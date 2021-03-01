Тракторен биатлонэ пыриськоз 53 мурт
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6-тӥ мартэ Вотка ёросысь «Камские дали» туризмъя комплексын ортчоно тракторен калыккуспо биатлонэ пыриськоз 53 мурт.
11 часын стартэ потозы 49 воргоронъёс но 4 нылкышноос. Шаерысьтымы механизаторъёс сяна, тракторъёсты кыткозы Белоруссия, Ростов, Свердловск, Пермь, Татарстан но Башкортостан палась усточиос. Соос эстакадаез ортчозы, позыръяськись кый сямен ворттылозы, «гараже» султыны быгатэмзэс возьматозы, меӵ ыбылӥськыны пӧрмытэмзэс адӟытозы. Соин ик вормон дорозь ӝоглык гинэ уз вутты. Правилоосты тӥям понна штрафной круг сётӥськоз.
Мӧзмыны уз сётэ учкисьёслы но. Бадӟым концерт программа дасямын, аттракционъёс, ӵошатсконъёс, кузьымъёс дурыныз пӧзёзы. Со сяна, ческыт сюдозы, кӧттырымон шулдыртозы.
Елена Сараматова
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