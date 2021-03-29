Со — сюрреализм

Ижысь Суредан искусствоосъя музей пандемия кутскем бере нырысьсэ бадӟым адӟытон дасяз. Удмуртиын улӥсьёс Сальвадор Далилэн ужъёсыныз тодматскыны быгатозы.

Фото: Марина Иванова

«Сюрреализм — это я» (12+) адӟытонэ Далилэн графика амалэн быдэстэм 100 пала ужъёсыз пыризы, пӧлазы «Посвящение Леонардо да Винчи», «Библия», Ф. Гойялэн «Капричос» ужезлэсь адӟем карыса лэсьтэм но мукет суредъёс.

— Кемалась ик ӧвӧл та адӟытон «Эрмитаж» музейын вал, — вераз Суредан искусствоосъя музейлэн кивалтӥсез Вера Вахрушева. — Шумпотымон, асьме доры но со вуиз шуыса.

Та узыр коллекциез Ижкаре вайиз Павел Башмаков. Со Сальвадор Далилэсь суредъёссэ 5 ар талэсь азьло люканы кутскиз. Мон Далиез ӧй бырйы, со ачиз монэ бырйиз, шуэ коллекционер.

— Графика амалэн быдэстэм серизэ нырысь басьтӥ, — вераз П. Башмаков. — Дотово яраз, озьы каллен-каллен отысь-татысь мукет сериоссэ но утчаны кутски. Шумпотӥсько, пӧртэм городъёсы коллекциме нуллыны быгатӥсько шуыса. Та адӟытонлы 2025-тӥ арозь черод кылдэмын ини.

Улытозяз Дали пӧртэм суредасьёсын, скульпторъёсын пумиськылӥз. Домъёслэн выжыенызы тодматскыса, пиялаен ужаны мылкыдыз пуромем. Огшоры мастерскойёсын пиялаез пельто, нош Домъёслэн семьязы выль амал малпаз — пиялаез пыжылӥз: пӧртэм буёло стеклоез, векчи-векчи пильылыса, азьлапал дасям формае понылӥз но ӟырдатылӥз. Сальвадор Дали Домъёсын ӵош 23 скульптура пӧрмытӥз. Ижкаре 6-ез вуиз.

Адӟытонлы музей быдэс этажзэ висъяз. Огаз сэреге туспуктон лэсьтон зона пуксиз. Та композициез Сальвадор Дали 1934-тӥ арын кылдытӥз. Шорсюлэмаз — Мэй Уэст актрисалэн ымдуръёсыз тусо горд диван.

Музейын ужасьёс котькуд суредлэсь, скульптуралэсь историзэ вакчияк гожтӥзы. Соин ик адӟытонэз экскурсоводтэк но учкыны луэ.

Ачиз Дали шуылӥз: «Монэ валано ӧвӧл, мон ачим асме уг валаськы». Та кылъёсын солэн верамез потэ вал: суредъёсты буш йырын, дуннелы усьтӥськыса, учкыны лыктоно, соку гинэ пуштроссы сюлме пыроз.

Мария Емельянова