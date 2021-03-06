Удмуртиын Вотка ёросысь Галёво гурт ортчиз тракторен биатлон

Вотка ёросысь Галёво гурт котырысь бамалъёс тамында калыкез ноку ӧз на адӟе вал. Татын 6-тӥ мартэ радъяськиз тракторен калыккуспо биатлон.

Кубок понна, Удмуртиысь трактористъёс сяна, вожмаськизы Белоруссия, Свердловск, Пермь, Ростов, Татарстан, Башкортостан палась 49 воргоронъёс. Руль сьӧры озьы ик пуксизы шаерысьтымы 4 нылкышноос. Ваньзы асьсэ быгатонлыкъёссэс Белоруссиысь трактор лэсьтонъя заводысь соку гинэ поттэм ӵыж-выль техникаен эскеризы. Корт валъёсты ужрадлы асьсэос белорусъёс вайизы. Аслад дышем трактор сьӧрад пукем кадь гинэ ӧвӧл со, шуизы биатлонэ вуэмъёс пӧлысь уноез. Соин но пиослэн но, нылкышноослэн но куалекъямзы шӧдӥськиз.

Техникаен огкылысь луыса, секыт трассатӥ ӝог ширтоно, эстакадаез ортчоно, нош погылянъёс гылӟо, тракторъёс лобӟем кадь кошко. Мишеньёс доры дугдыса мырдэм вуо — тани-тани кымалскозы кадь. Трактористъёс шок-пуль бызё пыӵалъёс доры, ыбылӥсько но выльысь азьлань ширто. Ӟырдам омырез эшшо золгес ӟырдато учкисьёс! Матысь адямиоссы понна семьяосын-семьяосын «висьыны» лыктэмын. Ростов кемысь Роман Щусь гинэ но быдэс командаен вуэм.

— Ми палан кизьыны потӥзы ни, нош мон татын кужымме эскерисько. Вормем потэ, — руль сьӧрысь васькыса, шуиз со.

Но палэнысь ӵошатскисьёслы удмурт музъем ӧз сётскы. Воргоронъёс пӧлын 1-тӥ инты басьтӥз Вотка ёросысь Семён Косачев. 2-тӥ интые кылиз Дэбес ёросысь Евгений Васильев. 3-тӥ луиз Пичи Пурга ёросысь Вячеслав Егоров. Нылкышноос пӧлын устоез луиз Кизнер ёросысь Елена Шерстобитова. Со 2019-тӥ арын ик биатлонэ пыриськыны медэ вал, котькыӵе техникаен эшъяське уго, гуртазы пудо вордоно луэмысь руль сьӧры пуксьылэ. Но тракторен ворттылыны правоез ӧй вал бере, вожвылъяськонэ пыриськыны ӧз лэзе. Кылем арын ортчоно биатлонэ сюрон понна Елена право юромо басьтӥз. Но коронавирус ужрадэз радъяны люкетӥз. Туэ нылкышно вань быгатонлыкъёссэ возьматӥз но 1-тӥ луиз. 2-тӥ интые, 2019-тӥ арын сямен ик, кылиз Вотка ёросысь Марина Панькова. 3-тӥ луиз Ижысь гурт удысъя академиын инженер-механиклы дышетскись Дария Зарипова.

Е. Шерстобитова

— Биатлонэ арысь аре уногес трактористъёс пырисько. Ужрад зэмос праздниклы пӧрме. Оскиськом, трактористлэсь данзэ уногес ӝутӥм ке, гуртысь хозяйствоосы но техникаен ужаны лыктӥсьёс тросгес луозы. Али ог 400 егит трактористъёс хозяйствоосын тыршо, — шуэ Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова.

Ужрадысь ӟырдыт ӵошатсконэз, тунсыко учыръёсты но веранъёсты лыдӟыны луоз вуоно номерысь.



Елена Сараматова

Туспуктӥз Елена Сараматова