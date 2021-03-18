Уг ушъяськы — лэсьтэ

Вавож ёросысь Гурезь-Пудга поселениен Дмитрий Медведев ог 8 ар кивалтэ ини. Егит пиосмурт нырысетӥ ужан аръёсысеныз ик гуртоосыз понна сюлмаськемзэ возьматӥз: гижысь-пиньысь кутскиз сюресъёсты тупатъян, гуртъёсты югдытон, гурт улонзэ умоятон борды. Сое гуртоосыз «Гурт адями» конкурсмылэн «Устоез кивалтӥсь» номинацие ӵекто.

Д. Медведев

Дмитрий Николаевич вордӥськемын Вавож ёросысь Ӟозлуд гуртын. Йылпумъяз Каменнойысь школаез, тодон-валан люказ Можгалась ветеринарной колледжын. Ужан сюрессэ кутскиз «Горд Октябрь» хозяйствоын пудо эмъясь луыса. Ог 7 ар лесник вал. Но ассэ шедьтӥз калыкен ужан удысын, 2013-тӥ арысен сое бырйизы поселенилы кивалтӥсе, али со кыл кутэ 13 гуртъёс понна.

— Мон шуысал, Дмитрий Николаевич ёросысьтымы поселениен кивалтӥсьёс пӧлысь огез гажамонэз но адӟем карымонэз, — вера ёросысь Депутатъёслэн Кенешенызы кивалтӥсь Александр Шишкин. — Мон соин тодматски поселенилэн йырыз луэмез бере. Соку ик адӟиськиз: та пиосмурт ас интыяз, гуртоосыз понна вань сюлмыныз висе. Сое гуртоос гажало, угось со кивалтӥсь ке но, косъяськыны уг яраты, ачиз ульчаосты сузяны потэ, кияз лопатка, тӥр кутыса, калыкен ӵош тырше. Но кулэ дыръяз кивалтӥсь сямен курыны но быгатэ. Али улонэ зол пыӵа инициативной бюджетирование. Та амал сярысь уг но верасько на вал, нош Дмитрий Николаевич гуртоосыныз ӵош, уксё люкаса, кӧня сюресъёсты тупатъяны быгатӥзы вал ини.

Кивалтӥсь ваче ки ужа гуртысь депутатъёсын. Нуналыз уг ортчы, Анатолий Поповен пумиськытэк, кыӵе ке ужпум пумысен вераськытэк.

— Главамы доры нуналлы быдэ сямен пырасько, вань ужъёсты ӵошен берыктӥськом, — вера Анатолий Аркадьевич. — Тани кылем арняе гинэ ёросысьтымы покчи классысь нылпиос пӧлын куасэн бызьылонъя «Снежинка» фестивальмы ортчиз. Пиналъёсты кузьымъёсын, медальёсын пусъёно, та ужез берыктыны Дмитрий Николаевич котьку сямен юрттӥське. Со кичӧлтэмъя дорамы трос аръёс ӵоже люкаськыло пинал но, бадӟым чорыгасьёс. Дмитрий Николаевич юнме шорысь, калык пӧлын чебер кылъёс понна уг вераськы — мае вераз, одно ик лэсьтоз. Туж ужась адями. Куд-огез тазэ, созэ лэсьтӥм шуыса ушъясько, нош милямез уг ушъяськы — лэсьтэ. Тани гуртъёсты югдытон ласянь но. Милям кӧня ке ар ини поселениысьтымы ваньмыз сямен гуртъёс югдытэмын туала, энергиез зол кыскисьтэм лампаосын. Бадӟым Докъя гуртамы гинэ но, отын кӧня ке сяна коркаез ӧвӧл ке но, юг-юг.

— Дмитрий Николаевичлы вань гуртоосынымы бадӟым тау кариськом сюресъёсмы понна, тулыс-сӥзьыл гуртъёсы пыраны курадӟоно вал, али котькытын кӧльы, щебень кисьтэмын, — вера Гурезь-Пудгалась шаертодонъя музейын ужась Лидия Соколова. — Жуг-жаген кыӵе секыт ужпум вал, кытчы силёмес люканы паймылӥм. Дмитрий Николаевич вань гуртъёсы жаг люкан контейнеръёс пуктылыны уксё шедьтӥз, кӧня бызьылӥз со понна. Туж шумпотӥськом, гуртамы умой-умой, лицензировать карем пляж кылдӥз шуыса. Сое но лэсьтон понна кӧня ужез берыктоно луиз: вуэз эскероно, тыметлэсь котырзэ утялтоно, документъёс бичано… Эшшо туж сюлме пыре солэн калыклы вазиськемез: кыӵе ке ужрад ортчытӥськод ке, ноку тау карыны уз вунэты, мар ке пумысен вазиськод ке, лэсьтом, малпалом шуыса оскытоз. Солэн сюлмыз лякыт: кивалтӥсь доры олокыӵе но юанэн лыкто ук. Со нокинэ уг висъя, кыл шедьтыны быгатэ егитэныз но, пересеныз но, кивалтӥсен но, огшоры адямиен но. Та мынам уже ӧвӧл шуыса, адямиез уг келя, быгатэмезъя котькудӥзлы юрттӥськыны выре.

Дмитрий Николаевичлэн семьяез но рос-прос, адӟем карымон. Кузпалыз «Горд Октябрь» хозяйствоын бухгалтер луыса ужа. Кыкто нылъёссы 8-тӥ классын дышетско, покчиез нылзы нылпи садэ ветлэ. Медведевъёс быдэс семьяенызы пӧртэм ужрадъёсы пыриськыло, таза улонэн эшъясько.

Ангелина Снигирёва