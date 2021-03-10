Сям бордын кужым

«Зуринский агрокомплекс» хозяйство Эгра ёросын огез адӟем карымонэз луэ. Сое пыд вылаз ӝутӥз но 25 ар валтэ ни Елена Михайловна ЧИРКОВА. Кивалтӥсь шуэ: ӟеч ужасьёстэк

номыр ӧй пӧрмысал.

Елена Чиркова

Туспуктэм геройлэн архивысьтыз

— Уг яра висъяны, кин хозяйствоын валтӥсез — зоотехник яке агроном. Котькудӥз аслаз интыяз кулэ: агрономтэк пудо сиён уд дася, зоотехниктэк йӧлэз уд будэты, — вера Елена Михайловна. — Мыным яра: ужасьёсы тодо, кудпала хозяйство вамыштэ. Ми адӟиськомы ляб интыосмес, ум кышкаське со сярысь шара вераськыны, со бордын ужаськомы. Котькуд понедельнике планёрка ортчытъяны выриськомы. Чакласькомы, кызьы таяз арняе ужалом, ортчем арнялы йылпумъянъёс лэсьтӥськомы. Калыкелы меӵак верасько: умой улэммы, умой техникаен тыршеммы потэ ке, коньдон тросгес поттоно, нош со понна яке скалъёсмес йылтоно, соку адямиосмы, гидъёсмы уз тырме, яке ужмес ӟеч быдэстоно. Специалистъёс тодо, 1 манет понӥськомы ке, отысь 20 копейка ке но барышез потыны кулэ. Коньдонмес токма ӧм кисьтэ ке, уждун тросгес тырыны быгатомы. Тани гужем 19 силос гу лэсьтӥмы, 5-ез соос пӧлысь туж умой, нош 3-ез — воксё ярантэмесь. Котькудӥз гу 1 но ӝыны миллион манет сылэ. Озьыен, ми нюк пыдсы 4 но ӝыны миллионмес куштӥм. Нош со коньдонэз премилы люкылыны луэ вал.

Вераны кулэ, уждунмы пичи ӧвӧл. Гужемзэ специалистъёс 40-50 сюрс манет но басьто.

Кылем арын Йырым фермаысь бригада ӟеч йӧл кыскемез но ферма котырзэс чебер воземез понна Эгра ёросын 1-тӥ инты басьтӥз.



— Ужасьёстылы тэк пукыны уд сётӥське: дышетскыны ысъяськоды, асьтэос но соосын ӵош вань удысъёсъя тодон-валандэс будэтӥськоды.

— Лапак дышетсконъёсы ветлӥськомы. Пандемия дыръя ваньмы вебинаръёсты учкылыса пукылӥмы. Семинаръёсы быдэс Россиетӥ ветлӥськомы. Валамон, котькытын куазь пӧртэм, котькытын асьсэ ужан амалъёссы, но котькыӵе дэремез ас вылад мертаны луэ, учкыны, кытӥыз тупа, нош кытӥыз пачкатэ. Кылем арын потамы кунгож сьӧры, Турцие. Отчы быдэс дуннеысь хозяйствоосысь специалистъёс люкаськылӥзы. Партнёръёсмы 5 нуналъем семинар ортчытӥзы, дышетскем сяна, шутэтскимы но. Туж яраз. Та пумиськонъёсын пӧртэм интыосысь хозяйствоос ог-огенызы кыл шедьто, шуг-секытъёссы, вормонъёссы сярысь ваче верасько.

Кылсярысь, Владимир улосвылэ ветлӥмы вал, отын гурт удыс «кӧт вылаз» кылле, шуыны луоз. Но фермаоссы туала сямен тупатъямын ӧвӧл ке но, чылкытэсь, чебересь. Скалъёссэс проходной станокъёсын кыско, озьы 1 доярка 100 йырез кыскыны быгатэ. Мон соку ик синйылтӥ та ужан амалзэс, гуртэ бертӥ но ойдолэ, шуисько, асьмеос но эскером. Пӧрмиз! Станокъёсты огаз фермаямы пуктӥмы, отчы Израильысь дуно аппаратъёс басьтӥмы, скаллэн йӧлыз быре ке, аппарат вера бордысь ишкалскыса усе. Дояркалы скал вӧзын сылоно ӧвӧл ни, мастит но уг луы. Дорамы пӧртэм компаниосысь вуыло, дуно скал кыскон залъёс, карусельёс дэмлало, мон шуисько: кулэ ӧвӧл, вае милемлы проходной станок! Ваньмыз дуно бере, выль сюресъёс утчатэк, амало кариськытэк ӧвӧл.

Гырон-кизён, октон-калтон ужъёсты Эгра ёросын

нырысетӥосыз пӧлын быдэсто.

Азьланяз но ялан выльдӥськоно, пудо йырмес йылтыны, выль ферма

пуктыны малпаськомы, отчы озьы ик скал кыскон станокъёс пуктыломы, нош скалъёс думытэк улозы, гид кузя солань-талань ветлозы. Одӥг гидын тазьы каримы ни. Пудо ассэ ачиз утялтыны мед быгатоз. Нош ужасьлэн сюлмаськонэз ичигес мед кылёз. Али скал кыскисьёс солань-талань уг ветло, пудолы сиён вилкаен уг нулло ни — миксеръёсын тракторъёс ворттыло, сиён люкыло, котькытын компьютеръёс сыло. Улон азинскыны косэ. Азинскисьёсаз гинэ ум, шоро-куспо хозяйствоосы но вуылӥськомы. Таосыз коньдонэз шыръяны быгато, дунтэм ужан амалъёс шедьтыса, та ик милемлы кулэ. Ми дӥне но ӵем гинэ куноос вуыло, Пермь палась, Глазов, Юкаменск, Шаркан но мукет ёросъёсысь хозяйствоос ужан амалъёсынымы тодматскыны лыкто.

— Озьыен, котькыӵе шуг-секытэз вормыны быгатӥськоды.

— Куддыръя юрттэт но курытэк уг луы. Берло аръёссэ кунянъёсмы ӧжыт вордскылӥзы. Малызэ ум валаське. Соин ик та юанэнымы генетикаен вырись компание вазиськимы, ӵошен 2 ар ужаськомы ни, адӟиськомы: ужмы пӧрмыны кутскиз. Йӧлмы но каллен будыны кутскиз.

Ветеринаръёсмы, механизаторъёсмы уг окмо, 2 трактор токма сылэ. Егит пиосты али синйылтӥмы ни. Вераны кулэ, арлы быдэ ми егитъёсты шумпотыса практикае кутӥськомы. Уждун но тырыны выриськомы, соослэн ми доры берытскемзы мед потоз шуыса. Ужасьёсмы пересьмо, соосты воштоно. Институтъёсын, техникумъёсын егит специалистъёсты йӧнала уг дышето ук, ужлы соос, хозяйствое лыктыса гинэ, дышо. Азьло пиналъёс мумы-бубыоссы сьӧры колхозэ ветлыло вал, нош али чисто телефонъёсазы пуко.

— Макем золгес хозяйство, сокем ӟечгес улэ гурт.

— Котькытын юрттӥськыны выриськом. Огвакытэ черкез тупатыны выримы. Ачим пайми, со черк шуыса, пичи дырысеным отын котьку но клуб вал. Зурае пырон азе стела пуктӥмы, куасэн бызьылон база лэсьтӥмы, февральлы быдэ отын, Зураысь Совето Союзысь Геройлы Спиридон Стрелковлы сӥзьыса, ӵошатсконъёс ортчытъяськомы. Нош совхозлэн лэсьтэмез сярысь верад ке, дыр ик уз тырмы: нылпи сад, культурая юрт, ву гумыос — ваньмыз со совхозлэн лэсьтэмез ай.

Туэ Удмуртиын Гуртлэн арез ялэмын. Гуртлы кӧня ке миллиард манетлы, пе, тросгес коньдон висъямын, но зэм ик-а со гуртъёсы вуоз? Котьку сямен уз кугӟа-а ёрос центръёсы? Мон кенешонъёсысен

шуисько, лэсьтоно положение, соя коньдон меӵак гуртъёсы мед вуоз! Райцентръёс мукет элькун но федерал программаосы пыриськыны быгато. Соослэн мукет луонлыкъёссы но вань. Эшшо шуо: сюресъёс лэсьтӥсько. Федеральнойёсыз, зэм. Нош мынам сюлэм висе гурт сюресъёс понна. Техникамы импортной, жаль потэ: одӥг гопез котыртӥськомы, кыкетӥяз шедиськомы. Вытъёс тыриськом ук, малы, иське, ми, ӟеч сюрес утчаса, котыръяськыса ветлыны кулэ?

Гурт хозяйствое егитъёс ужаны уг мыно. Татын ми но, Правительство но янгыш, дыр. Гуртэз возьыны кулэ! Сокузьда сюресъёс лэсьтоно, тыл, газ кысконо. Но ӵемысь гуртэз возён хозяйство вылэ усе, но вань хозяйствоослэн гуртооссылы юрттэмзы уг луы ук.

— Али «Зуринский агрокомплекс» огез адӟем карымонэз хозяйство луэ. 25 ар талэсь азьло нокин озьы ӧй шуысал. Кызьы дӥсьтӥды куашкась хозяйствоез ӝутон борды басьтӥськыны?

— Сямы сыӵе, дыр. Кивалтон борды кутскыкум, мыным 32 арес вал. Со вакытэ бускель хозяйствоос азинскыны кутскизы, нош ми пумен лапкомим. Адӟиськом: кивалтӥсьмы хозяйствоез банкротэ поттон пала нуэ шуыса. Нош ужасьёсмы визьмоесь, золэсь, валасесь. Соос ужтэк кылёзы шат?

10 ар пыд выламы султыны выримы. Пунэмъёс «Камчаткаысен Калининградозь» люкаськемын вал. Ӧй вал техника, уг тырмо вал ужасьёс. Соку хозяйствоез азинтон сярысь ӧвӧл, утён сярысь малпаськытэк ӧйлась.

Егит специалистъёс

Али калык воштӥськемын ни, вала: нокин но, ми доры вуыса, ми понна уз ужа, инмысь коньдон уз усьы. Но со дыре ик ужан понна гинэ ужано ӧвӧл. Берло 10 арзэ 10 нунал куспын вань бусыосмес кизьыса вуттӥськомы, гужемзэ шутэтскон нуналъёс возиськомы. Вуттӥськомы хозяйствоын но, дорын но ужаны. Мынам, кылсярысь, бадӟым бакчае, туж трос сяська мерттӥсько, 100 роза будэтӥсько. Нылъёсы юртто, шутэтскон нуналъёсы мон соосты, гурысь пӧсь табанез кадь, витисько.

Мылкыдъёс

Е. Корепанова

Валтӥсь экономист Евгения Корепанова:

— Гурт удысын тужгес секытэз — со ужасьёсты лӧпкытъяны. Арлы быдэ ужан амалъёс вошъясько, куазез кызьы милемлы кулэ, озьы улыны уд косы. Ужасьёсты хозяйствоын гажало, азинскыны вань луонлыкъёс кылдыто, дышетскыны ысъяло. Тодон-валан басьтыны, будыны мылкыдыд гинэ мед луоз. Ужын вормонъёс басьтӥсьёслы, адӟем карымонъёсызлы премиос, грамотаос, пӧртэм данъетъёс сётъяськом, шутэтскыны санаторие, курортъёсы ысъяськом. Али тани гаражын массажист ужа, вань мылкыд карисьёслы массаж лэсьтэ.

Хозяйство интыяз уг сылы, азьлань вамыштэ. Арлы быдэ техникамес выльдӥськом, котырмес тупатъяськом. Йӧл поттэм сяна, пудомес сӥльлы вузаськомы, кеньыр изӥськомы, нянь пыжиськомы.

Валтӥсь зоотехник Марина Чиркова:

— Уже туж яра, весь малпаськоно луэ. Выль амалъёсты утчаськомы, ма яра, ужамы кутӥськомы. Али 620 йыр скалъёсмы, ваньмыз пудомы — 1 сюрс 300 йыр. Азьло парсь вордӥськомы на вал.

Таяз арын йӧл трос кыскиськомы. Тамында ноку но ӧй вал на. Нуналаз 14 но ӝыны тонна поттӥськомы, скаллы быдэ — 23 но ӝыны литр. Кылем арын Зураын но Йырымын комбикорм лэсьтон цех пуктӥмы, табере скалъёслы асьмеос ватсаса сиён лэсьтӥськомы. 2017-тӥ арын ветылъёслы выль гид пуктӥмы. Отын соос эркын уло, думемын ӧвӧл. 2016-тӥ арын парсь гидмес скал гид каримы. Гидмы туж юн яра, отчы скал кыскон станокъёс пуктӥмы. Аппаратъёсмы вылесь, пудомы ӝог кыскиське. Азьланяз но выль ферма ӝутыны малпаськомы. Отчы сыӵе ик станокъёс пуктыломы.

О. Дементьева

Валтӥсь агроном Ольга Дементьева:

— Музъемъёсмы окмо. Асьме пудолы сиён дасям сяна, кидыс поттыса вузаськомы. Ӟеч выжыысь кидыс поттӥсь хозяйство луиськомы. Будэтӥськомы чабей, йыды. Кидысмес мыло-кыдо басьто Пермь, Киров улосъёсын, шаерысьтымы уйпал ёросъёсын. Вормонъёсынымы ушъяськыны луэ, но азинскыны но кытчы вань на. Толалтэ янгышъёсмы бордын ужаськомы, кызьы ӟечгес силос, сенаж дасяно шуыса малпаськиськомы. Палэнысь сиён ӧжытгес мед басьялом. Лапак дышетскытэк уг луы.

К. Усков

Валтӥсь ветеринар Константин Усков:

— Ветеринаръёсмы уг тырмо. Егитъёслэн лыктэмзы малы ке уг поты, арлы быдэ практикае ветло ке но. Али Ижысь гурт удысъя академиысь вуоно ветеринаръёс бордам дышетско.

Мария Векшина