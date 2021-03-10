Тылобурдоосты вите ни

Яр ёросысь Укан черкогуртысь Владимир Вахрушев тулыслы дасяське ини — мастерскояз юбер чуркаоссэ выльдӥз-тупатъяз. Шунытгес кариськиз ке, соосты корка котыраз ошылоз ни.

В. Вахрушев

Туспуктӥз Татьяна Вахрушева

Владимир Иванович Эгра ёросын вордӥськемын, но пичи дырыз ортчиз Красногорск ёросысь Валамаз черкогуртын. Школазэ йылпумъяса, пиосмурт гуртысьтызы куас поттонъя заводын кӧня ке ужаз. Бӧрысь Ярысь пед­училищее пыриз, технологияя, черчениея, суредаськонъя дышетӥсь луиз.

— Киын ужез гажан атаймылэсь пыӵаз, малпасько, агай-вынъёсы но ужлэсь уг кышкало. Атаймы милемыз, 6 пиналъёсты, огназ будэтӥз, шуыны луоз, угось анаймы улонысь туж вазь кошкиз. Но атай таки ӧз ни кышнояськы. Педучилище бере Укан школаын ужаны кутски. Уканлы, вӧзтӥз Лекма шур бызе шуыса, соку ик синмаськи, татчы улыны кыли, кышнояськи.

Школаын 6 ар тыршемез бере Владимир Иванович 7 арлы клубе кошкылӥз — художник-оформитель вал. Со вакытэ аслыз корка пуктӥз. В. Вахрушев армиын химической войскоосын служить кариз шуыса, сое 1986-тӥ арын 3 толэзьлы Чернобыльысь пуштэм бервылэз утялтонэ ыстӥзы.

Дораз бертыса, В. Вахрушев выльысь школае интыяськиз. Пиналъёсты киужлы дышетӥз, дораз куасъёс пӧрмытъяз, суредаськиз. Яратэ вӧйын суредаськыны, бӧз вылэ гурт инкуазез пуктылӥз, пӧртэм натюрмортъёс лэсь­тылӥз. Ас вакытаз трос гинэ суредъёсыз люкаськизы вал ини, но ваньзэ эшъёсызлы, тодмоосызлы кузьмаса быдтӥз. Али дораз 3 пичигес картина гинэ кылемын на.

— Школаын ужакум, туж курылӥзы пиналъёслы куасъёс лэсьтыны — ваньзылэн басьтыны коньдонзы уг тырмы вал ук, — шуэ пиосмурт. — Озьы нылпиосын куас нырез куасалтон арбери пӧрмытӥм, пуэз вӧлон станокъёсмы школаын вал. Кӧня со вакытэ куасъёс лэсьтӥм! Али но, малпасько, дышетэм пиналъёсылэн корка сигъёсазы соос кылемын на.

Пиосмурт верамъя, куас лэсьтыны кутылӥзы кызьпуэз яке пужымез. Кызьпу кемагес чида, но куас секытгес луэ, пе. Нош пужым капчи, но ӝоггес чиге. Пу куасъёсты уката уродмытэ, пе, юж вылтӥ ветлон. Пиосмуртлэсь кибашлы луэмзэ тодыса, Уканысь ваньмыз сямен пӧйшураны, чорыганы яратӥсьёс, куас лэсьтыны курыса, дораз вуылӥзы.

Табере В. Вахрушев 14 ар пала пенсиын ини. Толалтэ вуэ, шур кынме гинэ, куасъёссэ кутчаса, шур дуре дыртэ. Лумбытэн пукыны чида. Трос чорыг уг шедьы ке но, инкуазьын мылкыд гань-гань луэ, шуэ воргорон.

— Пенсие потэме бере ки­ужен вырыны мылкыды сокем ӧвӧл ни, — вера пиосмурт. — Бадьпу ньӧрен пунӥськыны дышетскысал. Но дырыз ӧз на вуы, лэся.

Ангелина Снигирёва