Студентъёс понна Ижын ортчиз терроризмез но экстремизмез алонъя котрес ӝӧк
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Ужрад ортчиз Россиысь кооперацияя университетлэн Ижысь ёзаз. Отчы пыриськизы элькунысьтымы шоро-куспо заведениосын, вузъёсын дышетскисьёс.
Студентъёслы экспертъёс валэктӥзы, кызьы экстремистъёс адямилэсь йырвизьзэ сурало социальной сетьёс пыр, кыӵе амалъёсын утиськоно соослэсь, кызьы радъяське кунамы терроризмен но экстремизмен нюръяськон но трос мукет.
Студентъёсты озьы ик нодъязы, кызьы валано-шараяно Интернетысь пӧечи сайтъёсты, кызьы шедёно ӧвӧл экстремист-терроризм идеологиен улӥсь адямиослэн куриказы.
Котрес ӝӧк йылпумъяськиз юан-веранэн: студентъёс экспертъёслы сётъязы сюлмаськытӥсь юанъёссэс. Со сяна, веразы экстремизмен но терроризмен нюръяськонъя асьсэлэсь ӵектонъёссэс.
Елена Тугашова
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