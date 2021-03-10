Глазов ёросын сикын улӥсь балянъёс (рысь) калык доры потаны ӧдъязы

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 10 марта, 2021 10:31
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Нырысь шуэрскизы Октябрьский черкогуртысь улӥсьёс. 25-тӥ феврале Глазов городысь Революцилэн ульчаысьтыз но Южной каргуртын улӥсьёс кыр пӧйшурез адӟизы вал ни, нош 3-тӥ мартэ со Кыпка гуртэ но вуиз. Коркаос котыртӥ ветлэм сяна, таиз «коӵыш» укноетӥ но пырыны вырем. Ёросысь пӧйшурасьёслэн огазеяськонзы ивортэмъя, берло 3 ар ӵоже балянъёсты ыбылыны лэземын ӧй вал бере, лыдзы йылэм. Кезьыт кариськиз, нош сикын лудкечъёслэн лыдзы ичи кылемын. Сиён утчаса, оло, та пӧйшуръёс юртъёс котыре вуэмын.

Валентина Емельянова

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 10 марта, 2021 10:31
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