь Быръёнъя валтӥсь комиссиен кивалтэ.

Элина Кумачёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 2 марта, 2021 13:00
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