Тылпулэсь потон мугзэ тодэ

Дмитрий Машков 6-тӥ арзэ ужа Удмурт Республикая тылпулэсь утиськонъя службалэн лабораторияз эксперт луыса. Кылем ар пумын капитан Приволжск федерал округысь устоез эксперт луиз, нош Россиысь конкурсын 4-тӥ инты басьтӥз.



Тылпулэсь утиськонъя службалэн

лабораториысьтыз эксперт Д. Машков.

Туспуктӥз В. Емельянова

Алнаш ёросысь Улын Сыръезь гуртын вордскем пияшлы, школаын дышетскыкуз, математика туж кельшем. Сое яратон мылкыд пыӵатэм покчи классъёсын дышетӥсез Антонида Николаевна Ильина. Математика туж кельшиз ке но, Дималэн потэ вал военной луэмез. Мылкыдзэ бурдъязы ёросысь «Пограничник» военно-патриотической лагерьын.

Гуртысьтызы школаын 9-тӥ классозь дышетскыса, Можгаысь физико-математической лицее выжиз. 10-тӥ классэз йылпумъятозяз, военной луон сярысь малпанъёсыз ӧз вошъяськылэ вал. Нош 1 ареслы бадӟым эшез МЧС-лэн Москваысь академияз дышетскыны пыриз но, Дима Можга городысь тылпу кысонъя часте ветлыны но тылпу кысӥсь луон сярысь малпаськыны кутскиз.

— МЧС-лэн академияз Удмуртиысь 4 кузя дышетскыны мынӥмы вал, 3-езлы удалтӥз курсант луыны, — шуэ Дмитрий. — Математикая, ӟуч кылъя но физикая экзаменъёс сётӥмы, физкультураен эшъяськеммес учкизы на. Дышетскыны пыреммы бере 1 толэзьзэ абитуриентъёслэн сборазы ветлӥмы на, отын нош ик математикая но физкультурая экзаменъёс сё­тӥ­мы. Собере гинэ студент луиськиз.

Академиез горд дипломен йылпумъям пияшез соку ик ужаны кутӥзы Ижысь тылпулэсь утиськонъя службалэн лабораторияз. Нырысь эксперт луыса ужаз, али — валтӥсь эксперт. Удмуртиын 5 экспертъёс ужало ке, соос пӧ­лысь Дималэн гинэ 3 допускез вань, со быгатэ ӝуам материалъёсъя, проводъёсъя но юртъёсыз юри ӝуатэм учыръёсъя экспертизаос лэсьтыны.

— Коронавирусэн сэрен конкурс онлайн-амалъя ортчиз, отчы заключение гожтыса келяно вал, — шуэ капитан Дмитрий Машков. — Вожвылъяськонэ Приволжск федерал округысь 13 мурт пыриськиз. Удмуртиысь экспертъёслы туэ нырысьсэ удалтӥз отын вормыны но Россиысь ӵошатсконэ пыриськыны. Вормисьёс пӧлы ӧжы­так гинэ ӧй шедьы бере, вуоно арлы эшшо ӟечгес дасяськытэк ӧвӧл.

Удмуртиысь тылпулэсь утиськонъя службалэн лабораторияз ужасьёс бадӟым пожаръёсы потало, трос адямиос быро яке сӧсырмо ке, трос ыштонъёс луо яке юртъёсыз юри суто ке. Соос юрттӥсько ёросъёсысь тылпулэсь утиськонъя частьёсын ужась дознавательёслы люкам материалъёссыя шонер экспертиза лэсьтыны. Кылем арын Дмитрий Машков 20 пожаръёсы потам. Ар ӵоже 93 экспертиза но 35 технической заключение гожтэм.

— Ӝуам интые вуыса, ваньзэ эскериськомы, адӟеммес гож­тӥсь­комы но тылпу потон мугез шедьтыны тыршиськомы, — шуэ эксперт. — Езъёс бордысь тылпу потэмын ке, проводъёсты нимысьтыз приборъёсын эскериськомы, пичи юдэссэ сьӧрамы нуыса, лабораториын эскериськомы на. Юри тыл понон дыръя милемлы юрттэ хроматограф прибор. Ӝуам интыысь материалэз вайыса, лабораториын сое пыр-поч эскериськомы на.

Валентина Емельянова