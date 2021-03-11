Тыловайлы — 265 ар

Ми понна ваньмызлэсь дуноез, устоез луэ Дэбес ёросысь Тыловай черкогуртмы, сое ӵектӥськом «Гурт адями» конкурслэн «Устоез гурт» номинацияз. Гуртмы туэ 265 ар тырмонзэ пусъе.

Дэбес ёросысь Тыловайын «ЛымыПог» элькун

фестиваль ортчылэ.

Тыловаямы али 500 пала улӥсез. Гуртмес возё «Тыловай» колхоз, нимаз адямиослэн «Темп», «Никифоров», «Тронин» кылдытэм хозяйствооссы. Шумпотоно: арысь аре нылпи садамы, школаямы ветлӥсь пиналъёслэн лыдзы будэ. Калык понна ужало райполэн магазинэз, вань на ужбергатӥсьёслэн 2 магазинъёссы. Гуртамы вань «Вера, Надежда, Любовь» пансионат. Татын уло элькунысьтымы огназы кылем пересьёс.

Ми ушъяськыны быгатӥсь­ком вашкала историенымы, сое нюжаен-нюжаен люказы Валентина Трофимовна но Ефим Савельевич Первушин кузпалъёс. Валентина Трофимовна культура удысын тыршиз, кузпалыз технологиен дышетӥсь вал. Первушинъёслэн сюлмаськеменызы 1967-тӥ арын

кылдэмын ёросысьтымы

ны­рысетӥосыз пӧлысь музей. Али со интыяськемын школаямы. Калык пӧлын сое озьы ик нимало: Валентина Трофимовналэн музеез.

Тыловай гурмы быдэс шаермылы тодмо луиз 1980-тӥ аръёсы Александр

Юферевлэн вятской породаысь вал будэтэменыз, колхоз кивалтӥсьлэн кичӧлтэмезъя «Золотая Вятка» адӟытон ортчылыны кутскиз. Али со ужрад пӧртэм ёросъёсын радъяськылэ ни. Александр Аркадьевич сюлмаськемъя дорамы усьтэмын вал

шаерамы нырысетӥез вал

вылын ворттылонъя турмаршрут.

Озьы ик ми данъ­яськись­комы дорамы

вордскем-будэм, элькунамы

тодмо луэм адямиосын — Ф. Будина,

В. Бекманова, Ю. Яковлев артистъёсын, Н. Кардапольцев кырӟасен. Кин уг тоды, Тыловай Геннадий Михайлович Корепанов-Камский дано крезьгурчилэн дорез шуыса!? Солэн ӵыжы-выжыез Людмила Миронова сюлмаськемъя Тыловайын ортчылыны кутскиз «Певец земли удмуртской» элькун фестиваль. Солэн кичӧлтэмезъя ик 2011-тӥ арын дорамы усьтэмын композиторлы сӥзем музей сэрег. Отын возьматэмын дано крезьгурчилэн инструментъёсыз, туспуктэмъёсыз, пӧртэм документъёсыз. Тыловаез азинтон понна ик

Л. Миронова 2016-тӥ арын ортчытъяны кутскиз «ЛымыПог» фестивалез. Табере со элькун ужрадэн лыдъяське ни. Чакламын гуртоослэсь пӧртэм быгатонлыкъёссэс вырӟытон, веме карон мылкыдзэс ӝутон, сям-йылолъёсты утён понна.

2016-тӥ арын калыкмы ӝутӥськиз черк ӝутыны. Веме карыса коньдон октӥмы, ваньмы ӵош ужамы, тужгес трос со понна сюлмаськиз дышетӥсь

С. Тронин. Бугро ӵыпиз, черклы пулъёсын, ужасьёсын, техникаен юрттӥськиз гуртысь ужбергатӥсь Н. Унанян.

Уката шумпотӥськом, бер­ло дыре калыкмы гуртмес азинтон понна огазеяськыны кутскиз шуыса. 2020-тӥ арын мыло-кыдо воргоронъёсмы хоккеен шудонъя площадка лэсьтӥзы. Соосты пусйизы Удмуртилэн Тӧроезлэн «Признание» премиеныз. Пиосмы бурдъяськемын, выль уж борды кутскизы — аналтэм прудмес ӵыпо.

Туэ Выль ар берегес ик Тыловае шумпотон ивор вуиз: дорамы кылдоз выль лулчеберетъя юрт. Алиез ӝутэмын ай 1890-тӥ арын, куашкан калэ вуэмын ни. Воштӥськонъёсты адӟыса, ӟечезлы оскон юнма, озьыен, сюресмы тупатъямын луоз — али со огез сюлмаськонмы.

Выльдӥськонъёс гуртэ юнме шорысь уг лыкто — калык тыршемъя котькыӵе ужез вормыны луэ.

Дэбес ёросысь Тыловайысь ветеран огазеяськон