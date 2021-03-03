Тодэ ваёнъёс — ӝажыын

Эгра ёрос администрациысь архив ёзэтэз кылем ар пумын соосты Россиысь Архивъёсъя агентстволэн Данъян грамотаеныз пусйизы. Таӵе бадӟым дунъет гуртоослы нырысьсэ сётэмын.

Эгра ёрос архивен кивалтӥсь Е. Корепанова

Туспуктӥз В. Емельянова



Туннэ нуналлы ёрос архивын 64 сюрслэсь трос документъёс утисько. Пӧлысьтызы тросэз кивалтонэн, колхозъёсын но предприятиосын герӟаськемын. Ог 30 процентэз личной составъя документъёс, таосыз герӟаськемын адямиослэн ужаменызы но уждунэнызы. Документъёс архивын 75 ар ӵоже возисько, нош 2003-тӥ арысен кутскыса но берло аръёсы кутэм документъёс — 50 ар. Ёрос архивен кивалтӥсь Елена Корепанова верамъя, вань адямиослэсь документъёссэс уг куто, Эгра ёросысь дано адямиослэсь, писательёслэсь, композиторъёслэсь гинэ.

— Дорамы возиське 14 муртлэн фондэз, ас ужъёссэс архиве мед сётозы шуыса, куд-ог дыръя сюлвороно но луэ, — шуэ Елена Всеволодовна. — Милемлы ужъёссылэн подлинникъёссы кулэ, нош копировать карем кагазъёслэн дунзы ӧвӧл, сыӵеоссэ туж шер басьтӥськом. Тодмо адямиослэн ужъёссы архив ӝажыосын юнме медаз улэ шуыса, куд-ог дыръя нимысьтыз адӟытонъёс радъяськомы. Эграослэн данъяськонзы — Совето Союзысь Герой Спиридон Стрелков но куинь Слава орденъёслэн кавалерзы Александр Пермяков. Соослы сӥзьыса, адӟытонъёс но радъямы.

Эграысь архивын туннэ 4 мурт ужа, юрттэт курыса вазиськисьёслэн лыдзы ар куспын 2 сюрслэсь уно луэ. Юрттэтлы ӵемгес кулэясько пенсие потыны дасяськемъёс. Та дыре шаерысьтымы вань ёросъёсысь архивъёс меӵак герӟаськемын Удмуртиысь Пенсиосъя фондлэн управлениосыныз огъя сеть пыр. Табере пенсие потыны дасяськем мурт Пенсионной фондэ вазиськемез бере архиве ветлытэк но быгатоз, со интые фондысь ужасьёс архиве курон келяло.

— Кивалтӥсьёслы тау карисько, архивысь документъёсты лач-лач возён сярысь сюлмаськемзылы. Интымы окме, документъёсмы 2 залын (хранилищеын) утисько, — шуэ Елена Корепанова. — Залъёсмы туала куронъёсъя лэсьтэмын, одӥгаз залын стеллажъёсмы «ветло».

Организациос пытсасько, но нокыӵе документъёссэс ӵемысь архиве уг сёто. Пытсаськем организациос сярысь архивын ужасьёс тодо, доразы справкаослы лыктэм муртъёслэсь кылыса гинэ.

Ёросысь архивын ужасьёс матысь кусып возё Эгра ёросысь ветеран огазеяськонэн, 2020-тӥ арын дэмен ужазы «Историез валче утём» проектэз быдэстон бордын. Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонлы сӥзем ужзылы грант утӥзы. Озьы архивлэсь читальной залзэ выльдыны но паськытатыны луонлык шедьтӥзы. Табере отын адӟытонъёс ортчыто, нылпиос но вань мылкыд карисьёс понна экскурсиос ортчыто.

— Аръёс ортчо, война сярысь тодӥсьёс арысь аре ичигес кылё, архивамы но ожмаськон сярысь документъёсмы та дырозь ичи вал, — шуэ Елена Всеволодовна. — Проект быдэс ёросэз сайкатӥз кадь, отчы ёросысь вань муниципал кылдытэтъёсысь ветеран огазеяськонъёс пыриськизы. Калык вайиз тодмооссылэсь, ӵыжы-выжыоссылэсь война вакытэ лэсьтэм солдатъёслэсь туспуктэмъёссэс, куд-огез соос сярысь номыр вераны но ӧз тодылэ, озьы ми ар ӵоже котькудӥз сярысь маке-маке гожтыны выримы, кытысь луэмзэ, кыӵе фронтын ожмаськемзэ, орден-медальёсыз вал ке, пусйыны тыршимы.

Проект бордын ужасьёс архивъёсын, «Подвиг народа»

сайтын бугыръяськизы, вань документъёсты пыр-поч эскеризы, «Книга памяти Игринского района» электрон книга кылдытӥзы, Быдӟым оже пыриськемъёслэсь но ужысь ветеранъёслэсь 1 сюрслэсь трос туспуктэмъёссэс люказы но биографизэс гожтӥзы. Озьы проектлы луыса архивлэн шыкысэз эшшо но узырмиз Быдӟым Отечественной войнаен герӟаськем документъёсын. Табере соосты ӝикыт возё, пӧртэм адӟытонъёсы но, нылпиослы урокъёс нуыкузы но ужазы куто.

Залысь стендъёс вошъясько, виртуальной адӟытонъёс радъяськыло, соосты соку ик Интернет вотэсэ пукто. Быдӟым Вормонлы 75 ар тырмонэн герӟаськем адӟытонзы трос адямиослэсь сюлэмзэс вырӟытэм. Нимысьтыз адямиослэсь архивын утиськись документъёссэс адӟыса, мукетъёсызлэн но дорысьтызы вашкала документъёссэс, арбериоссэс архиве сётэмзы потыны кутскем. Война дыръя лэсьтэм документъёсты, 75 ар ортчиз ни ке но, экспертиза ортчытыса гинэ, весяклы утьыны архиве куто. Тросэз рукописьёс бумагаен ваемын на. Ваньзэ соосты оцифровать карыны тыршо. Киын гожъям текстъёс но вань, соосты, пе, ӵемысь сканер уг вала, урод интыоссэ реставрировать каро, киын бичаса, документ борды вуро.

Удмурт Элькунлэсь историзэ узырмытыны юрттэ пичильтык Эгра ёрос но. Елена Корепанова шумпотэ ёросысь шаертодонэн тунсыкъяськисьёссы понна. Берло дыре, пе, соос ӵошатскыса выллем гуртсы сярысь материалъёс, архивысь документъёсты уже кутыса, люкало но книгаос потто. Аслаз но Елена Всеволодовналэн трос тодэ ваёнъёсыз люкаськемын ни.

Валентина Емельянова