Тон ӧвӧл янгыш

6-тӥ-8-тӥ мартэ Россиын ортчиз «Не виновата» онлайн фестиваль (18+) — со сӥземын вал шуге-леке сюрем нылкышноослы. Фестивале пыриськиз post-dukes удмурт группа но.

Та фестиваль радъяськиз кӧшкемыт югдурез вужерысь поттон понна но шуге-леке шедем кышномуртъёслы юрттон вылысь. Картъёссы, туганъёссы жуго ке, сантэмаса-мыскылляса возё ке, тросэз кышномуртъёс ӟудо, уг тодо, мар кароно таӵе учыре, кинлы вазиськоно, юрттэт курыса. Уноез кема аръёс ӵоже тышкамез-ултӥямез чидаса уло, вылаз ик, асьсэды янгыше уськыто. Та выллем учыръёс кыре пото ке, калык но кышномуртэ ӵемысь янгыше уськытэ: ачиз виноват, маке мултэссэ-кулэтэмзэ вераз, воргоронэз пыкылӥз, ӟурыса улӥз, ассэ йӧнтэм во-зиз, озьы ик солы кулэ… «Ачид янгыш» — та кылъёсты ӵемысь кылэ эриктэмам-тышкам кышномурт. Шуге-леке сюрем муртэ янгыше уськытонэз психологъёс «виктимблейминг» нимало. Асьме кунамы но со вань: жугиськись адямиез курлам интые, алама шуо жугем муртэ…

«Ачиз янгыш» — таӵе малпанэн нюръяськыны кулэ, шуо фестивалез радъясьёс. Соин 3 нунал ӵоже вотэсын радъяськылӥзы кенешонъёс, юристъёсын, психологъёсын пумиськонъёс. Кызьы валано, тонэ ултӥяло шуыса? Кызьы юрттоно секыт югдуре сюрем кышномуртлы? Та но трос мукет юанъёслы валэктон сётэмын вал меӵак эфирын. 2017-тӥ арын жугемен-тышкамен сэрен 137 кышномурт виемын вал нуналлы быдэ (ООН-лэн лыдпусъёсыз). Ар ӵоже ог 50 сюрс

нылкышно быдтэмын. Россиын, Росстатлэн лыдъямезъя, 2018-тӥ арын 8 сюрс 300 кышномуртъёс виемын вал, 5 сюрссэ картъёссы, туганъёссы быдтӥзы. Удмуртиысь Следствиея управление но арнялы быдэ ивортэ: картэз кышнозэ вииз керетонзы дыръя. Нош алигес пиез анайзэ бышкалтэм. Кышномурт ачиз янгыш?

Фестиваль дыръя концертъёс ортчылӥзы. Озьы радъясьёс коньдон люказы — со кошкоз шуге-леке сюрем кышномуртъёслы юрттӥсь организациослы. Россиысь тодмо группаосын артэ кырӟаз удмурт кырӟанъёсты быдэсъясь post-dukes группа но. Фестивалез огез радъясь Москваысь Лена Кузнецова верамъя, та фестиваль, лэчыт ужпумез ӝутыны сяна, чакламын вал Россиысь пӧртэм каръёсысь крезьгурез возьматыны: али туж ӧжыт саклык висъяське Россиысь пичи калыкъёслэн культураоссылы, нош отын трос адӟымонэз.

Post-dukes группаысь кубызчи Чудья Жени но кырӟасьёс Татьяна Тихонова но Лилия Леонтьева огкылысь верало: фестивальын ӝутэм ужпум сярысь одно ик шара вераськоно.

— Мон малпасько, Россиын, уката ик Удмуртиын, нылкышноос

шуге-леке сюремзы сярысь вераськыны дышемын ӧвӧл, — шуэ Татьяна Тихонова. — Калыклы юрттӥсь социальной учреждениосмы но вань, но соос сярысь калык рос-прос уг тоды, отчы мынӥсез ӧжыт, соин сэрен отысь ужасьёсты но кулэсто. Асьмеос «насилие» кыллэсь пуштроссэ но валэктыны ум быгатӥське, дышемын чиданы но асьмемыз ик янгыше уськытыны. Озьы асьме правоосмы сярысь вунэтӥськомы. Соин та фестиваль туж кулэ — со тодон-валан сётэ, татын капчи кылын секыт ужпумъёсты валэкто. Оскисько, милям пыриськеменымы валче тросгес калык «Не виновата» фестиваль сярысь тодӥз.

Фестивалез али но учкыны луэ «ВКонтакте» бамын: vk.com/nevinovatafest.

Виктория Крамова