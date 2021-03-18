Сӥзьыллы тулыс дасяськоно
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«Огъя Россия» партия мытӥз азьлапал куара сётон ужрадзэ
12-тӥ южтолэзе Ижкарын йылпумъяськиз «Огъя Россия» партилэн улосвыл ёзэзлэн 33-тӥ конференциез. Отын ялэмын вал азьлапал куара сётон сярысь.
Кызьы тодмо, туэ куарусён (сентябрь) толэзе Кун Думае быръёнъёс ортчозы. «Огъя Россия» дасяськыны кутскиз ни — азьвыл быръёнъёс дыръя кадь ик, ялӥз кандидатэ кандидатъёсты быръёнъя ужрад — праймериз.
Ужрадэ пыриськизы Кун Думаысь «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Андрей Исаев, элькунысьтымы Тӧролэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов, Иж город Думаысь «Огъя Россия» фракциен кивалтӥсь Олег Гарин, улосвыл исполкомлэн кивалтӥсез Александр Шамшурин, партилэн интыосысь ёзчиосыз, волонтёръёс.
ВКС (видео) пыр ужрадэ пыриськисьёслы вазиськиз Удмуртилэн Тӧроез, партилэн улосвыл ёзэзлэн секретарез Александр Бречалов. Со куриз шаерамы улӥсьёслэн сюлмаськонъёссылы тросгес саклык висъяны, вазиськонъёссэс умой быдэсъяны, нош азьлапал куара сётон ужрадэз шара ортчытыны — отчы тросгес калык мед пыриськоз. Умой луысал, асьсэлэсь кужымзэс волонтёръёс эскерысалзы ке, шуиз Тӧро. Волонтёръёслы со нимысьтыз тау кариз «ПоддЕРжка» но «МедподдЕРжка» проектъёсы пыриськемзы, секыт учыръёсы калыклы юрттӥськемзы понна.
Улосвыл ёзлэн исполкомезлэн кивалтӥсез Александр Шамшурин озьы ик возьма праймеризэ выль адямиослэсь пыриськемзэс.
Нялтас вераса, праймеризэ пыриськон понна одно ик партилэн ёзчиез луыны кулэ ӧвӧл, валтӥсез — мылкыдыд партилэн учконэзлы мед тупалоз. Кылсярысь, таяз ӧтчамын Кун Думаысь «Огъя Россия» партилэн фракциысьтыз 90 депутатъёс партие пыремын ӧвӧл. Соос вормизы 2016-тӥ арын праймеризын, собере — быръёнъёсын. Кандидатэ адямиосты ӵектон мытэмын 16-тӥ южтолэзе, кыстӥськоз со оштолэзь пумозь.
Конференция озьы ик Политсоветэ но солэн президиумаз выль адямиосты пыртӥз (арлы быдэ солэн ёзчиосыз 10 процентлы воштӥськыны кулэ), озьы табере президиумын луозы Иж город Думалэн кивалтӥсез Фарит Губаев, солэн воштӥсез Олег Гарин но «Шаркан-трикотаж» огазеяськонлэн валтӥсь директорез Надежда Зайнакова. Олег Гарин табере кыл кутоз элькунамы партийной проектъёсты быдэсъян понна. Али Удмуртиын партилэн 15 программаосыз ужало, соос пӧлысь тужгес тодмоосыз — «Городской среда», «Пичи Дорлэн культураез», «Россиысь гурт», «Нылпи спорт».
— Партилэн проектъёсыз юртто калыклэсь улон-вылонзэ умоятыны, адямиосты асьсэды но огъя уже кыскыны, — шуиз О. Гарин. — Туж шумпотымон, куке калык ачиз кичӧлтонъёсын потэ, соку ужъёс ӝоггес азинско.
Куара сётонлэсь ортчемзэ котьку чаклало наблюдательёс. Кун Думае туэ сӥзьыл ортчоно быръёнъёслы наблюдательёсты дасян мытэмын ни. Элькунысьтымы Общественной палата кичӧлтэмъя кылдытэмын
наблюдательёслэн калык штабзы. Отчы пырисьёслы оскемын луоз наблюдательёсты быръён, дасян, дышетон. Нялтас вераса, мукет улосъёсын та уж ӝега на, Удмуртия — азьпал радын.
«Огъя Россия» партилэн улос ёзэзлэн конференцияз Общественной палата но шаерысьтымы коммерческой луисьтэм огазеяськонъёс (НКО) куспын огкыл тупатэмын вал. Соя пӧртэм огазеяськонъёсысь адямиос наблюдатель луыны но куара сётонлэсь мынэмзэ ас синмынызы чакланы быгатозы. Со сяна, та уже ӵектӥськыны быгатозы нокыӵе огазеяськонъёсы пыриськисьтэм адямиос но.
— Дасяны малпаськомы 5-6 сюрс пала наблюдательёсты, — шуиз шаерысьтымы Общественной палаталэн кивалтӥсез Рашид Хуснутдинов. — Соосты дышетыны кутскомы ни апрель толэзьысен. Соослы бадӟым уж оскемын луоз: быръёнъёслэсь мынэмзэс, куара лыдъянэз чаклан, законэз тӥян учыръёсты синйылтон.
Елена Тугашова
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