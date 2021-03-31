Танкен уд кышкаты!

Агрыз ёросысь Варклед-Бӧдья гуртысь зарни йырсиё нылаш Аделина Матвеева дышетске 11-тӥ классын. Веськрес мугоро, кепырасьгес нылаш та егит аресаз тракторез серметаз.

Агрыз ёросысь Варклед-Бӧдьяысь

А. Матвеева тракторен ворттылэ.

— Аделина, кемалась ик ӧвӧл тон «Инстаграм» бамад гожтӥд, тракторез нуллыны быгатӥськод шуыса, зэм-а со?

— Зэм! Правое но вань ни. Возьытгес ай гуртэтӥ ворттылыны, малы ке шуоно тросэз паймо: нылаш тракторлэн руль сьӧраз! Таӵе суредэз ӵем уд адӟылы! Но мон малпасько, дыр ортчемъя возьдаськонэ ышоз, гуртын улӥсьёс но дышозы.

— Тон ачид-а мылкыд карид тракторез нуллыны яке кин ке косӥз-а?

— Атае косӥз, малы ке шуоно агае мукет городэ дышетскыны кошкиз, бӧрысь сое армие басьтӥзы, нош гуртын юрттӥсь кулэ. Тракторлэн руль сьӧраз атаелэн монэ, 8-тӥ классын дышетскыкум, пуктэмез потэ вал ни, но мон, 9-тӥ класс бере мукет азе дышетскыны кошко шуыса, ӧй кылзӥськы. Нош ваньмыз мукет сямен радъяськиз, мон аслам гуртам ик дышетсконме азьланьтӥ, 10-тӥ классэ мынӥ. 15 аресам атае тракторез нуллонлы дышетыны кутскиз, «Марлы ке дышетскем ноку но уз люкеты», шуиз со.

— Нош анаед уг тышкаськы-а атайдэ, пиослэсь ужзэс лэсьтыны дышетэ шуыса?

— Уг. Соос атаен туж шумпото, малы ке шуоно та вал атаелэн льӧль малпанэз.

— Секыт-а потӥз дышетскыны?

— Нырысь кутскыкум, туж секыт вал! Трактор мыным туж бадӟым потӥз. Я газзэ каллен зӥбисько, я рульзэ уг берыктӥськы, я эшшо мар ке уг пӧрмытӥськы… Нош али котьма карыны дыши ни, тракторез вить чиньыме кадь тодӥсько: гырыны но, турын люканы но — ваньзэ пӧрмытӥсько.

— Мукет транспортлы но право басьтыны ӧдъяськод-а?

— Тракторез сяна, мон мотикез но, машинаез но нуллыны быгатӥсько. Туннэ мынам киям тракторлы гинэ правое вань, но одно ик машиналы но басьтыны малпасько!

Анастасия Фомина