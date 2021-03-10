«Театральной Приволжье» фестивальлэн йылпумъянэз ортчоз Ижкарын 27-тӥ мартэ
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«Театральной Приволжье» фестивальлэн йылпумъянэз ортчоз Ижкарын 27-тӥ мартэ, Театрлэн калыккуспо нуналаз. Меӵак эфирын тодмо луозы, Приволжск федерал округысь егитъёслэн но нылпиослэн усто театръёссы.
Та дырлы йылпумъяськемын фестивальлэн улосъёсысь люкетэз. Удмуртиысь люкетаз пыриськиз 65 коллектив. Жюри 2 вормисьёсты бырйиз — егитъёс пӧлын азьпала потӥз Воткинскысь «Золотой ключик» экспериментальной студия, нош нылпиослэн театръёссы пӧлын вормиз Сарапулысь «Точка» театр. Табере соос Удмуртилэсь данзэ утё фестивальлэн округысь люкетаз. Шаерысьтымы вормисьёсты данъялозы Воткинскын 24-тӥ мартэ — ««Юбилейный» культурая дворецын сӥё-дано ужрад ортчоз, «Золотой ключик» театрысь егит артистъёс возьматозы «Однажды в новогоднюю ночь» постановказэс.
«Театральной Приволжье» фестивальлэн финалаз округысьтымы вань улосъёсысь 28 спектакль быръемын. Та дырлы котькуд улосысь жюри финалэ потэм спектакльёсты дунъя (постановкаос, видеое гожтыса, кельтэмын). Котькуд шаерысь жюриослэсь дунъетъёссэс лыдъялозы-чоталозы меӵак эфир дыръя. Озьы быръемын луозы устоосыз спектакльёс, режиссёр но артистъёс. Трансляция кутскоз 14 часын.
«Театральной Приволжье» фестиваль нырысьсэ ортчиз 2019-тӥ арын, Россиын Театрлэн араз. Соку конкурсэ 500 пала коллектив пыриськиз, вормисьёс грантъёсын пусъемын вал. Устоосыз пӧлы шедиз вал Воктинскысь «Юбилейный» дворецысь калык театрлэн постановкаез но.
Сергей Захаров
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