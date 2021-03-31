Танкен уд кышкаты!

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 31 марта, 2021 16:42

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Агрыз ёросысь Варклед-Бӧдья гуртысь зарни йырсиё нылаш Аделина Матвеева дышетске 11-тӥ классын. Веськрес мугоро, кепырасьгес нылаш та егит аресаз тракторез серметаз.

Агрыз ёросысь Варклед-Бӧдьяысь 
А. Матвеева тракторен ворттылэ.

— Аделина, кемалась ик ӧвӧл тон «Инстаграм» бамад гожтӥд, тракторез нуллыны быгатӥськод шуыса, зэм-а со?

— Зэм! Правое но вань ни. Возьытгес ай гуртэтӥ ворттылыны, малы ке шуоно тросэз паймо: нылаш тракторлэн руль сьӧраз! Таӵе суредэз ӵем уд адӟылы! Но мон малпасько, дыр ортчемъя возьдаськонэ ышоз, гуртын улӥсьёс но дышозы.

— Тон ачид-а мылкыд карид тракторез нуллыны яке кин ке косӥз-а?

— Атае косӥз, малы ке шуоно агае мукет городэ дышетскыны кошкиз, бӧрысь сое армие басьтӥзы, нош гуртын юрттӥсь кулэ. Тракторлэн руль сьӧраз атаелэн монэ, 8-тӥ классын дышетскыкум, пуктэмез потэ вал ни, но мон, 9-тӥ класс бере мукет азе дышетскыны кошко шуыса, ӧй кылзӥськы. Нош ваньмыз мукет сямен радъяськиз, мон аслам гуртам ик дышетсконме азьланьтӥ, 10-тӥ классэ мынӥ. 15 аресам атае тракторез нуллонлы дышетыны кутскиз, «Марлы ке дышетскем ноку но уз люкеты», шуиз со.

— Нош анаед уг тышкаськы-а атайдэ, пиослэсь ужзэс лэсьтыны дышетэ шуыса?

— Уг. Соос атаен туж шумпото, малы ке шуоно та вал атаелэн льӧль малпанэз.

— Секыт-а потӥз дышетскыны?

— Нырысь кутскыкум, туж секыт вал! Трактор мыным туж бадӟым потӥз. Я газзэ каллен зӥбисько, я рульзэ уг берыктӥськы, я эшшо мар ке уг пӧрмытӥськы… Нош али котьма карыны дыши ни, тракторез вить чиньыме кадь тодӥсько: гырыны но, турын люканы но — ваньзэ пӧрмытӥсько.

— Мукет транспортлы но право басьтыны ӧдъяськод-а?

— Тракторез сяна, мон мотикез но, машинаез но нуллыны быгатӥсько. Туннэ мынам киям тракторлы гинэ правое вань, но одно ик машиналы но басьтыны малпасько!

Анастасия Фомина

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 31 марта, 2021 16:42
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