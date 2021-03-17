Россиысь пиналъёс — Ижын

Та нуналъёсы Ижысь Г. Кулакова нимо спорткомплексын ортче «Пионерская правда» газетлэн кузьымез понна куасэн бызьылонъя ӵошатскон.

Фото: udmurt.ru

Шаерамы вуэмын 37 улосысь пинал спортсменъёс но соослэн тренеръёссы, ваньмыз-ӧвӧлэз 800 адями. Котькуд командаын 5 мурт, ваньзы соос одӥг школаын дышетскисьёс луыны кулэ, пӧлазы вань на нимаз спортсменъёс но. Шаермылэсь данзэ утё: 2009-тӥ — 2010-тӥ аръёсы вордскем пиналъёс пӧлын — Эграысь 1 номеро школаысь нылъёс но Можга городысь 1 номеро школаысь пиос, 2007-тӥ — 2008-тӥ аръёсы вордскем пиналъёс пӧлын — Эграысь 4 номеро школаысь нылъёс но Кезысь 1 номеро школаысь пиос. Ваньзы соос арня талэсь азьло шаерамы ортчем ӵошатсконын вормисе потӥзы вал.

— Кез ёросысь ми 12 кузя лыктӥмы, командаын 5 мурт луыны кулэ ке но, — шуэ тренер Сергей Чечегов. — Россиысь ӵошатскон асьме дорын радъяське бере, кызьы уд пыриськы отчы, пиналъёслы со бадӟым опыт луэ, азьланяз капчиенгес бызьылозы Россиын ортчылӥсь ӵошатсконъёсын, угось ми ӵемысь гинэ шаермылэн палэназ поталляськомы. Нырысетӥ нуналаз ёросысьтымы пиос 6 кужмоосыз пӧлы шедизы. Со туж шумпотымон.

Нырысетӥ нуналаз вормисьёс пӧлы шедизы Ханты-Манскийскысь, Свердловскысь, Тамбовысь, Ярославльысь пинал спортсменъёс. Шумпотоно, Удмуртиысь куасэн бызьылӥсьёс но пӧлазы бездыт ӧз адске. Кылсярысь, Балезино ёросысь Полина Конькова но Кирилл Касаткин ас ёзо эшъёссы пӧлын 3-тӥ инты басьтӥзы. «Пионерская права» газетлэн кузьымез понна ӵошатскон йылпумъяськоз туннэ эстафетаосын.

Валентина Емельянова