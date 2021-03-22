Сӥлы каермын «Устоосыз нодъясьёс-2020» конкурслэн улос люкетаз вормисе потэмъёс

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 22 марта, 2021 16:20

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Фото: udmurt.ru


Та вожвылъяськон кунамы радъяське «Ужазинлыкез ӝутон» нацпроект улсын. Улосамы со радъяське ни кыкетӥзэ. Та нуналъёсы сӥлы каремын вал кылем ар понна устоосыз нодъясьёс — предприятиосын ужазинлыкез ӝутон, пайдаё технологиосты пыӵатон понна сюлмаськисьёс. Соосты дипломъёсын, Таукаронъёсын пусйизы Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анатолий Строков но элькунысьтымы экономикая министр, та конкурсэз радъясьёс пӧлысь одӥгез Михаил Тумин. 

— «Ужазинлыкез ӝутон» нацпроект шаерамы ӟеч пыӵа, — шуиз Анатолий Строков. — Предприятиосамы ужазинлык 115 процентлы йылӥз. Производствоын макем паськыт пыӵалозы туала амалъёс, сокем ӝог азинскоз улосмылэн но, огъя кунмылэн но экономикаез. 
Конкурсын пӧртэм номинациосын вормисе потӥзы таӵе огазеяськонъёс: «ИжГорЭлектроТранс», «Аксион», Ижысь механикая заводъёс, «Энергоремонт» огазеяськон, Сарапулысь радиозавод.

Елена Слащёва

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 22 марта, 2021 16:20
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