Удмуртилэн дано гражданъёсыз нимын пусъемын В. Красильников но Ю. Суханов

Вавож ёросысь «Колос» хозяйстволэн кивалтӥсез Владимир Красильников но Удмуртиысь Вылӥ Судлэн азьвыл кивалтӥсез Юрий Суханов Удмуртилэн дано гражданъёсыз луизы.

В. Красильников Ю. Суханов

Туспуктэм басьтэмын: udm-info

Удмуртиысь дано гражданинлэсь кун пуссэ соослэн гадь бордазы бырттӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов туннэ, 2-тӥ мартэ, Кун Кенешлэн сессияз.

Владимир Красильников таӵе дано нимын сӥлы каремын кема аръёс ӵоже гурт хозяйство удысын тыршемез, бадӟымесь азинсконъёс басьтэмез понна. Агрономысь кивалтӥсе со выжиз кыдёкысь 1979-тӥ арын, озьы 40 арлэсь ятыр ни валаса валтэ «Колос» хозяйствоез. А. Красильниковлэн хозяйствоез республикаысьтымы одӥгез котыр ласянь адӟем карымонэз луэ. Арлы быдэ со паськытатэ ужан интыоссэ, трос лэсьтэ гуртысь улон-вылонэз ӟечомытон вылысь но.

Юрий Суханов ужаны кутскиз 1984-тӥ арын Ижысь Первомай ёросын калык судья луыса, Вылӥ Судысь судьяе выжтэмын вал 1988-тӥ арын, 1996-тӥ арын сое отчы кивалтӥсе бырйизы ни. Ужаны кутскемез дырысен Ю. Суханов быръем удыссэ туж ӟеч тодэ шуыса возьматӥз. Туннэ со отставкаысь судья луэ, нош солэн ужаны быгатэмез адӟем карымон луэ егит судьяослы.

Элина Кумачёва