Сӥлы каермын «Устоосыз нодъясьёс-2020» конкурслэн улос люкетаз вормисе потэмъёс

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Та вожвылъяськон кунамы радъяське «Ужазинлыкез ӝутон» нацпроект улсын. Улосамы со радъяське ни кыкетӥзэ. Та нуналъёсы сӥлы каремын вал кылем ар понна устоосыз нодъясьёс — предприятиосын ужазинлыкез ӝутон, пайдаё технологиосты пыӵатон понна сюлмаськисьёс. Соосты дипломъёсын, Таукаронъёсын пусйизы Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анатолий Строков но элькунысьтымы экономикая министр, та конкурсэз радъясьёс пӧлысь одӥгез Михаил Тумин.

— «Ужазинлыкез ӝутон» нацпроект шаерамы ӟеч пыӵа, — шуиз Анатолий Строков. — Предприятиосамы ужазинлык 115 процентлы йылӥз. Производствоын макем паськыт пыӵалозы туала амалъёс, сокем ӝог азинскоз улосмылэн но, огъя кунмылэн но экономикаез.

Конкурсын пӧртэм номинациосын вормисе потӥзы таӵе огазеяськонъёс: «ИжГорЭлектроТранс», «Аксион», Ижысь механикая заводъёс, «Энергоремонт» огазеяськон, Сарапулысь радиозавод.

Елена Слащёва