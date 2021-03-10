Глазов ёросын сикын улӥсь балянъёс (рысь) калык доры потаны ӧдъязы

Ирина Шутовалэн видеоыстыз скриншот

Нырысь шуэрскизы Октябрьский черкогуртысь улӥсьёс. 25-тӥ феврале Глазов городысь Революцилэн ульчаысьтыз но Южной каргуртын улӥсьёс кыр пӧйшурез адӟизы вал ни, нош 3-тӥ мартэ со Кыпка гуртэ но вуиз. Коркаос котыртӥ ветлэм сяна, таиз «коӵыш» укноетӥ но пырыны вырем. Ёросысь пӧйшурасьёслэн огазеяськонзы ивортэмъя, берло 3 ар ӵоже балянъёсты ыбылыны лэземын ӧй вал бере, лыдзы йылэм. Кезьыт кариськиз, нош сикын лудкечъёслэн лыдзы ичи кылемын. Сиён утчаса, оло, та пӧйшуръёс юртъёс котыре вуэмын.

Валентина Емельянова