Сюлэм шунытэз ваньмызлы тырмылӥз

Ува ёросысь Парсьгуртын (Родники) вордскем писательлы Геннадий Мадьяровлы 2020-тӥ арын 23-тӥ декабре тырмысал 80 арес. Жаляса верано, 2010-тӥ арын писатель улонысь кошкиз. Но гуртоосыз сюлмазы возё дано пизэс но солэсь произведениоссэ.

Ува ёросысь Парсьгуртын уг вунэто дано пизэс, Г. Мадьяров писателез.

Галина Широбоковалэн архивысьтыз

Мар верамын кылбуръёсаз?

Г. Мадьяровлэн произведениосыз калык пӧлы вӧлмылӥзы «Инвожо», «Молот» («Кенеш») журналъёс но газет бамъёс пыр. Гожъямъёсыз пыртылэмын вал азьвыл аръёсысь дышетскон книгаосы но. Лыдӟисьёс пӧлын тужгес тодмо луэ Геннадий Михайловичлэн «Аналтэм сяська» повестез — со уго нимаз книгаен потэмын. Сюжетэз но сюлэмез позыртыса кельтэ, синкылиостэк уг луы лыдӟыны.

Мукет произведениосыз нимаз книгаосын печатламын ӧй вал бере, соосты шуак шедьтыны ӧз луылы. Но югдур воштӥськиз: Г. Мадьяровлэн котрес лыдпусэзлы сӥзьыса, ӵыж-выль книга потӥз. «Хватит всем теплоты…» бичетын люкамын гожъяськисьлэн кылбуръёсыз, такмакъёсыз. Тросэз соос гожтэмын улонэзлэн берло аръёсаз. Авторлэн 2-тӥ книгаез 2 кылын, удмуртэн но ӟучен, потӥз.

«Ӟечбур!» газетын ужакум, вуылӥмы Г. Мадьяровлы сӥзем празднике. Соку Евгения нылыз вазиськиз, атаезлэсь произведениоссэ берыктыны курыса. Внукъёсыз, пе, удмурт кылэз чылкыт уг ни валало, тодэмзы потэ, мар верамын кылбуръёсаз. Озьы соглаш кариськи берыктыны. Магистратурае дышетскыны пыреме бере валай, кытчы йырме донги, но бер вал ини, кылме кутоно луи. Переводлы сӥзем лекциосты кылзэме бере мукет сямен учкыны кутски та уж шоры.

Бичетын люкамын гожъяськисьлэн кылбуръёсыз, такмакъёсыз

Кызьы бырйим книгалы ним

Таӵе дуно книгалы шумпотыса, клубын ужась Люд­мила Гореева но библиотекаен кивалтӥсь Валентина Поздеева Парсьгуртын

презентация ортчытӥзы. Гуртысь тэшкылиос лыдӟизы Г. Мадьяровлэсь кылбуръёссэ, кырӟазы сюлэмез позыртӥсь «Анай, эн сайкаты монэ» кырӟанзэ. Ужрадын возьматӥзы «Арган Кими» веросысьтыз визьнодась сценкаез. Та веросэз журнал бамъёсын но печатламын ӧй вал на кадь. Кылъёссэ артистъёс дышетӥзы писательлэн ас киыныз гожъям текстэзъя. Рольёсты шудӥзы Кузьма Ложкин, Ксения Гореева но пичи пиос Архип Архипов но Павел Близнюк.

Пумиськонын Г. Мадьяровлэн произведениосызлэн вакчияк пуштроссы сярысь вераз Булай школаын кема дыр ӵоже ужам дышетӥсь Анна Петровна Дедюхина. Со авторен тодмо вал. Ӵапак Анна Петровна лӧпкытӥз Геннадий Михайловичез кылбуръёс борды но кутскыны. Прозаен Г. Мадьяров вырыны кутскиз ни вал 40 арес тырмон котыраз. Нош кылбуръёсыз бумага вылэ пуксизы улонысь кошкемезлэсь 2 арлы азьвыл гинэ.

Писательлэн нылыз Евгения Титова, синкылиоссэ ватытэк, вераз анай-атаез сярысь пичи дыр тодэ ваёнъёссэ. Сюлмаз кылемын атаезлэн небыт сямыз, гуртын но, колхозын но котьку тыршыса ужамез.

— Мон паймисько: ку атай вуэ вал секыт колхоз ужъёс бере гожъяськыны? Милемын, 5 кузя пиналъёсыныз но, вуэ вал шудыны, серектыны но визьноданы. Ноку но ӧй кылылы атаелэсь лек куаразэ, — тодаз вайиз Евгения Геннадьевна.

Книгалы 4 пӧртэм ним дасяса, жингыртӥ Евгения Геннадьевналы. Тодэме потӥз, кудӥз меда солы кельшоз? Со умойгес тодэ атаезлэсь малпанъёссэ, веранъёссэ, мылкыдъёссэ. 4-ез пӧлысь бырйим «Хватит всем теплоты…» берыктэм кылбурысь кылъёссэ. Произведениосыныз матэгес тодматскыса, гурт калыкеныз но нылпиосыныз вераськыса-малпаськыса, мон валай: Геннадий Михайлович туж небыт, лякыт сямо адями вылэм, сюлэм шунытсэ ваньмызлы тырмытылэм. Озьы пӧрмиз выль книгалэн нимыз.

4 укно пыр учкыса…

Культура удысын кема ужам нылкышно, Г. Мадьяровъёслэн ӵыжы-выжызы Римма Леонидовна Кузьмина но дышетӥсь Анна Дедюхина таӵе ӵектонэн потӥзы: выль книга дасян бордын ужаны кутсконо, Мадьяровлэсь вань произведениоссэ одӥг вылбам улэ бичано. Писательлэн улонэз но творчествоез сярысь трос информация люкамын ини, школаын дышетскисьёслэн научной ужъёссы но вань. Соосты азьланьтоно, муромытоно, тодэ ваёнъёсты ватсано.Со сяна, писательлэн киыныз пуктэм коркаез борды буре ваён пул шукконо. Отын али улӥсь семьяен пыр-поч вераськоно зэмос музей-корка усьтон пумысен. Азбараз уго 2 корка сылэ: вылез но вужез. 2-ез ик пуктэмын писательлэн тыршись киосыныз.Ужрад дыръя сцена вылын чузъяськизы Булай гуртысь «Кырӟась сюлэмъёс» коллективлэн но Парсьгуртысь клубын ужасьёслэн шулдыр кырӟанъёссы. Тау карыса вазиськиз Булай муниципал огазеяськонлэн кивалтӥсез Ангелина Иванова.Куноос Геннадий Михайловичлэн корка пушказ пыразы. Коркась ульчае 4 укно потэ. Отысь туж умой адске Парсьгуртысь улон, инкуазьлэн чеберез. Малпасько, та укноостӥ учкыса, писательлэн йыраз лыктылӥзы пӧртэм малпанъёс, троссэ со бумага вылэ гожтыса кельтӥз. Эх, шулдыр ик вылэм Парсьгурт котырысь бусыос, нюкъёс, гурезьёс, нюлэсъёс! Но эшшо но данъяськымон луэ гуртысь калык!

Галина ШИРОБОКОВА. Ижкар