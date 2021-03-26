Техникаез вить чиньызэ кадь тодэ

Вавож ёросысь Мичурин нимо хозяйствоын 8-тӥ арзэ валтӥсь инженер-механик луыса ужа Алексей Орехов.

А. Орехов

Туспуктэм А. Ореховлэн архивысьтыз

Алексей Орехов вордӥсь-кемын Алнаш ёросысь Шадрасак-Кибья гуртын. Пичи дырысеныз техникаен эшъяське.

— Мыным пичи дырысеным техника котырын берганы кельше. Трактормес, пӧртэм прицепной техникаез сэрттылӥ, тупатъяй. Мар ке лэсьтыны пӧрмытӥськод ке, со уж кельшыны кутске ук, озьы ик мынам но луиз, — вера А. Орехов.

Соин ик егит мурт школазэ йылпумъямез бере вамыштӥз Ижысь гурт удысъя академие, инженер-механик луиз. Дышетсконзэ горд дипломен йылпумъяз. Егит специалистэз ӧтизы Ӟамбайгуртысь Мичурин нимо колхозэ. Отчы Алнаш ёросысь Ляли гуртысь Оксана кузпалзэ но нуиз. Егит семьялы хозяйство улыно-вылыно выль корка висъяз. Егит кышномурт школае ужаны кутскиз, Алексеез валтӥсь инженере кутӥзы.

А. Орехов кивалтэм улсын 40-45 водительёс, механизаторъёс ужало, со кыл кутэ 24 машина, 42 трактор, 10 комбайн, трос пӧртэм прицепной техника понна. Котькуд машинаез 5 чиньызэ сямен тодэ: кытчы кыӵе подшипник кулэ, кыӵе деталь соизлы я таизлы комбайнлы, тракторлы тупа. Со сяна, сюлмаське, гаражын котьку чылкыт, ваньмыз интыяз мед луоз, одӥг деталь но медаз ышы, техника бусы ужъёслы котьку дась мед луоз шуыса. Озьы ик А. Орехов сюлмаське ужасьёсызлэсь тодон-валанзэс будэтон сярысь, со понна Ижысь гурт удысъя академиысь дышетӥсьёсты ӧтьылэ.

— Нырысетӥ арзэ туж секыт вал. Тодмотэм гурт, адямиос, выль уж… Трос лыдӟиськоно луиз, угось котькуд техникаез бусые поттэмлэсь азьло тыро-пыдо тупатъяно, нош со понна котькуд трактор, комбайн сярысь пыр-поч тодоно, котькудӥзлы азьлапал запчастьёс басьтоно, дунъёсты чаклано, — мылкыдзэ вера Алексей Орехов.

— Кизьыны механизаторъёстэк уд поты, соин ик Алексей Витальевич зол сюлмаське техникаез посевнойлы дасян, бусые дырыз дыръя поттон понна. Мукет специалистъёс но, мар ке тӥяське ке, нырысь ик Алексей Витальевич доры лыкто. Со ужзэ вала, — вера агроном Валентина Зорина.

2016-тӥ-2017-тӥ аръёсы А. Орехов ёросазы устоез инженер-механик луиз ни. Учкемын вал, кызьы котькуд хозяйство техниказэ бусы ужъёслы дасяз. Со сяна, элькун вожвылъяськонын но ассэ умоен возьматӥз. Ижысь гурт удысъя академия сое 2018-тӥ–2020-тӥ аръёсы кун экзаменъёсты сётонъя аттестационной

комиссиен кивалтыны ӧтьылӥз.

Академиын дышетскыкуз, А. Орехов котькытчы вутскыны тыршылӥз, спортын но, дышетсконын но адӟем карымон вал. Дышетскон учреждениезлэсь данзэ трос пол утьы-лӥз вузъёс куспын ортчылӥсь спорт ӵошатсконъёсын, техникаен эшъяськемзэ Россиысь вожвылъяськонъёсын но возьматъяз. Студент дыръяз гира ӝутъянэн вырыны кутскиз. 4-тӥ курсын спортъя мастере кандидатлэсь куронъёссэ быдэстӥз. Али но ёросын ортчылӥсь ӵошатсконъёсы вуылэ, Гурт шудонъёсы мыло-кыдо пыриське, вормонъёс утылэ.

Со сяна, егит мурт 2-тӥ вылӥ образование басьтӥз на, таяз радэ юристлы дышетскиз. Законъёсты тодэмез ужаз но юрттэ, кылсярысь, техникаез техосмотрлы дасяны документъёсты лэсьтыкуз.

Алексей — ӟеч атай, оскымон кузпал. Ореховъёс 2 нылпи будэто.

Ангелина Снигирёва