Суред — кылбур чуръёслэсь

Кез каргуртысь Любовь Лекомцева борддоръёс вылэ

суредаськыны яратэ.

Л. Лекомцева

Та етӥз нылаш дышетске Глазовысь педагогикая институтын историяя но лингвистикая факультетын, удмурт но англи кылъёсъя вуоно дышетӥсь. Та вакытэ практиказэ ортче вордскем каргуртаз — Кезысь 1 номеро шор ёзо школаын.

— Глазов бере вордскем каргуртам улон нырысь мӧзмыт потӥз. Выльысь дышыны выри Кезлы. Тазьы мӧзмыса пуконъям ик йырам малпан чилектӥз: школа котырын сылӥсь хозяйственной юрт борды тодмо кылбурчилэсь Олег Поскрёбышевлэсь туссэ суредано! Ӵапак та школаын со дышетӥз, ас вакытаз соин кивалтӥз но. Но мон понна дуно соиз — кылбурчи вордскемын Геннадий песятаелэн гуртаз, Кез ёросысь Бани гуртын. Гольык пыд бызьылон вакытсы, оло, ӵош ортчиз.

Люба та малпанзэ шараяз социальной сетьёс пыр: каргуртын огшоры улӥсьёс но, ёрос кивалтӥсьёс но нылашлы дурбасьтӥзы. Озьы дэмен, кин кӧняен быгатэ, краскаослы коньдон люказы. Одӥг баллон краска 300 манетлэсь ятыр сылэ: нош кӧня кулэ соос бадӟым юртлэсь борддорзэ суреданы! Куазь шунытскиз ке, уж борды кутскоз. Краска борддор борды умой мед пуксёз шуыса, 0 градуслэсь кезьытгес луыны кулэ ӧвӧл, шуэ Л. Лекомцева.

О. Поскрёбышевлэсь туссэ Люба чакла аспӧртэмлыко сямен лэсьтыны — суред пӧрмытэмын луоз кылбуръёсысьтыз чуръёслэсь.





— Таӵе амалэн ик кылем арын Глазовын суредамы вал Виктор Цойлэсь туссэ — Свобода карлудысь одӥгаз юрт бордын. Туссэ кылдытӥмы кылбур чуръёсызлэсь. Мыным юрттӥськизы эшъёсы Илья Матушкин но Юка Синицына. Нош тужгес бадӟым ужмы сӥземын вал Чепца механикая заводлы — атом промышленностьлы 75 ар тырмонлы. Суредаськимы заводлэн бетон кенерез вылэ 44 квадрат метре. Возьматӥмы вуоно вакытысь городэз — мудрон машинаосын, космосэ лобась аппаратъёсын, йӧспӧртэм юртъёсын.

— Пандемия кутскем бере малпамы эмъясьёслы сӥзем суред пуктыны. Краска басьтӥм, юртлэн кузёосыныз огкылэ вуим но бадӟым суред пуктӥм: со вылын маскаен врач, кырымпыдэс вылысьтыз инме ӝутске дыдык — со котырын шунды сиос пишто. Озьы ик пуктӥмы волонтёръёслы, наркотикъёсын нюръяськонлы сӥзем суредъёсмес, чебертӥм Глазовысь егитъёслэн центрзылэсь пушсэ. Ломдылэм пурысь юртъёслэсь вылзэс яркыт карем потэ — озьы городлэн быдэс тусыз чеберске, — шуэ нылаш.

Елена ТУГАШОВА