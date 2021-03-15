Удмуртиын ялэмын «Иворты, кытын вуз каро кулонэн!»» акция

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 15 марта, 2021 16:47

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Туспуктэм: Югдурез утёнъя министерстволэн сайтысьтыз.

Ужрад ортче 15-тӥ мартысен 26-тӥ мартозь. Югдурез утисьёслы калыклы вазисько: тодӥськоды ке, кытын возё яке вуз каро наркотикъёсын, будэто мак, кенэм, жингыртоно полицие 102 номеръя.

Озьы ик вазиськыны луэ уен-нуналэн ужась «пӧсь» линие (3412) 557-145, 419-123, 419-002, 419-373, 419-474 телефон номеръёсъя яке ивор ыстыны mvd.18@mvd.ru электрон почтае.

Со сяна, 18-тӥ мартысен 26-тӥ мартозь наркотикъёсын йырин курике шедем муртъёслы юрттонъя телефонъёс ужалозы, визь-кенеш сётозы Элькунысьтымы наркодиспансерысь ужасьёс, жингыртоно (3412) 415-127 номеръя.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 15 марта, 2021 16:47
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